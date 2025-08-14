ETV Bharat / state

सरकारी शिक्षक ने पत्नी के सामने दी जान, आपसी विवाद बताई जा रही वजह, पुलिस जांच में जुटी - GOVERNMENT TEACHER DIES

महासमुंद ने पति ने पत्नी के सामने ही अपनी जान दे दी है.

Government teacher dies by suicide
सरकारी शिक्षक ने पत्नी के सामने दी जान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 14, 2025 at 5:14 PM IST

2 Min Read

महासमुंद : महासमुंद के शिक्षक ने अपनी जान दे दी.बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त वो अपनी पत्नी से वीडियो कॉल में बात कर रहा था.ये पूरा मामला महासमुंद के वार्ड नंबर 3 राम वाटिका का है.इस पूरे मामले में अब पुलिस जांच में जुटी है.

मृतक की पत्नी गई थी मुंबई : मृतक के भाई राजेश साहू ने बताया कि 47 वर्षीय मृतक भाई दिनेश साहू पिथौरा के ग्राम छिंदौली शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला में वर्ग 2 शिक्षक पद पर थे. वो अपनी पत्नी चंदेश्वरी साहू के साथ महासमुंद राम वाटिका मे 2 छोटी बच्चियों सहित रहता था. पत्नी चंदेश्वरी साहू हर्बल लाईफ कंपनी मे काम करती है.इसी वजह हर्बल लाईफ कंपनी मे मीटिंग के सिलसिले मे मुंबई गयी हुई थी.

सरकारी शिक्षक ने पत्नी के सामने दी जान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बीती रात लगभग 2 बजे भाई दिनेश और उसकी पत्नी की वीडिओ कॉल पर बात हो रही थी. लगभग एक घंटे से लगातार बात चल रही थी.इस दौरान घर पर मौजूद दोनों बच्चियां सो रही थी.तभी रात तीन बजे वीडियो कॉल पर बात करते हुए दोनों के बीच विवाद हुआ.इसी विवाद के बाद दिनेश ने पत्नी के सामने ही आत्मघाती कदम उठा लिया- राजेश साहू, मृतक का भाई

पत्नी ने किरायेदार को दी जानकारी : पति के उठाए गए आत्मघाती कदम के बाद पत्नी चंदेश्वरी साहू ने अपने मकान के ऊपर रह रहे किरायेदार को इसकी सूचना दी.तब किराएदार ने नीचे जाकर मंजर देखा,लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी. दिनेश की जान चली गई थी. इसके बाद किरायेदार ने दिनेश के परिजनों को इसकी सूचना दी.

महासमुंद पुलिस मर्ग कायम कर मृतक के फोन की जांच कर रही है. जिसके बाद ही मामले से सच्चाई सामने आ पाएगी.फिलहाल मृतक के डेड बाडी का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौप दिया गया है. - शरद दुबे, टीआई

कभी-कभी छोटी बातों का बड़ा असर पड़ता है.शायद दिनेश और उसकी पत्नी के बीच हुआ विवाद इतना बड़ा हुआ कि किसी की जान चली गई. फिलहाल पुलिस मृतक के पत्नी के वापस लौटने का इंतजार कर रही है.जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

15 अगस्त से पहले बीजापुर में IED ब्लास्ट, धमाके में 1 जवान जख्मी, भैरमगढ़ में सर्चिंग अभियान तेज

स्वतंत्रता दिवस 2025 : वीरता पदक सूची में 25 पुलिसकर्मियों के नाम घोषित, तीन को मिलेगा मरणोपरान्त सम्मान

स्वतंत्रता दिवस 2025 : लखपति दीदी खिलेश्वरी देवांगन बनीं विशेष अतिथि, दिल्ली समारोह के लिए हुईं रवाना

महासमुंद : महासमुंद के शिक्षक ने अपनी जान दे दी.बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त वो अपनी पत्नी से वीडियो कॉल में बात कर रहा था.ये पूरा मामला महासमुंद के वार्ड नंबर 3 राम वाटिका का है.इस पूरे मामले में अब पुलिस जांच में जुटी है.

