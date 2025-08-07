Essay Contest 2025

सरकारी स्कूलों के पीटी टीचर्स को ट्रेनिंग देगा खेल विभाग, स्कूलों में ढूंढी जाएंगी खेल प्रतिभाएं - TRAINING TO PT TEACHERS

स्कूलों में खेल प्रतिभाओं को तराशने के लिए सरकार पीटी शिक्षकों को प्रशिक्षण दिलाएगी. साथ ही स्कूल मैदानों को खुला रखा जाएगा.

Training To PT Teachers
मंत्री राठौड़ और मदन​ दिलावर (ETV Bharat Jaipur)
Published : August 7, 2025 at 6:51 PM IST

जयपुर: राजस्थान में खेलों का विकास करने के लिए सरकार लगातार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रही है. इसी दिशा में अब खेल विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग के साथ मिलकर स्कूल स्तर से ही खेल प्रतिभाओं को तलाशने और उन्हें निखारने का काम करेगा, ताकि भविष्य के चैंपियन तैयार किए जा सकें. इसके तहत खेल विभाग सरकारी स्कूलों के पीटी शिक्षकों को प्रशिक्षण देगा, जिससे वे स्कूली बच्चों में छुपी खेल प्रतिभा को पहचानकर उन्हें बेहतर मार्गदर्शन दे सकें.

राजस्थान के खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि सरकार खेलों के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है. खिलाड़ियों को बेहतर मंच प्रदान करने की दिशा में काम कर रही है. उन्होंने बताया कि इसी उद्देश्य से खेल विभाग अब शिक्षा विभाग के साथ मिलकर स्कूल स्तर पर छुपे टैलेंट को तराशेगा. खेल मंत्री ने कहा कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और हमारा खेल विभाग दो महत्वपूर्ण योजनाओं पर काम कर रहे हैं. इनमें से एक योजना के तहत सरकारी स्कूलों के पीटी शिक्षकों को खेल विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा. यह प्रशिक्षण खेल विभाग के अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा दिया जाएगा, ताकि स्कूली स्तर पर ही उन खिलाड़ियों की पहचान की जा सके, जो भविष्य में राजस्थान और देश का नाम रोशन कर सकें.

स्कूल मैदान खुले रहेंगे: खेल मंत्री ने यह भी बताया कि इस विषय पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के साथ चर्चा हुई है और यह निर्णय किया गया है कि स्कूल समय समाप्त होने के बाद भी स्कूल के खेल मैदान खुले रखे जाएंगे, ताकि खिलाड़ी वहां अभ्यास कर सकें. राठौड़ ने कहा कि एक युवा का अच्छा खिलाड़ी या आदर्श नागरिक बनने की नींव स्कूल से ही पड़ती है. इससे स्कूली बच्चे खेल-कूद में सक्रिय रह सकेंगे.

चलेगा टैलेंट हंट अभियान: उन्होंने बताया कि स्कूलों में खेल प्रतिभाओं को तलाशने और उन्हें तराशने का कार्य भी किया जाएगा. खेल मंत्री ने कहा कि यदि बच्चों को स्कूली स्तर से ही खेलों की सही शिक्षा दी जाए तो न केवल उनका स्वास्थ्य बेहतर होगा, बल्कि वे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश व देश का गौरव बढ़ा सकेंगे. उन्होंने कहा​ कि खेल-कूद फिटनेस के लिए अत्यंत जरूरी है. सरकार द्वारा प्रदेश में खेल सुविधाओं का विस्तार लगातार किया जा रहा है.

