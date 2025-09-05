ETV Bharat / state

बिहार के 'बीड़ी' विवाद पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान बोले- लोकतंत्र मर्यादा और संयम से चलता है, जनता देगी जवाब

बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने बागपत में चौधरी केहर सिंह दिव्य पब्लिक स्कूल में यज्ञशाला की आधारशिला रखी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : September 5, 2025 at 8:23 PM IST | Updated : September 5, 2025 at 8:35 PM IST 2 Min Read

बागपत : बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान शुक्रवार को बागपत पहुंचे. उन्होंने कांग्रेस के 'बीड़ी और बिहार दोनों 'बी' वाले पोस्ट पर आपत्ति जताई. राज्यपाल ने कहा कि लोकतंत्र मर्यादा और संयम से चलता है. यदि राजनीति में मर्यादा का सम्मान नहीं किया गया, तो जनता जरूर नोटिस लेगी और जवाब भी देगी. उन्होंने तीखे अंदाज़ में कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि 'बी से बीड़ी' तो कुछ भी नहीं. संसद में जब कानून बनते हैं, वहां भी ऐसे नारे लगते हैं जो मर्यादा से परे होते हैं. कई नारे तो मैं बोल भी नहीं सकता. उन्होंने कहा कि संसद और विधानसभाएं लोकतंत्र के मंदिर हैं, वहां मर्यादा सबसे अहम है. अगर विपक्ष और सत्तापक्ष दोनों ही इस सीमा को तोड़ेंगे तो लोकतंत्र की गरिमा पर आंच आएगी. राज्यपाल ने कहा कि सदन में लगने वाले नारे मर्यादा से परे होते हैं. (Video Credit; ETV Bharat)