मृतक की पत्नी गई थी मुंबई : मृतक के भाई राजेश साहू ने बताया कि 47 वर्षीय मृतक भाई दिनेश साहू पिथौरा के ग्राम छिंदौली शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला में वर्ग 2 शिक्षक पद पर थे. वो अपनी पत्नी चंदेश्वरी साहू के साथ महासमुंद राम वाटिका मे 2 छोटी बच्चियों सहित रहता था. पत्नी चंदेश्वरी साहू हर्बल लाईफ कंपनी मे काम करती है.इसी वजह हर्बल लाईफ कंपनी मे मीटिंग के सिलसिले मे मुंबई गयी हुई थी.

सरकारी शिक्षक ने पत्नी के सामने दी जान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बीती रात लगभग 2 बजे भाई दिनेश और उसकी पत्नी की वीडिओ कॉल पर बात हो रही थी. लगभग एक घंटे से लगातार बात चल रही थी.इस दौरान घर पर मौजूद दोनों बच्चियां सो रही थी.तभी रात तीन बजे वीडियो कॉल पर बात करते हुए दोनों के बीच विवाद हुआ.इसी विवाद के बाद दिनेश ने पत्नी के सामने ही आत्मघाती कदम उठा लिया- राजेश साहू, मृतक का भाई

पत्नी ने किरायेदार को दी जानकारी : पति के उठाए गए आत्मघाती कदम के बाद पत्नी चंदेश्वरी साहू ने अपने मकान के ऊपर रह रहे किरायेदार को इसकी सूचना दी.तब किराएदार ने नीचे जाकर मंजर देखा,लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी. दिनेश की जान चली गई थी. इसके बाद किरायेदार ने दिनेश के परिजनों को इसकी सूचना दी.

महासमुंद पुलिस मर्ग कायम कर मृतक के फोन की जांच कर रही है. जिसके बाद ही मामले से सच्चाई सामने आ पाएगी.फिलहाल मृतक के डेड बाडी का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौप दिया गया है. - शरद दुबे, टीआई

कभी-कभी छोटी बातों का बड़ा असर पड़ता है.शायद दिनेश और उसकी पत्नी के बीच हुआ विवाद इतना बड़ा हुआ कि किसी की जान चली गई. फिलहाल पुलिस मृतक के पत्नी के वापस लौटने का इंतजार कर रही है.जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

15 अगस्त से पहले बीजापुर में IED ब्लास्ट, धमाके में 1 जवान जख्मी, भैरमगढ़ में सर्चिंग अभियान तेज

स्वतंत्रता दिवस 2025 : वीरता पदक सूची में 25 पुलिसकर्मियों के नाम घोषित, तीन को मिलेगा मरणोपरान्त सम्मान

स्वतंत्रता दिवस 2025 : लखपति दीदी खिलेश्वरी देवांगन बनीं विशेष अतिथि, दिल्ली समारोह के लिए हुईं रवाना

For All Latest Updates

TAGGED:

DIES BY SUICIDE IN FRONT OF WIFEPOLICE STARTED INVESTIGATIONसरकारी शिक्षकपत्नी के सामने दी जानGOVERNMENT TEACHER DIES

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अबूझमाड़ की बेटी खुशबू नाग कैसे बनी इंटरनेशनल चैंपियन, जानिए ट्राइबल गर्ल से पावर गर्ल बनने की कहानी

78 साल से सड़क का इंतजार, पगडंडी पर टिकी है जीवन की डोर, देखिए डुवाल गांव का दर्द

अबूझमाड़ का कोड़तामरका गांव, जहां ना सड़क है, ना स्कूल, ना डॉक्टर, फिर भी खड़ी है एक आत्मनिर्भर बस्ती

सरगुजा के ट्राइबल बेल्ट में पीरियड्स पर चर्चा, पैडवुमन की मुहिम से महिलाओं की सेहत और आर्थिक स्थिति सुधरी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.