मादक पदार्थों के मायाजाल से मुक्ति लिए ऑनलाइन व्यवस्था, घर बैठे होगा इलाज

लोगों को नशे से मुक्ति दिलाने के लिए झारखंड सरकार ने ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की है. अब नशे के आदी घर बैठे इलाज करा सकेंगे.

CAMPAIGN AGAINST DRUGS
प्रतीकात्मक तस्वीर (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 6, 2025 at 4:48 PM IST

7 Min Read

प्रशांत सिंह की रिपोर्ट

रांची: ब्राउन शुगर, कोकीन, गांजा सहित कई ऐसे मादक पदार्थ हैं जिनके आदी बनकर सैकड़ों लोग अपना जीवन तबाह करने में लगे हुए हैं. कुछ ऐसे भी हैं जो इस नशे की लत से पीछा छुड़ाना भी चाहते हैं, लेकिन समाज और लोकलाज के भय से वह डॉक्टर या फिर मनोचिकित्सक तक नहीं पहुंच पाते है. लेकिन अगर आप ड्रग्स की लत छोड़ना चाहते हैं तो आपके लिए बेहद सुनहरा मौका है. झारखंड ने आपको यह सुविधा ऑनलाइन दी है, कैसे जानिए इस रिपोर्ट में.

इस पर क्लिक करे, नशे का समाधान मिलेगा

resist.jharkhand.gov.in

झारखंड सरकार की तरफ से मिलेगी ऑनलाइन काउंसलिंग

झारखंड में ड्रग्स की लत से छुटकारा दिलाने के लिए अब राज्य सरकार ड्रग्स के शिकार युवाओं सहित अन्य लोगों को ऑनलाइन काउंसलिंग के जरिए ड्रग्स की लत से छुटकारा दिलाएगी. झारखंड सरकार ने जैप आईटी के सहयोग से resist.jharkhand.gov.in नाम की एक वेबसाइट बनाई है. इस वेबसाइट के जरिए नशा मुक्ति से संबंधित काउंसलिंग के साथ-साथ जरूरत के अनुसार पुनर्वास की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी. वेबसाइट का संचालन स्वास्थ्य चिकित्सा और परिवार कल्याण विभाग के द्वारा किया जाएगा. इससे संबंधित निर्देश गृह विभाग ने जारी कर दिए हैं.

अलग-अलग जिम्मेदारी बांटी गई

गृह विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देश पत्र में यह बताया गया है कि वेबसाइट का संचालन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा तो किया ही जाएगा, साथ ही साथ पुलिस अधिकारियों को विभिन्न बिंदुओं को लेकर जिम्मेदारी दी गई है. वेबसाइट पर ड्रग्स, जागरूकता नशा मुक्ति और पुनर्वास जैसे विषयों से संबंधित जानकारी देने के लिए विभिन्न विभाग के नोडल अवसर भी रहेंगे.

गृह विभाग के द्वारा जारी किए गए निर्देश पत्र में यह भी बताया गया है कि वेबसाइट में पुलिस विभाग के अफसरों के अलावा स्वास्थ्य विभाग, गृह विभाग, महिला बाल विभाग, सामाजिक सुरक्षा विभाग, स्कूली शिक्षा विभाग, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्पाद विभाग और सीआईडी के अधिकारी शामिल रहेंगे. इसके अलावा प्रत्येक जिला में डीसी और एसपी कार्यालय से एक नोडल अधिकारी को भी नियुक्त किया जाएगा इसके द्वारा ड्रग्स की तस्करी और इसके दुरुपयोग से संबंधित जिला स्तर पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा.

डीआईजी सह एसएसपी ने भी शुरू किया है अभियान

दूसरी तरफ राजधानी रांची में ड्रग्स पैडलर्स की जड़ों को काटने के लिए डीआईजी सह एसएसपी रांची के द्वारा एक नया प्रयास शुरू किया गया है. दरअसल राजधानी में औसतन हर महीने आधा दर्जन के करीब ड्रग्स पैडलर्स सलाखों के पीछे पहुंचाए जा रहे हैं. गिरफ्तारी के बाद ड्रग्स पैडलर्स के पास से भारी मात्रा में ब्राउन शुगर भी बरामद किया जा रहा है. लेकिन अब पुलिस गिरफ्तार ड्रग्स पैडलर्स को रिमांड पर लेकर उनसे यह पूछताछ करने में लगी है कि आखिर वे ब्राउन शुगर जैसे घातक नशे का सामान बेचते किसे हैं. आखिर ब्राउन शुगर का कंज्यूमर कौन है. पुलिस को अगर कंज्यूमर की जानकारी मिल जाती है तो उसके बाद उनकी काउंसलिंग शुरुआत की जाएगी. इस अभियान के पीछे कई फायदे हैं जिसे देखते हुए रांची पुलिस ने ड्रग्स पैडलर्स से बड़े पैमाने पर पूछताछ शुरू की है.

