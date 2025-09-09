ETV Bharat / state

यूपी के इन 28 जिलों में सड़क हादसे रोकने को क्या करने जा रही सरकार?, जानिए

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 9, 2025 at 8:51 AM IST

3 Min Read
लखनऊ: उत्तर प्रदेश देश में सड़क हादसों के मामले में पहले स्थान पर है. सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए परिवहन विभाग की तरफ से लगातार चेकिंग अभियान के साथ ही जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं लेकिन दुर्घटनाएं कम नहीं हो रही हैं. अब उत्तर प्रदेश में हादसों को रोकने के लिए सरकार महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है.

क्या करने जा रही सरकारः दरअसल, यूपी में सड़क हादसे रोकने के लिए सरकार युवाओं की मदद लेगी. स्वयं सेवक के रूप में 18 से 25 साल के युवा चयनित किए जाएंगे. यह युवा सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में मददगार साबित होंगे. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और युवा कार्य-खेल मंत्रालय के सहयोग से ‘सड़क सुरक्षा मित्र कार्यक्रम शुरू किया जाएगा. इस कार्यक्रम का उद्देश्य MYBharat प्लेटफ़ॉर्म से युवाओं को सड़क-सुरक्षा हस्तक्षेपों में संगठित रूप से जोड़ना है. इसके लिए अनुमोदित कॉन्सेप्ट नोट व रोडमैप राज्यों/जनपदों को भेजे गए हैं. पहले चरण में देश के 100 चयनित जिलों में लागू होगा. इनमें उत्तर प्रदेश के 28 जिले शामिल हैं.


कितनी उम्र के युवा चुने जाएंगे: उत्तर प्रदेश के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बृजेश नारायण सिंह ने बताया कि 18 से 28 वर्ष के उसी जनपद के युवा जिनके खिलाफ कोई यातायात चालान लंबित न हो, वे चुने जाएंगे. सामान्य स्वयंसेवकों के लिए एक सप्ताह का प्रशिक्षण और सिविल इंजीनियर स्नातकों के लिए 15 दिन का रोड सेफ़्टी ऑडिट प्रशिक्षण निर्धारित है. क्रैश-सीन समन्वय, रोड सेफ़्टी ऑडिट/ब्लैक-स्पॉट अध्ययन, जागरूकता और एंगेजमेंट के साथ EDAR, Sanjaya, Field Perception Survey जैसे टूल्स का उपयोग अनिवार्य रहेगा. उत्कृष्ट कार्य पर प्रमाण-पत्र व Good Samaritan मान्यता/पुरस्कार का भी प्रावधान है.

जिला सड़क सुरक्षा समिति करेगी देखरेख: उन्होंने बताया कि धारा 215B, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत प्रत्येक जनपद में जिला सड़क सुरक्षा समिति (DRSC) कार्यक्रम की देखरेख करेगी. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के रोडमैप में T1–T12 के स्पष्ट माइलस्टोन्स (जैसे DM का MYBharat पर ऑनबोर्डिंग, DRSC बैठक, ELP प्रकाशन, प्रशिक्षण एवं फ़ील्ड एंगेजमेंट) निर्दिष्ट हैं. कार्यक्रम के अंत में जिलाधिकारी MoRTH व SCCoRS को समरी रिपोर्ट भेजेंगे.

उत्तर प्रदेश के चयनित 28 जनपदः मिनिस्ट्री ऑफ़ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर, बुलंदशहर, प्रयागराज, आगरा, उन्नाव, हरदोई, मथुरा, अलीगढ़, फतेहपुर, लखनऊ, सीतापुर, बरेली, गोरखपुर, कुशीनगर, बाराबंकी, जौनपुर, बदायूं, बिजनौर, गौतमबुद्धनगर, सहारनपुर, आज़मगढ़, मैनपुरी, फ़िरोज़ाबाद, रायबरेली, सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, बस्ती को शामिल किया है.


क्या बोले परिवहन आयुक्तः परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह का कहना है कि सड़क सुरक्षा मित्र युवाओं की ऊर्जा को सड़क-सुरक्षा के ठोस परिणामों में बदलने का राष्ट्रीय प्रयास है. भारत सरकार और प्रदेश शासन चाहता है कि हर जिला समयबद्ध तरीके से जिला सड़क सुरक्षा समिति के माध्यम से क्रैश-सीन मैनेजमेंट, ब्लैक-स्पॉट ऑडिट और जागरूकता की संयुक्त कार्ययोजना लागू करें जिससे दुर्घटनाएं और मृत्यु-दर घटे. प्रतिक्रिया-समय सुधरे और नागरिकों की सुरक्षा बढ़े.


ये भी पढ़ेंः यूपी-नेपाल के कई शहरों की लाइफ लाइन है 41 साल पुराना ये पुल; एक KM लंबे संजय सेतु में आने लगी दरार, होता है कंपन

