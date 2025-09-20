ETV Bharat / state

जींद में जिंदा जलने से सरकारी टीचर की मौत, किराये के मकान में अकेले रह रहे थे राजकुमार, पिता ने जताई हत्या की आशंका

शव आग में बुरी तरह झुलसा: आग लगने के बाद जब आसपास के लोगों को धुआं और आग की लपटें दिखीं, तो लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी. फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. हालांकि तब तक राजकुमार की झुलसकर मौत हो चुकी थी.

कमरे में सो रहे थे शिक्षक: मृतक की पहचान राजकुमार (50 वर्ष) के रूप में हुई है. वो मूल रूप से जुलाना के जैजैवंती गांव के रहने वाले थे. राजकुमार खेड़ा खेमावती गांव के सरकारी स्कूल में बतौर शिक्षक कार्यरत थे और पिछले सात-आठ सालों से अमरेहड़ी गांव में किराए के मकान में अकेले रह रहे थे. हादसे के समय राजकुमार अपने कमरे में सो रहे थे, तभी अचानक आग लग गई. फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है.

जींद: हरियाणा के जींद जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक सरकारी स्कूल के शिक्षक की आग में झुलसकर मौत हो गई. यह घटना शुक्रवार सुबह करीब साढ़े पांच बजे की है. जींद शहर से सटे अमरेहड़ी गांव की ये घटना है.

परिवार में पत्नी और बेटा: स्थानीय लोगों की मानें तो मृतक राजकुमार की पत्नी भिवानी में नर्स हैं और ड्यूटी के कारण सप्ताह में एक-दो बार ही जींद आती थीं. उनके दो बच्चे भी हैं. राजकुमार स्कूल में कक्षा आठवीं से बारहवीं तक के विद्यार्थियों को पढ़ाते थे. फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है. पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर जांच में जुटी हुई है.

परिजनों ने जताई हत्या की आशंका (ETV Bharat)

पिता बोले ने जताई हत्या की आशंका:मृतक के पिता रामफल ने बताया कि, "मुझे सुबह फोन पर सूचना मिली थी कि मकान में आग लग गई है और मेरा बेटा जलकर मर गया है. जब हम पहुंचे तो बेटा कमरे के अंदर जला हुआ पड़ा था. राजकुमार खेड़ा खेमावती स्कूल में अध्यापक था और उसकी उम्र 49 वर्ष थी. वह यहां मकान में अकेला ही रहता था, जबकि उसकी पत्नी भिवानी में नौकरी करती है और केवल छुट्टियों में ही घर आती थी. मुझे संदेह है कि मेरे बेटे की हत्या की गई है."

क्या बोले मृतक के भाई: मृतक के चाचा के बेटे आजाद ने बताया कि, "राजकुमार जैजैवंती गांव का रहने वाला था. पिछले कुछ समय से यहां रह रहा था. वह सरकारी शिक्षक था और सुबह करीब 4:30 से 5:00 बजे के बीच मकान में आग लगने का अनुमान है. उसका एक छोटा भाई भी है जो पास के ही मकान में रहता है और उसके भी बच्चे हैं. राजकुमार के भी दो बच्चे हैं, जो कि पढ़ाई कर रहे हैं."

पड़ोसियों ने जताई हत्या की आशंका: वहीं, पड़ोसियों क कहना है कि, "रात 12:30 बजे के करीब कमरे से “मुझे बचा लो” की आवाज़ सुनाई दी थी, जिसके बाद कोई आवाज नहीं आई." लोगों ने यह भी बताया कि घटनास्थल के पास से एक कार दो बार गुजरी थी. परिवार को संदेह है कि राजकुमार की हत्या की गई है.

