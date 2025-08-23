गोरखपुर: आजादी के बाद प्रदेश में स्थापित होने वाला पहला राज्य विश्वविद्यालय है गोरखपुर. इस वर्ष यह अपना 44वा दीक्षांत समारोह मनाने जा रहा है. यह कार्यक्रम 25 अगस्त को आयोजित होगा. इस दौरान कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यपाल आनंदी बेन पटेल करेंगी. उनके हाथों कृषि एवं नेचुरल फॉर्मिंग के नए कोर्स को विश्वविद्यालय में शुरू किया जाएगा.

साथ ही विधि के क्षेत्र में बढ़ते अवसर और नई विधा के लिए बहुमंजिला बिल्डिंग के साथ, शोध को बढ़ावा देने के लिए चार मंजिला आधुनिक रिसर्च सेंटर भी स्थापित होगा. नेचुरल फॉर्मिंग एंड कृषि का पाठयक्रम लागू करने वाला यह देश का चौथा विश्वविद्यालय होगा.

इन केंद्रों की स्थापना से पूर्वांचल में प्रतिभाओं को तैयार करने का मौका मिलेगा. साथ ही रोजगार के अवसर पैदा होंगे. इस दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर पद्मश्री आशुतोष शर्मा होंगे, जिन्हें विश्वविद्यालय डीएससी की मानद डिग्री भी प्रदान करेगा.

कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने बताया कि, यह पहला अवसर होगा, जब विश्वविद्यालय अपने परिसर में दीक्षांत समारोह का आयोजन करने के बजाय किसी अन्य स्थान पर इसे आयोजित करेगा. ऐसा इसलिए है, क्योंकि परिसर में विभिन्न प्रकार के जीर्णोद्धार और निर्माण के कार्य चल रहे हैं.

कुलपति ने बताया कि पीएम उषा योजना के तहत विश्वविद्यालय को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 100 करोड़ रुपए और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी 100 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं. इससे विश्वविद्यालय में स्थापना सुविधाओं को विकसित करने का कार्य किया जा रहा है. जिन प्रमुख संस्थानों के भवन का शिलान्यास राज्यपाल के हाथों होगा, उसमें इंजीनियरिंग की नई बिल्डिंग शामिल है.

विधि के क्षेत्र में विश्वविद्यालय की अनूठी पहचान की वजह से, यहां पर बीए एलएलबी के कोर्स के शुरू होने के बाद छात्रों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए आधुनिक भवन का भी शिलान्यास होगा. शोध को बढ़ावा देने के लिए चार मंजिला भवन का शिलान्यास राज्यपाल करेंगी.

विश्वविद्यालय की पहचान के केंद्र रहे संत कबीर हॉस्टल, बुद्ध, विवेकानंद, एनसी को भी रिनोवेशन के बाद राज्यपाल के हाथों लोकार्पित होने का अवसर प्राप्त होगा. विश्वविद्यालय में एनिमल लैब भी बनेगा. बीएससी एजी नेचुरल फार्मिंग का कोर्स पूर्वांचल के छात्रों का पलायन रोकेगा.

उन्होंने कहा कि यह पहला अवसर होगा जब 70 छात्रों को 161 मेडल वितरित किए जाएंगे. विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार अच्छा प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को भी राज्यपाल के हाथों सम्मानित किया जाएगा.

