जींद: हरियाणा के राज्यपाल असीम कुमार घोष मंगलवार को जींद जिले के दो दिवसीय दौरे पर हैं. यहां उन्होंने आज झांझ कलां व जीतगढ़ गांव के प्राथमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया. इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी मित्रा घोष, हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉ. कृष्णलाल मिढ़ा, उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा, पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह और सीआरएसयू के कुलगुरु प्रो. रामपाल सैनी मौजूद रहे.

बच्चे देश का भविष्य और सबसे कीमती संपत्ति हैं - राज्यपाल

इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि बच्चों को सच्चा और अच्छा नागरिक बनाने के लिए उनके बाल्यकाल से ही शिक्षा, खेल, स्वास्थ्य और अनुशासन की ओर रुचि पैदा करना आवश्यक है. इसके साथ-साथ उनमें अच्छे संस्कारों का भी संचार होना चाहिए. राज्यपाल ने कहा कि जींद जिले के दौरे के दौरान विशेषकर बच्चों के बीच पहुंचकर उन्हें बेहद खुशी हो रही है. उन्होंने कहा कि बच्चे देश का भविष्य और सबसे कीमती संपत्ति हैं. इसलिए उन्हें शिक्षा के साथ संस्कारवान बनाना, खेलों की ओर प्रेरित करना और नशे जैसी बुराइयों से दूर रखना समय की मांग है.

राज्यपाल ने बच्चों संग किया संवाद (Etv Bharat)

दोनों स्कूलों को दी 60-60 हजार की सौगात

कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने दोनों विद्यालयों में साफ-सफाई, रसोईघर, शौचालय और पुस्तकालय का निरीक्षण किया. उन्होंने कक्षाओं में जाकर बच्चों से बातचीत की, उन्हें चॉकलेट दी और सवाल भी पूछे. बच्चों के उत्साह से प्रभावित होकर उन्होंने झांझ कलां और जीतगढ़ विद्यालयों को 60-60 हजार रुपये देने की घोषणा की.

राज्यपाल ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का किया निरीक्षण (Etv Bharat)

राज्यपाल ने जीतगढ़ गांव के विद्यालय की प्रबंधक समिति को निर्देश दिए कि वे स्कूल का नियमित निरीक्षण करें और सुनिश्चित करें कि बच्चों को पौष्टिक व गुणवत्तापूर्ण मिड-डे मील मिले. इस अवसर पर बच्चों ने देशभक्ति और हरियाणवी संस्कृति से जुड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए.

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का दौरा

अपने दौरे के दूसरे चरण में राज्यपाल ने रामराय गांव स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया. उन्होंने उपचाराधीन मरीजों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना और उन्हें फल वितरित किए. राज्यपाल ने प्रयोगशाला, दवा संग्रहण कक्ष और कोल्ड चेन रूम का जायजा लिया तथा दवाओं के रिकॉर्ड की जांच की. उन्होंने पीएचसी में दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं पर मरीजों और ग्रामीणों से फीडबैक भी लिया. इस दौरान रामराय गांव निवासी फूल कुमार शास्त्री ने राज्यपाल को गांव के इतिहास से अवगत कराया. मौके पर झांझ कलां के सरपंच सुनील कुमार, जीतगढ़ की सरपंच ममता और टेकराम कंडेला सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे.

