नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी के तीसरे दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे राज्यपाल और मंत्री, 77 छात्रों को मिलेगा गोल्ड मेडल

नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी के तीसरे दीक्षांत समारोह को लेकर कार्यक्रम स्थल का जायजा लेतीं डीसी और एसपी. ( फोटो-ईटीवी भारत )

पलामूः नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी का तीसरा दीक्षांत समारोह सोमवार को आयोजित होगा. दीक्षांत समारोह में झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू भी भाग लेंगे. दीक्षांत समारोह पलामू के जीएलए कॉलेज के खेल मैदान में आयोजित होगा. खेल मैदान के बगल में ही यूनिवर्सिटी का प्रशासनिक भवन भी मौजूद है.

एनपीयू का तीसरा दीक्षांत समारोह

दरअसल, नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी की स्थापना 2009 में हुई थी. स्थापना के बाद से यूनिवर्सिटी का यह तीसरा दीक्षांत समारोह है. दीक्षांत समारोह में 77 छात्रों को गोल्ड मेडल दिया जाना है. शनिवार की दोपहर तक 55 छात्रों ने अपना कंफर्मेशन दिया था. छात्रों को 15 मेडल राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के हाथों दिया जाएगा, बाकी के गोल्ड मेडल मंत्री के हाथों से प्रदान किए जाएंगे.

नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह की तैयारी पर रिपोर्ट और जानकारी देतीं डीसी और एसपी. (वीडियो-ईटीवी भारत)

डीसी-एसपी ने लिया कार्यक्रम स्थल का जायजा

दीक्षांत समारोह को लेकर पलामू डीसी समीरा एस और एसपी रीष्मा रमेशन ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया. दरअसल पलामू के इलाके में 8 अक्टूबर तक के लिए बारिश का अलर्ट है. बारिश को देखते हुए डीसी और एसपी ने पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए हैं. साथ ही तैयारी की भी समीक्षा की.

इस संबंध में पलामू डीसी समीरा एस ने बताया कि कार्यक्रम को लेकर स्थल का निरीक्षण किया गया और कई बिंदुओं पर संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं. वहीं एसपी रीष्मा रमेशन ने बताया कि कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई है. बारिश की देखते हुए कई बिंदुओं पर निर्देश दिए गए हैं.