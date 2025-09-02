दुर्ग : सरकारी स्कूलों के शिक्षक बच्चों की पढ़ाई पूरी करवाने से ज्यादा पार्ट टाइम हर्बल नेटवर्किंग काम भी कर रहे हैं.जिसे लेकर हर जिले से शिकायतें आ रही हैं. दुर्ग जिले के सरकारी शिक्षकों का भी यही हाल है. जिसमें बच्चों की पढ़ाई करवाने के बजाय शिक्षक हर्बल लाइफस्टाइल बिजनेस में ज्यादा ध्यान लगा रहे हैं.

जिला शिक्षाधिकारी ने जारी किए जांच के आदेश : कई शिक्षक हर्बल उत्पादों की बिक्री, प्रमोशन और नेटवर्किंग मीटिंग्स में व्यस्त पाए गए हैं. इस गंभीर मामले में जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद मिश्रा ने जांच के आदेश जारी किए हैं.

सरकारी स्कूलों में शिक्षक पढ़ाई छोड़ ‘हर्बल नेटवर्किंग’ में व्यस्त (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कुछ शिक्षकों के खिलाफ शिकायतें मिली हैं. सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है. जो भी शिक्षक दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी- अरविंद मिश्रा,डीईओ

शिक्षकों पर गंभीर आरोप : शिक्षकों पर आरोप है कि ये क्लास के दौरान ही ऑनलाइन मीटिंग में हिस्सा लेते हैं. यहीं नहीं सेशन के दौरान छुट्टी लेकर मार्केटिंग कंपनी के इवेंट में हिस्सा लेने दूसरे शहर भी जाते हैं.इन कार्यक्रमों में शिक्षक हर्बल ड्रिंक बनाने का डेमो भी देते हैं.मार्केटिंग तक तो बात ठीक है,लेकिन कुछ शिक्षक इससे भी दो कदम आगे हैं. ये शिक्षक छत्तीसगढ़ी पारंपरिक वेशभूषा में नाचते-गाते इवेंट्स में अपना जलवा बिखेर रहे हैं.

पत्नी के नाम से ली है आईडी : सरकारी नौकरी कर रहे शिक्षकों ने किसी भी तरह की कार्रवाई से बचने का रास्ता भी निकाला है.इन शिक्षकों ने मार्केटिंग कंपनी की आईडी खुद के नाम पर नहीं बल्कि पत्नी या रिश्तेदारों के नाम पर ली है. इसके बाद नेटवर्किंग के काम में दिन रात दिमाग लगा रहे हैं.

शिक्षा विभाग के नियमों का उल्लंघन : शिक्षकों की ये गतिविधि न केवल शिक्षा विभाग के नियमों का उल्लंघन है, बल्कि आचार संहिता के भी खिलाफ है. मामले की गंभीरता इसलिए और बढ़ जाती है क्योंकि दुर्ग जिला, छत्तीसगढ़ के वर्तमान शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव का गृह क्षेत्र है. ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि मंत्री के जिले में ही शिक्षक इस तरह के गतिविधियों में लिप्त हैं.अब देखना होगा कि शिक्षा विभाग सिर्फ जांच के आदेश तक ही सीमित रहता है या फिर छात्रों की पढ़ाई से खिलवाड़ करने वाले शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई भी होती है.

जीवन संघर्ष और मौत साथ-साथ ,दंपती ने एक साथ छोड़ी दुनिया, आर्थिक तंगी से टूटा परिवार

छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ की बैठक, बस ऑपरेटरों ने गिनाई दिक्कतें, बढ़ते हादसों की बताई वजह

पैसे नहीं देने पर मां और नानी पर जानलेवा हमला, नानी ने तोड़ा दम मां की हालत गंभीर, आरोपी गिरफ्तार