मंडला में राज्यपाल बने टीचर, आदिवासी बच्चों की ली क्लास - GOVERNOR BECAME TEACHER IN MANDLA

राज्यपाल मंगूभाई पटेल दो दिवसीय दौरे पर मंडला पहुंचे, पिछड़ी जनजाति के लोगों को बताया शिक्षा का महत्व.

Governor became teacher in mandla
मंडला में राज्यपाल बने टीचर (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 20, 2025 at 3:02 PM IST

मंडला : राज्यपाल मंगू भाई पटेल का मंडला में अनोखा अंदाज देखने मिला. यहां राज्यपाल ने टीचर बनकर आदिवासी बच्चों की पाठशाला लगाई. वहीं अपने बीच राज्यपाल को पाकर बच्चे खूब खुश हुए. दरअसल, राज्यपाल मंगू भाई पटेल दो दिवसीय मंडला दौरे पर हैं. राज्यपाल ने मंडला पहुंचकर सबसे पहले सर्किट हाउस से नैनपुर विकासखंड के ग्राम अमाही का दौरा किया. इस दौरान वे विशेष पिछड़ी जनजाति के परिवारों से मिले, जो पीएम जनमन योजना के तहत बने आवासों में रहते हैं.

MANGHUBHAI PATEL MANDLA VISIT
राज्यपाल का स्वागत करतीं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपतिया उइके (Etv Bharat)

तब में और अब में अंतर साफ है : राज्यपाल

राज्यपाल मंडला दौरे के दौरान एक नए पीएम जनमन आवास के गृहप्रवेश कार्यक्रम में भी शामिल हुए. इसके अलावा उन्होंने अमाही ग्राम के माध्यमिक शाला ग्राउंड में आयोजित सभा में आमजन से संवाद किया. उन्होंने कहा, '' देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज पूरे विश्व में नाम कमा रहा है. ऐसी-ऐसी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिससे समस्त देशवासी लाभान्वित हो रहे हैं. आप लोगों को विदित हो कि पहले कैसी स्थिति थी और अब कैसी स्थिति है, जनमन योजना से लेकर के प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, वृद्धावस्था पेंशन, लाड़ली बहना योजना से आज देश खुशहाल है.''

GOVERNOR TOOK TRIBAL STUDENTS CLASS
स्कूल के बारे में जानकारी लेते राज्यपाल (Etv Bharat)

राज्यपाल ने कहा, '' मुझे भी उनके साथ (पीएम मोदी) काम करने का अवसर मिला. मैंने भी उनके साथ काम किया है.

सांदीपनी स्कूल में राज्यपाल की पाठशाला

राज्यपाल मंगू भाई पटेल दोपहर को सांदीपनी स्कूल चिरईडोंगरी पहुंचे. यहां राज्यपाल ने अलग अंदाज में बच्चों की पाठशाला लगाई. राज्यपाल को अपने विद्यालय की कक्षा में पाकर छात्र-छात्रा काफी खुश नजर आए. उन्होंने बच्चों से आत्मीय चर्चा करते हुए उनके नाम माता-पिता और परिवार के बारे में जाना.

Manghubhai patel mandla visit
राज्यपाल मंगूभाई पटेल दो दिवसीय दौरे पर मंडला पहुंचे (Etv Bharat)

इसके बाद पाठशाला की तरह सामान्य ज्ञान के प्रश्न कर बच्चों से खुली चर्चा की. वही, इसके पहले निर्माण एजेंसी के अधिकारियों व स्कूल स्टाफ ने यहां उनका स्वागत करते हुए मैप के जरिए भवन निर्माण की जानकारी दी. राज्यपाल ने विशेष पिछड़ी जनजाति के परिवारों से मुलाकात की और उनके आवासों का अवलोकन भी किया.

पढ़ाई जीवन में सबसे जरूरी

राज्यपाल ने पिछड़ी जन जाति के परिवारों को शिक्षा का महत्व समझाया. उन्होंने पढ़ाई के महत्व पर जोर देते हुए बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाने और केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने की सलाह दी. इस मौके पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपतिया उइके, जिला पंचायत अध्यक्ष संजय कुशराम, कलेक्टर व एसपी समेत कई अधिकारी उपस्थित रहे.

