10वीं, 12वीं पास करने वाली छात्राओं को आगे पढ़ाई के लिए मिलेंगे 30 हजार रुपये

उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने नवनिर्मित शासकीय शशिबाला अंग्रेजी-हिंदी उत्कृष्ट विद्यालय भवन का लोकार्पण किया.

CHHATTISGARH NEWS
छात्राओं के लिए योजनाएं (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 29, 2025 at 10:58 PM IST

2 Min Read
रायपुर: उपमुख्यमंत्री एवं लोकनिर्माण मंत्री अरुण साव ने गुढ़ियारी स्थित दानवीर भामाशाह वार्ड में 337.01 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित शासकीय शशिबाला अंग्रेजी-हिंदी माध्यम उच्चतर माध्यमिक उत्कृष्ट विद्यालय का लोकार्पण किया. इस अवसर पर उन्होंने छात्र-छात्राओं से बात की और उन्हें शिक्षा के प्रति प्रेरित किया.

10वीं 12वीं पास करने के बाद मिलेंगे 30 हजार: डिप्टी सीएम साव ने बताया कि छात्राओं को अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है. अब सरकारी स्कूलों से 10वीं-12वीं पास करने वाली छात्राओं को आगे पढ़ाई करने के लिए 30 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी. उन्होंने बताया कि सरकार के इस फैसले से प्रदेश में छात्राओं को अब आर्थिक तंगी के कारण अपनी पढ़ाई बीच में नही छोड़नी पड़ेगी. छात्राएं अपनी पढ़ाई पूरी कर अपने सपने साकार कर सकेगीं.

गारब्रेज फ्री सिटी में रायपुर: उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा के बेहतरी के लिए लगातार काम कर रही है. अच्छे स्कूल बन रहे हैं, पढ़ाई के लिए अच्छा माहौल मिल रहा है, छात्र-छात्राओं की जरूरतों का ध्यान रखकर विद्यालय का विकास किया जा रहा है. साव ने आगे कहा- रायपुर शहर गारब्रेज फ्री सिटी में देश में चौथे नम्बर पर आया है.

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि रायपुर हाइटेक शहर बन रहा है. यहां बाईपास, अच्छी और चौड़ी सड़कें हैं. उन्होंने आगे कहा कि नवनिर्मित यह स्कूल बड़ा ही भव्य और सुंदर बना है. सभी छात्र-छात्राओं के लिए हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं. अब आप सभी छात्र-छात्राओं को अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाना है. विधायक राजेश मूणत ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गरीब परिवारों की चिंता करने वाली सरकार है.

