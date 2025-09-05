ETV Bharat / state

बिहार के 'बीड़ी' विवाद पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान बोले- लोकतंत्र मर्यादा और संयम से चलता है, जनता देगी जवाब

राज्यपाल ने कहा कि संसद में जब कानून बनते हैं, वहां भी ऐसे नारे लगते हैं जो मर्यादा से परे होते हैं.

बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने बागपत में चौधरी केहर सिंह दिव्य पब्लिक स्कूल में यज्ञशाला की आधारशिला रखी.
बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने बागपत में चौधरी केहर सिंह दिव्य पब्लिक स्कूल में यज्ञशाला की आधारशिला रखी. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 5, 2025 at 8:23 PM IST

Updated : September 5, 2025 at 8:35 PM IST

बागपत : बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान शुक्रवार को बागपत पहुंचे. उन्होंने कांग्रेस के 'बीड़ी और बिहार दोनों 'बी' वाले पोस्ट पर आपत्ति जताई. राज्यपाल ने कहा कि लोकतंत्र मर्यादा और संयम से चलता है. यदि राजनीति में मर्यादा का सम्मान नहीं किया गया, तो जनता जरूर नोटिस लेगी और जवाब भी देगी.

उन्होंने तीखे अंदाज़ में कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि 'बी से बीड़ी' तो कुछ भी नहीं. संसद में जब कानून बनते हैं, वहां भी ऐसे नारे लगते हैं जो मर्यादा से परे होते हैं. कई नारे तो मैं बोल भी नहीं सकता. उन्होंने कहा कि संसद और विधानसभाएं लोकतंत्र के मंदिर हैं, वहां मर्यादा सबसे अहम है. अगर विपक्ष और सत्तापक्ष दोनों ही इस सीमा को तोड़ेंगे तो लोकतंत्र की गरिमा पर आंच आएगी.

राज्यपाल ने कहा कि सदन में लगने वाले नारे मर्यादा से परे होते हैं. (Video Credit; ETV Bharat)

उन्होंने कहा, पटना में वकीलों की एक सभा थी और बड़े-बड़े वकील मौजूद थे. रवि शंकर भी थे जो लो मिनिस्टर रहे हैं. मैंने वहां कहा कि आप वकील लोग हैं यह बताइए अगर अदालत में इस तरह से गिरी हुई और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करें तो क्या अदालत आपको इजाजत देगी.

राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने कहा, कोर्ट में कानून के अनुसार न्याय करने की प्रक्रिया होती है. वहां पर अमर्यादित भाषा के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन संसद के अंदर जहां कानून बनता है, वहां पर जो नारे लगाए जाते हैं, उन्हें दुनिया में कोई भी शायद यह नहीं कहेगा कि वह एक मर्यादित भाषा है या वह एक सभ्य भाषा है.

संसद में क्या नारे लगाए जाते हैं, उनके बारे में वह कहना भी नहीं चाहते हैं. लोकतंत्र लोकलाज के सहारे चलता है. लोकतंत्र मर्यादा का सम्मान करने से चलता है. लोकतंत्र अपने ऊपर नियंत्रण करने से चलता है. इतना अवश्य है कि भारत की जनता लोकतंत्र को कमजोर नहीं होने देगी. बीड़ी और बिहार पर टिप्पणी तो छोटी है.

यह भी पढ़ें : यूपी के सभी शिक्षकों को मिलेगा कैशलैस इलाज, शिक्षक दिवस पर सीएम योगी का बड़ा तोहफा, कहा- शिक्षामित्रों और अनुदेशकों का मानदेय भी बढ़ेगा

