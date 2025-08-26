गोरखपुर : मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (MMMUT) का दसवां दीक्षांत समारोह मंगलवार को विश्वविद्यालय के बहुउद्देशीय सभागार में आयोजित हुआ. समारोह की अध्यक्षता कुलाधिपति एवं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने की. इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए संकल्प लें. यह विश्वविद्यालय धीरे-धीर आगे बढ़ रहा है और एक मॉडल विश्वविद्यालय बनने की ओर अग्रसर है. मुझे पूरा विश्वास है कि यदि हम ऐसे ही प्रयास करते रहे तो भारत आने वाले समय में विश्व गुरु अवश्य बनेगा.

उन्होंने कहा कि जिन छात्रों को आज उपाधि मिली है वे यह संकल्प लें कि समाज के लिए काम करेंगे. उन्होंने छात्रों से अपील की कि आज आपको सम्मान मिला है तो अपने भीतर नम्रता और विवेक लाएं जो बहुत जरूरी है. उन्होंने कहा कि अक्सर गांव के स्कूलों में लाइब्रेरी नहीं होती है या होती भी है तो पुस्तकें नहीं होती हैं, इसलिए राजभवन द्वारा हमेशा स्कूलों को पुस्तकें भेंट की जाती हैं. उन्होंने कहा कि आप सब भी गांव के स्कूलों में पुस्तकें भेंट करें, क्योंकि गांव के बच्चों में बहुत क्षमताएं हैं. बस उनकी प्रतिभा को तराशने की जरूरत है. विवि से निकले छात्र गांव के किसानों, महिलाओं तक पहुंचकर उन्हें अपने ज्ञान का लाभ दें. उन्होंने कहा कि विवि एक या दो गांव को गोद लेकर एआई की जानकारी दें.

दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को दी गईं उपाधियां. (Photo credit: ETV Bharat)

विद्यालयों को भेंट की गईं 501 पुस्तकें : उन्होंने कहा कि एआई के सदुपयोग के तरीके युवाओं को बताएं. साइबर फ्रॉड को रोकने के उपाय पर काम करें. राज्यपाल के संबोधन और उपाधि प्रदान करने से पूर्व डिग्री और गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को कुलपति प्रोफेसर जेपी सैनी ने दीक्षोपदेश दिया. कुलाधिपति द्वारा राजभवन की ओर से इन गावों में स्थित विद्यालयों को 501 पुस्तकें भेंट की गईं. जिन्हें इन विद्यालयों की लाइब्रेरी में रखा जाएगा.







इसरो के चेयरमैन को दी गई मानद उपाधि : समारोह के दौरान इसरो के चेयरमैन वी नारायणन को डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि प्रदान की गई. वह आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने छात्रों से तेज तकनीकी प्रगति और सामाजिक चुनौतियों के बीच, राष्ट्र-निर्माण में उनकी भूमिका पर जोर दिया. इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने इसरो की हालिया उपलब्धियों का वर्णन किया. अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला का एक्सिओम मिशन, जीएसएलवी एफ16/निसार प्रक्षेपण, स्पाडेक्स डॉकिंग, आदित्य-एल1 डेटा जारी और प्रोपल्शन तथा स्वदेशी तकनीक में सफलताओं की चर्चा की.

MMMUT का दसवां दीक्षांत समारोह (Photo credit: ETV Bharat)

1473 विद्यार्थियों को दी गईं उपाधियां : उन्होंने आजीवन सीखने, कड़ी मेहनत, असफलता को अपनाने, चरित्र निर्माण, बड़े सपने देखने, नवाचार, आत्मविश्वास, टीमवर्क और नेतृत्व पर जोर देने की बात कही. इनके अतिरिक्त इस समारोह में कुल 1473 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गईं. उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को कुल 45 स्वर्ण पदकों से सम्मानित किया गया. जिनमें 3 कुलाधिपति स्वर्ण पदक, 19 कुलपति स्वर्ण पदक सहित 23 प्रायोजित स्वर्ण पदक शामिल रहे. बीटेक कंप्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग के टॉपर दिव्यांश तिवारी को सर्वाधिक 5 स्वर्ण पदक हासिल हुए.













समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर : इस अवसर पर विश्वविद्यालय एवं पॉवरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया के बीच 144 क्षमता के वातानुकूलित महिला छात्रावास के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ. इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत पॉवरग्रिड कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया द्वारा कॉर्पोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी के अंतर्गत 13.67 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता से विश्वविद्यालय में एक महिला छात्रावास का निर्माण कराया जाएगा, जिसका नाम ‘पॉवरग्रिड गर्ल्स हॉस्टल’ होगा.

'उत्तीर्ण होने वाले सभी विद्यार्थी विश्वविद्यालय के एम्बेसडर' : समारोह को संबोधित करते हुए विशेष अतिथि योगेश कुमार दीक्षित (एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया) ने कहा कि आज उत्तीर्ण होने वाले सभी विद्यार्थी विश्वविद्यालय के एम्बेसडर हैं. उन्होंने छात्रों से अपील की कि सीखने की आदत डालें और सीखने की प्रवृति बनाए रखें, जो निरन्तर सीखते रहते हैं वे जीवन में आगे बढ़ते हैं एवं सुखी रहते हैं. उन्होंने बताया कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन द्वारा CSR के अंतर्गत लगभग 200 करोड़ रुपये की परियोजनाएं पूरी की गई हैं और इसी कड़ी में विश्वविद्यालय परिसर में महिला हॉस्टल बनाया जा रहा है.

इंजी मनीष चंद्र श्रीवास्तव, डायरेक्टर, आइडेस्क, IOF (Photo credit: ETV Bharat)

इंडियन आर्डिनेंस फैक्ट्री दिल्ली के डायरेक्टर ने पूरा किया शोध : वर्ष 2006 में भारतीय इंजीनियरिंग सेवा में चयनित होने के बाद गोरखपुर के मनीष चंद्र श्रीवास्तव, इंडियन आर्डिनेंस फैक्ट्री दिल्ली में मौजूदा समय में बतौर सीनियर डायरेक्टर आईडेस्क के रूप में कार्य कर रहे हैं. वर्ष 2020 में उन्होंने विभागीय अनुमति प्राप्त करने के बाद विश्वविद्यालय के मैकेनिकल विभाग के एचओडी प्रोफेसर जीउत सिंह के निर्देशन में अपना शोध कार्य पूरा किया.

उन्होंने कहा कि इंडियन आर्डिनेंस फैक्ट्री में वह "डायरेक्ट इनोवेशन ऑफ डिफेंस एंड एक्सीलेंस" का भी काम देखते हैं, जहां वह स्टार्टअप पर मदद करते हैं. उन्होंने कहा कि जो शोध कार्य किया है, उससे स्टार्टअप के क्षेत्र में और सही ढंग से लोगों को समझा पाऊंगा उनकी मदद कर पाऊंगा. गोरखपुर से हाईस्कूल, इंटरमीडिएट और फिर प्रयागराज के एक निजी काॅलेज से बीटेक की डिग्री हासिल की. जिसके बाद आईआईटी दिल्ली से एमटेक किया. इसके बाद भारतीय इंजीनियरिंग सेवा में चयनित होकर रक्षा मंत्रालय में अपनी सेवा दे रहा हूं.



यह भी पढ़ें : गोरखपुर में 11 साल की अदिरा चला रहीं स्टार्टअप; प्लास्टिक फ्री भारत बनाना है एजेंडा, एक लाख लोगों को जोड़ने का टार्गेट