राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस पर रांची में कार्यक्रम, गवर्नर ने कहा- जिस तरह का व्यवहार अमेरिका कर रहा ऐसे में वोकल फॉर लोकल ज्यादा प्रासंगिक - NATIONAL HANDLOOM DAY

12वां राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस पर रांची में आयोजित कार्यक्रम में गवर्नर संतोष कुमार गंगवार शामिल हुए.

बुनकर समाज को सम्मानित करते राज्यपाल (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 7, 2025 at 2:45 PM IST

रांची: भारत में हर वर्ष 07 अगस्त को राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस (National Handloom Day) मनाया जाता है. भारत की समृद्ध हस्तकरघा परंपरा को प्रोत्साहित करने, स्थानीय बुनकरों के योगदान को सम्मान देने और "वोकल फॉर लोकल" जैसे अभियान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से "राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस" की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी.

रांची के डोरंडा कॉलेज सभागार में वीवर्स डेवलपमेंट एंड रिसर्च ऑर्गनाइजेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार हुए. राज्यपाल संतोष गंगवार ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में मैं कपड़ा मंत्री था. तब 2015 में पहले कार्यक्रम में हम चेन्नई में हैंडलूम दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए थे. अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि आज जिस तरह का व्यवहार अमरीका कर रहा है वैसे में हैंडलूम और वोकल फॉर लोकल का महत्व बढ़ जाता है.

12वां राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस पर रांची में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए राज्यपाल (ETV Bharat)

मौन रखकर दिवंगत शिबू सोरेन को दी गयी श्रद्धांजलि

राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने दिवंगत नेता शिबू सोरेन को याद किया. इस मौके पर दो मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. बता दें कि बीते 4 अगस्त को राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन का निधन हो गया था.

'हस्तकरघा हमारी विरासत'

राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि हैंडलूम हमारी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है. भारत में हस्तकरघा एक कला नहीं है बल्कि इसका हर धागा, हर कपड़ा अपनी अपनी अलग कहानी कहता है. आज अमेरिका जैसा व्यवहार हम से व्यवहार कर रहा है वैसे में वोकल फॉर लोकल का महत्व बढ़ जाता है. बुनकरों की सशक्तिकरण के लिए काम करने की जरूरत है. हम संकल्प लें कि मेड इन इंडिया और हैंडलूम फ्रॉम एवरी होम का नारा धरातल पर उतरे. राज्यपाल ने हैंडलूम के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले सहदेव स्वांसी, आलोक कुमार, सुखलाल, रंजीत दास, शंकर स्वांसी, दुलाल, अंजय कुमार, गुरुदास सहित कई लोगों को शॉल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया.

Governor attended program organized on 12th National Handloom Day in Ranchi
बुनकर समाज को सम्मानित करते राज्यपाल (ETV Bharat)

इसलिए 07 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस

राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस के लिए 07 अगस्त का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी. यह आंदोलन विदेशी वस्त्रों के विरोध और भारतीय वस्त्रों के समर्थन में था. भारत का हस्तकरघा क्षेत्र न केवल सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध है, बल्कि यह सेक्टर देश के लाखों लोगों को रोजगार भी उपलब्ध कराता है. खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में यह आजीविका का एक अहम साधन है. बनारसी, चंदेरी, संथाली, पटोला, कांथा, इकत, कांचीपुरम जैसी पारंपरिक बुनाई शैलियां भारत की विविधता और शिल्प कौशल को दर्शाती हैं.
12वें हस्तकरघा दिवस पर पूरे देश के साथ-साथ झारखंड में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए.

'परेशानी में बुनकर समाज, सरकार मदद के लिए बढ़ाए हाथ'

वहीं बुनकर स्वांसी समाज से आनेवाले लोगों ने कहा कि आज राज्य में बुनकर समाज को सरकारी सहायता की जरूरत है. खूंटी के स्वांसी समाज के लोगों ने कहा कि जब सरकार धरती आबा बिरसा मुंडा के वंशजों का ख्याल रखती है तो उनके आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु रहे आनंदपाल स्वांसी के वंशजों को भी विशेष मदद करे. रतनलाल स्वांसी ने कहा कि बुनकर समाज की अलग अलग जातियों को अलग अलग वर्गों में बांट कर उनकी ताकत को कम किया गया है. कई बुनकर जातियां एससी में है तो कई एसटी में सरकार सभी को एक वर्ग में रखे.

झारखंड में बुनकर समाज की हालत12TH NATIONAL HANDLOOM DAYRANCHIGOVERNOR SANTOSH KUMAR GANGWARNATIONAL HANDLOOM DAY