क्या होगा फायदा

डीआईजी सह एसएसपी रांची चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि उदाहरण के लिए अभी हाल में ही कुछ ड्रग्स पैडलर्स पकड़े गए जिनके पास से 400 पुड़ियां ब्राउन शुगर बरामद की गईं. अगर पैडलर्स के पास से 400 पुड़िया ब्राउन शुगर मिला तो यह मान कर चलना होगा कि 400 ऐसे युवा बच्चे या फिर अन्य लोग होंगे जो ड्रग्स कंज्यूम करते होंगे. अब अगर पुलिस की टीम ड्रग्स पैडलर्स से इंट्रोगेशन द्वारा यह पता कर लें कि कंज्यूमर कौन था तो उस तक पुलिस आसानी से पहुंच सकती है. अगर कंज्यूमर युवा हो या स्कूली बच्चा या फिर कॉलेज जाने वाला, जब उसके गार्जियन तक पुलिस पहुंचेगी और उनकी काउंसलिंग करेगी तो निश्चित रूप से ड्रग्स की लत छुड़ाई जा सकेगी.

मनोचिकित्सक के पास क्यों नही जाना चाहते गार्जियन

ड्रग्स जैसे मामलों को लेकर अभी भी समाज में जागरूकता नही है, बड़ी समस्या यह है कि जिनके बच्चे ड्रग्स एडिक्ट हैं वे ही यह मानने को तैयार नहीं हैं कि उनका बच्चा नशे का आदी है. ये बेहद खतरनाक है. आज लोग यह समझते हैं कि मनोचिकित्सक के पास सिर्फ पागल जाते हैं, लेकिन सबको समझना पड़ेगा कि छोटी- छोटी समस्या के लिए भी मनोचिकित्सक के पास जाना चाहिए. इससे कई समस्याएं दूर होती हैं. ऐसे में अगर उन्हें ऑनलाइन समाधान मिलेगा तो वह सारी झिझक दूर करके ड्रग्स को लेकर समाधान खोजने में सफल होंगे.

एक दिन में ढाई हजार मूल्य के नशे की जरूरत

रांची के कांके स्थित रिनपास के वरीय मनोचिकित्सक डॉ. सिद्धार्थ सिन्हा बताते हैं कि हाल के दिनों में सूखे नशे का प्रचलन काफी बढ़ गया है. रांची जैसे शहरों में 5 साल पूर्व तक गांजा का प्रचलन था. लेकिन अब ब्राउन शुगर, ब्लैक स्टोन, कोकीन जैसे मादक पदार्थ बाजार में आसानी से उपलब्ध हैं. डॉक्टर सिद्धार्थ सिन्हा के अनुसार कोई भी युवक हो या युवती अगर वह सूखे नशे (ब्राउन शुगर) का आदी हो चुका है तो उसे हर दिन अपने शरीर में नशे की पूर्ति करने के लिए ढाई हजार रुपये के मूल्य के ब्राउन शुगर की जरूरत होती है. इतना नशा अगर उसे न मिले तो वह पागल जैसे होने की स्थिति में आ जाएगा. डॉक्टर सिद्धार्थ सिन्हा के अनुसार 'रिनपास' में नशा मुक्ति के लिए आने वाले अधिकांश युवा हैं.

जो भी युवा अपना इलाज करवाने के लिए उनके पास आते हैं वे सभी ड्रग्स की भारी मात्रा वाले डोज लेने के आदी होते हैं. सिद्धार्थ सिन्हा के अनुसार आप यह समझ सकते हैं कि कोई भी मध्यम वर्ग हो या उच्च वर्ग परिवार का युवा जब ड्रग्स का आदी हो जाता है तब वह किसी भी कीमत पर ड्रग्स हासिल करना चाहता है. लेकिन शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जिसके घर का लड़का या लड़की हर दिन ढाई हजार रुपए ड्रग्स पर खर्च कर सके. यही वजह है कि ड्रग्स की लत को पूरा करने के लिए अच्छे-अच्छे घरों के बच्चे ड्रग्स पैडलर्स बन जाते हैं.

इलाज करवाने वाले 30 प्रतिशत ब्राउन शुगर के एडिक्ट

वैसे तो रांची के दो प्रमुख मनोचिकित्सालय रिनपास (Ranchi Institute of Neuro-Psychiatry and Allied Sciences) और सीआईपी (Central Institute of Psychiatry) कांके में स्थित हैं. दोनो में ही हर तरह से नशे के आदी हो चुके लोगो को नशे से मुक्ति दिलाने का काम किया जाता है. लेकिन आंकड़े बताते हैं कि 30 प्रतिशत ऐसे लोग अपना इलाज करवाने आते हैं जो ब्राउन शुगर के एडिक्ट हो चुके हैं. डॉक्टर सिद्धार्थ सिन्हा के अनुसार ब्राउन शुगर बहुत जल्द किसी को भी अपना एडिक्ट बना लेता है. ब्राउन शुगर के एक दो डोज लेने के बाद ही इंसान उसका आदी हो जाता है. एडिक्ट होने के बाद वह किसी भी तरह से ब्राउन शुगर हासिल करना चाहता है. ऐसे में सरकार के द्वारा ऑनलाइन काउंसिलिंग का ये प्रयास बेहद सराहनीय है.

TAGGED:

ड्रग्स के खिलाफ सरकार की मुहिमAWARENESS TO STOP DRUG SMUGGLINGरांची में ड्रग्सड्रग्स के खिलाफ मुहिमCAMPAIGN AGAINST DRUGS

