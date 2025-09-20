ETV Bharat / state

मां शाकुम्भरी विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह: 90 छात्र-छात्राओं को गोल्ड मेडल मिले, राज्यपाल आनंदीबेन बोलीं- अब बेटे और बेटी में कोई अंतर नहीं

शनिवार को सहारनपुर के मां शाकुम्भरी विश्वविद्यालय का तीसरा दीक्षांत समारोह हुआ. इसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा, यहां मन को शांति भी मिलती है.

Choose ETV Bharat

सहारनपुर: शनिवार को सहारनपुर के मां शाकुम्भरी विश्वविद्यालय का तृतीय दीक्षांत समारोह हुआ. इसमें उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मेधावी विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल दिये. दीक्षांत समारोह में विभिन्न संकायों के विद्यार्थियों को उपाधियां एवं पदक प्रदान किए गए.

समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि अब बेटे और बेटी में कोई अंतर नहीं रहा. पहले लोग मानते थे कि बेटियां दूसरे घर चली जाती हैं और बेटे वंश आगे बढ़ाते हैं. समय बदल गया है और देश में सकारात्मक बदलाव आए हैं. आज बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं. विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, ताकि उनको हर क्षेत्र में सफलता मिले और विश्व पटल पर देश का नाम रोशन कर सकें.

राज्यपाल आनंदीबेन ने बांटे मेडल (Video Credit: Maa Shakumbhari University)

90 छात्र-छात्राओं को गोल्ड मेडल मिला: राज्यपाल ने कहा कि सभी विद्यार्थियों को अपने माता-पिता, शिक्षकों और बड़ों का सम्मान करना चाहिए. भारतीय विश्वविद्यालय संघ के महासचिव प्रोफेसर पंकज मित्तल इस दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि थे. इस मौके पर यूजीसी के पूर्व उपाध्यक्ष दीपक कुमार श्रीवास्तव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे. कुलपति प्रोफेसर विमला वाई ने बताया कि 2024-25 के दीक्षांत समारोह में कुल 90 मेधावी छात्र-छात्राओं को स्वर्ण पदक प्रदान किए गए.

80 छात्रों को कुलपति गोल्ड मेडल मिला: इनमें 66 छात्राएं और 24 छात्र शामिल थे. इस बार भी छात्राओं के उल्लेखनीय प्रदर्शन को दिखाता है. मां शाकुम्भरी विश्वविद्यालय के अनुसार, पाठ्यक्रमवार कुल 80 छात्रों को कुलपति स्वर्ण पदक प्रदान किए गए, जिनमें 59 छात्राएं और 21 छात्र शामिल हैं. वहीं जिनमें 4 छात्राएं और 2 छात्रों को कुलाधिपति स्वर्ण पदक से नवाजा गया है. प्रायोजित/स्मारक स्वर्ण पदक 4 छात्रों को दिए गये.

इस बार भी लड़कियों का दबदबा रहा: कुलपति प्रोफेसर विमला वाई के अनुसार पदक प्राप्त करने में इस बार भी लड़कियों का दबदबा रहा है. कुलपति स्वर्ण पदक प्राप्त करने वालों में 73.75% लड़कियां और 26.25% लड़के थे. कुलपति स्वर्ण पदक प्राप्त करने वालों में 66.66% लड़कियां रहीं. उन्होंने कहा कि लोग पूछते हैं कि आपके बच्चों ने क्या किया. उनका डेटा रखना आपकी ज़िम्मेदारी है. जो लोग पढ़ाई छोड़ चुके हैं, उनसे संपर्क करें और उनके मोबाइल नंबर रखें. क्योंकि वे जहां भी जाएंगे, आपके विश्वविद्यालय का नाम वहां होगा.

अनोखी भौगोलिक सुंदरता दिखती है: राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने कहा कि मां शाकुम्भरी देवी की पावन धरा पर आकर मन को शांति मिलती है. शिवालिक पर्वत की तलहटी में बसे सहारनपुर में मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय में आने पर भौगोलिक सुंदरता की झलक देखने को मिलती है और मन को शांति भी मिलती है. जिन लोगों को पुरस्कार नहीं मिला है, उन्हें निराश नहीं होना चाहिए. वे भी पुरस्कार के विजेता हैं.

पीएम मोदी ने शिक्षा के क्षेत्र में विशेष काम किया: पीएम मोदी ने देश में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया है. देश में 34 विश्वविद्यालय हैं, जिनमें से 19 ने विश्वस्तर पर ख्याति अर्जित की है. उन्होंने बताया कि छह विश्वविद्यालयों को अभी तक विश्व रैंकिंग में स्थान नहीं मिला है. राज्यपाल ने मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय में 74% छात्रों के उत्तीर्ण होने पर खुशी जतायी. उन्होंने कहा कि छात्रों की प्रगति संतोषजनक है. अपनी लगन से वे देश के भविष्य और गौरव को आगे बढ़ा रहे हैं.

