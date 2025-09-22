ETV Bharat / state

CCSU का 37वां दीक्षांत समारोह; होनहारों को मिले 242 मेडल; गवर्नर आनंदीबेन बोलीं- ऑनलाइन गेम और नशे की लत से बचें

ऑनलाइन गेम ने बच्चों पर बुरा असर डाला: जीएसटी व्यवस्था को सरल बनाया गया है. अब नई दर लागू हो गयी हैं. इससे लोगों को लाभ मिलेगा. जनता को राहत दी गई है. चिकित्सा और कृषि उपकरण सस्ते हुए. आज की दुनिया डिजिटल दुनिया है. ऑनलाइन गेमिंग को लेकर कानून लाया गया है. ऑनलाइन गेम ने बच्चों को प्रभावित किया. दुर्भाग्य पूर्ण मामले सामने आये. नए कानून से ऐसे मामलों पर रोक लगेगी.

विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा भारत: राज्यपाल ने कहा कि हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहे हैं. अंतरिक्ष में भी हम नई गाथा लिख रहे हैं. स्वदेशी और आत्मनिर्भता को अपना मूल मंत्र मानें. पीएम मोदी ने 8वें पोषण माह का शुभारम्भ किया है. इसमें महिलाओं से संबंधित समस्याओं की व्यापक जांच की जाएंगी. 17 से 2 अक्टूबर तक स्वास्थ्य साक्षरता मिशन चलेगा.

सब राष्ट्र हित में काम करें: गवर्नर आनंदी बेन पटेल ने कहा कि मेडल शिक्षा के लिए गये श्रम और मेहनत का फल है. शिक्षा गुणवत्ता नवाचार में सभी शिक्षक प्रेरणादायी भूमिका निभा रहे हैं. राष्ट्रहित में काम करें. मेरठ को भी एक विशेष पहचान दी जा रही है. इस विश्वविद्यालय ने NIRF में अच्छा प्रदर्शन किया है. इसकी रेंकिंग सुधर रही है. नया भारत सिर्फ भौगोलिक सीमाओं से बंधा राष्ट्र नहीं है, बल्कि विश्व को दिशा देने की सामर्थ्य रखता है.

छात्राओं को 185 मेडल मिले: 185 मेडल छात्राओं ने अपने नाम कर लिए, जबकि छात्रों के हिस्से में सिर्फ 57 मेडल ही आए. इस समारोह में कुलाधिपति डॉ. शंकर दयाल शर्मा स्वर्ण पदक, चौधरी चरण सिंह स्मृति प्रतिभा पुरस्कार समेत कई अन्य प्रायोजित मेडल भी दिये गये.

उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय भी रहे मौजूद: सोमवार को चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह हुआ. इसमें उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों 242 को मेडल देकर सम्मानित किया. इस प्रोग्राम में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) के अध्यक्ष प्रो. टीजी सीताराम, उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय, राज्य मंत्री रजनी तिवारी मौजूद रहीं.

मेरठ: चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में सोमवार को 37वां दीक्षांत समारोह हुआ. इस बार भी यहां मेडल पाने में लड़कियों ने ही बाजी मारी. उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मेधावी छात्र-छात्राओं को मेडल देकर सम्मानित किया. वहीं. उन्होंने बच्चों को ऑनलाइन गेम और नशे की लत से बचने की नसीहत दी.

छात्रों के हिस्से में सिर्फ 57 मेडल आए. (Photo Credit: ETV Bharat)

स्वदेशी दिवस और स्वदेशी सप्ताह मनाएं: राज्यपाल ने कहा कि हम कई दिवस मनाते हैं. अब हम स्वदेशी दिवस और स्वदेशी सप्ताह आदि मनाएं. मेरठ के कारीगर अगर बच्चों से अपने विचार शेयर करेंगे, तो हम आगे बढ़ेगे. हम अपनी कला पर गर्व करेंगे तो यह देश आगे बढ़ेगा.

