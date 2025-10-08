ETV Bharat / state

प्रयागराज में सरकारी स्कूल का गेट गिरा; नीचे दबकर 7 साल के बच्चे की मौत, पिता बोला- ठेकेदार ने की लापरवाही

सुबह के समय गेट के पास खेल रहा था बच्चा, पुलिस बोली- तहरीर मिलने पर होगी कार्रवाई.

बच्चे की मौत के बाद परिजनों में मची चीख-पुकार.
बच्चे की मौत के बाद परिजनों में मची चीख-पुकार. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 8, 2025 at 5:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज : प्राथमिक विद्यालय के स्कूल का गेट गिरने से 7 साल के बच्चे की मौत हो गई. घटना के बाद विद्यालय में अफरा-तफरी मच गई. आनन-फानन में बच्चे को अस्पताल ले जाया गया. वहां चिकित्सक ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया. परिवार के लोगों ने ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाया है.

बहरिया थाना क्षेत्र के धम्मौर गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय के अंदर आंगनबांड़ी केंद्र बनाया जा रहा है. पास में स्कूल का गेट भी है. गेट के पास काफी गिट्टियां बिखरी पड़ी हैं. अभी गेट को पूरी तरह सेट नहीं किया जा सका है. बहरिया थाने के एसएचओ बृजेश सिंह ने बताया कि परिजनों से पुलिस को जानकारी मिली है कि गांव के रहने वाले मनोज पाल किसान हैं.

गेट पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था बच्चा : एसएचओ ने बताया कि बुधवार की सुबह 6 बजे मनोज शौच के लिए गए थे. इस बीच उनका 7 वर्षीय बेटा इशु पाल मौका पाकर स्कूल के पास खेलने पहुंच गया. स्कूल का गेट खुला था. उसे अभी ठीक से फिट भी नहीं गया था. गेट का कुछ काम अभी बाकी है. बच्चा गेट पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, इस दौरान गेट उसके ऊपर गिर पड़ा. आवाज सुनकर मनोज मौके की ओर दौड़ पड़े. किसी तरह उन्होंने गेट हटाकर बेटे को बाहर निकाला.

शोर मचने पर गांव के लोग भी जुट गए. इशु पाल को अस्पताल ले जाया गया. वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पिता का कहना है कि ठेकेदार की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ. गेट कमजोर था तो उसे ठीक करना था. स्कूल बंद था, इसलिए बच्चे नहीं आए थे, अन्यथा और भी बच्चे हादसे का शिकार हो सकते थे.

प्रधानाध्यापक बोले- हादसे की कराएंगे जांच : एसएचओ ने बताया कि मामले में पिता की ओर से अभी तक पुलिस को तहरीर नहीं दी गई है. तहरीर आने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. स्कूल के प्रधानाध्यापक राम आधार सिंह का कहना है कि बच्चे की मौत पर पूरे स्कूल प्रशासन में शोक की लहर है. घटना की जांच कराई जाएगी. सभी अध्यापकों के साथ मीटिंग कर परिवार को मुआवजा दिलाएंगे.

यह भी पढ़ें : झांसी में दुखद हादसा; छत साफ करते समय करंट की चपेट में आए मां-बेटा और दादी, तीनों की मौत

For All Latest Updates

TAGGED:

SCHOOL GATE FALLS ON CHILDCHILD DIES CRUSHED SCHOOL GATEGOVERNMENT SCHOOL ACCIDENTप्रयागराज स्कूल गेट गिराPRAYAGRAJ ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कब से शुरू हो रहा कार्तिक मास?, जानिए किन चीजों का पालन करना जरूरी...

लखनऊ-कानपुर के बीच 15 मेमू ट्रेनों का फिर से होगा संचालन, 32 हजार यात्रियों को मिलेगी राहत, कोरोना काल में हो गईं थी बंद

बनारसी सिल्क से सिर्फ साड़ी नहीं, होम डेकोर आईटम भी होते तैयार; युवा एंटरप्रेन्योर ने जानिए कैसे बदली पहचान

ये हर्बल नुस्खा बड़ा कारगर; सुपारी-पान मसाला खाने से मुंह की होने वाली बीमारी का आयुर्वेद में सटीक इलाज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.