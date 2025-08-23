ETV Bharat / state

सरकारी शिक्षक ने नाबालिग छात्रा के घर में घुस कर किया दुष्कर्म का प्रयास, ग्रामीणों ने की पिटाई - TEACHER BEATEN BY LOCALS

सुनेल थाना क्षेत्र के एक गांव में सरकारी स्कूल के शिक्षक ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का प्रयास किया.

नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का प्रयास
नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का प्रयास (Etv Bharat Jhalawar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 23, 2025 at 12:07 PM IST

झालावाड़: जिले के सुनेल थाना क्षेत्र में स्थित स्कूल का एक सरकारी शिक्षक स्कूल की एक पूर्व नाबालिग छात्रा के घर में घुस गया और दुष्कर्म का प्रयास किया. नाबालिग ने जब शोर मचाया तो वह भाग गया. अगले दिन ग्रामीणों ने शिक्षक को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई की और पुलिस को सौंप दिया. पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है.

स्कूल में की पिटाई : सुनेल थाना प्रभारी विष्णु सिंह ने बताया कि क्षेत्र के एक गांव में गुरुवार देर रात स्कूल में अंग्रेजी विषय पढ़ाने वाले शिक्षक ने नाबालिग छात्रा के घर में जबरन घुसकर उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया. नाबालिग के शोर मचाने पर वह मौके से फरार हो गया. जब अगले दिन वह स्कूल पहुंचा तो ग्रामीणों ने स्कूल में हंगामा खड़ा कर दिया. ग्रामीणों ने आरोपी शिक्षक की लात-घूसों से जमकर पिटाई की. हालात बिगड़ते देख स्कूल प्रशासन ने पुलिस को बुलाया. पुलिस ने आरोपी शिक्षक को हिरासत में ले लिया है.

सुनेल थाना प्रभारी विष्णु सिंह ने बताया कि पीड़िता के परिजनों ने शिक्षक के खिलाफ शिकायत दी है. पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी. उन्होंने बताया कि आरोपी शिक्षक फिलहाल विद्यालय में प्रोबेशन पीरियड पर कार्यरत था. वहीं, झालावाड़ के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी राम सिंह मीणा ने बताया कि इस पूरे मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेज दी गई है. शिक्षा निदेशक और संयुक्त निदेशक के निर्देशानुसार मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी.

