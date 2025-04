ETV Bharat / state

संस्कृत को जन-जन तक पहुंचाने की कोशिश, प्रतिभाओं को राज्य स्तर पर पहचान दिलाएगी सरकार - EMPHASIS ON SANSKRIT IN UP

संस्कृत प्रतिभा खोज दो वर्गों में होगी. ( Photo Credit- ETV Bharat )

Published : April 23, 2025

लखनऊ: संस्कृत को जन-जन तक पहुंचाने का प्रदेश सरकार युवाओं व छात्रों में संस्कृत के प्रति अनुराग जागृत करने, संस्कृत के प्रचार-प्रसार, संवर्धन व संरक्षण के लिए भी निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं. युवा प्रतिभाओं को योगी सरकार फिर राज्य स्तर पर पहचान दिलाएगी. संस्कृत प्रतिभा खोज व संस्कृत अध्ययन प्रोत्साहन वृत्ति के तहत युवाओं को इससे जोड़ा जाएगा. इसमें दो वर्ग कक्षा छह से 12 व यूजी-पीजी के विद्यार्थी संस्कृत में अपना कौशल दिखा सकेंगे. जिलों से राज्य स्तर तक के युवाओं की होगी तलाश: संस्कृत के उत्थान के लिए जिलों से लेकर राज्य स्तर तक युवा प्रतिभाओं की तलाश होगी. इसके लिए संस्कृत प्रतिभा खोज परीक्षा कराई जाएगी. जिला स्तर पर यह परीक्षा पांच से 31 जुलाई तक होगी.

युवाओं को संस्कृत प्रतिभा खोज व संस्कृत अध्ययन से जोड़ा जाएगा. (Photo Credit- ETV Bharat) इसके लिए ऑनलाइन परीक्षा 20 जुलाई से 31 जुलाई तक होगी. मंडल स्तर पर पांच अगस्त से 13 अगस्त (ऑनलाइन परीक्षा 10 सितंबर से 20 सितंबर) तक होगी. इसके बाद राज्य स्तरीय परीक्षा भी होगी.



कक्षा छह से 12 व यूजी-पीजी के छात्र होंगे शामिल: संस्कृत प्रतिभा खोज दो वर्गों में होगी. प्रथम वर्ग कक्षा छह से 12 तक होगा. द्वितीय वर्ग के तहत यूजी-पीजी के विद्यार्थी प्रतिभाग कर सकेंगे. वर्ग क में संस्कृत गीत, संस्कृत सामान्य ज्ञान, श्लोकान्त्याक्षरी, अष्टाध्यायी कंठस्थ पाठ, अमरकोश कंठस्थ पाठ, लघुसिद्धांतकौमुदी कंठस्थ पाठ व तर्क संग्रह कंठस्थ पाठ होगा. वर्ग ख में संस्कृत सामान्य ज्ञान, संस्कृत भाषण व श्रुतलेखन होगा.



युवाओं को किया जाएगा पुरस्कृत: उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के पूर्व अध्यक्ष डॉ वाचस्पति मिश्र ने बताया कि युवाओं को संस्कृत से निरंतर जोड़ा जा रहा है. इस वर्ष भी परीक्षा के माध्यम से युवाओं के भीतर छिपी प्रतिभा को निखारा जाएगा. सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली प्रतिभाओं को पुरस्कृत भी किया जाएगा. राज्य स्तर पर विजेता को 11,000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार विजेता को सात हजार व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को पांच हजार रुपये पुरस्कार स्वरूप प्रदान किए जाएंगे. साथ ही तीन सांत्वना पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को तीन-तीन हजार रुपये दिए जाएंगे. इसके साथ ही जनपद व मंडल स्तर पर भी विजेताओं को पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी. हर प्रतिभागी को प्रमाण पत्र, मंडल-राज्य स्तर पर स्मृति चिह्न व मार्ग व्यय दिया जाएगा. इसमें प्रतिभाग करने के इच्छुक प्रतिभागी upsanskritpratibhakhoj.com पर संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.