लड़कियां भी ड्रग्स और नशे की शिकार: गवर्नर ने कहा कि लड़कियां भी ड्रग्स या नशे की शिकार हो रही हैं. ये चिंताजनक है. विश्वविद्यालय, महाविद्यालय को समझना चाहिए और इस दिशा में काम करना चाहिए. विश्वविद्यालय में कुछ भी बाहर से न आने पाए. इसकी जिम्मेदारी यहां के पूरे स्टाफ की है.

चिकित्सा और कृषि उपकरण सस्ते हुए: राज्यपाल (Photo Credit: ETV Bharat)

छात्राएं सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगवाएं: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि अगले दो माह में छात्राएं सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगवाएं. वह इस बारे में दो महीने बाद अपडेट लेंगी. विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों को भी इसमें और गंभीरता बरतनी चाहिए ताकि सर्वाइकल कैंसर जैसी समस्या से बेटियों को आने वाले समय में ने जूझना पड़े.

यूपी में महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर बड़ी समस्या: देश में महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर के 50 फीसदी मामले यूपी के हैं. लोग खूब पनीर खा रहे हैं, लेकिन यह जानना चाहिए कि वह जो पनीर खा रहे हैं, वह सही है या नहीं.

गुंजन चौहान को मिले चार मेडल: चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में चार मेडल पाने वाली गुंजन चौहान ने बताया कि उन्होंने इतिहास विषय में टॉप किया है. उनके माता-पिता किसान हैं. वो M.A. पूरा करने के साथ नेट क्वालीफाई कर चुकी हैं. उन्हें आगे पीएचडी करनी है. उन्हें अपने पिता और अपनी बड़ी बहन से मोटिवेशन मिलता है. उनकी बड़ी बहन गणित में PhD कर रही हैं.

छात्राओं से बात करते ईटीवी भारत की टीम (Video Credit: ETV Bharat)

शिवानी शर्मा ने तीन मेडल हासिल किये: बुलंदशहर के एक गांव में रहने वाली भौतिक विज्ञान विषय में एमएसएसी में टॉप करने वाली छात्रा शिवानी शर्मा को तीन मेडल मिले. उनका परिवार खेती करता है. पढ़ाई में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा. वह दिसंबर में नेट की परीक्षा देंगी. उसकी तैयारी कर रही हैं.

एमए इंग्लिश में अपनी मेहनत से विश्वविद्यालय में टॉप करने वाली अशवीरा निजाम ने बताया कि उनको कुलपति मेडल समेत तीन गोल्ड मेडल मिले हैं. उनकी मां हाउस वाइफ हैं और पिता बिजनेसमैन हैं. उन्होंने कहा कि ये मेडल निरंतर प्रयास और कठिन परिश्रम का परिणाम हैं.

रक्षिका रहेजा को कुलाधिपति-स्पॉन्सर मेडल मिला: एमएससी जन्तु विज्ञान विषय में टॉपर रहीं रक्षिका रहेजा को कुलाधिपति मेडल के अलावा स्पॉन्सर मेडल मिला. उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिजनों और गुरुजनों को दिया. उनको टीचिंग प्रोफेशन में जाना है. बी.कॉम एनईपी में टॉप करने वाली सोनल सिंह बताती हैं कि उन्हें बेहद खुशी हो रही है कि उन्हें कुलपति मेडल समेत दो गोल्ड मेडल मिले हैं. वह सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रही हैं. इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना चाहती हैं.

विशाखा गौतम ने एमएससी मैथ्स में किया टॉप: एमएससी गणित में टॉप रैंक पाकर विश्वविद्यालय में अपनी मेहनत से पहचान बनाने वाली विशाखा गौतम ने बताया कि उनके पिता होमगार्ड विभाग में हैं. वह रोज 7 से 8 घंटे पढ़ाई करती हैं. आगे सरकारी सेवा में जाकर देश की सेवा करना चाहती हैं.अलीगढ़ की रहने वाली रूबी ने मेरठ के आरजीपीजी कॉलेज से एमए म्यूजिक विषय में पढ़ाई की. उन्हें गवर्नर ने गोल्ड मेडल दिया. वह संगीत के क्षेत्र में लेक्चरर और प्रिंसिपल बनना चाहती हैं.

