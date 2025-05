ETV Bharat / state

उत्तराखंड में सशक्त भू-कानून लागू, राजभवन ने दी मंजूरी, 11 जिलों में भूमि खरीद पर लगी रोक - UTTARAKHAND STRICT LAND LAW

उत्तराखंड में सशक्त भू-कानून लागू ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : May 1, 2025 at 7:45 PM IST | Updated : May 1, 2025 at 8:00 PM IST 2 Min Read

देहरादून: उत्तराखंड के लिए बड़ी खबर है. राज्यपाल ने उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) विधेयक, 2025 पर अपनी मुहर लगा दी है. राज्यपाल की मंजूरी के बाद उत्तराखंड में सशक्त भू कानून लागू हो गया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट कर खुद इसकी जानकारी दी. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि देवभूमि में भूमि प्रबंधन और भू-व्यवस्था एवं सुधार के लिए विधानसभा से पारित उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) विधेयक, 2025 पर राज्यपाल की मुहर लगने के साथ ही प्रदेश में सशक्त भू कानून लागू हो गया है.

