प्रयागराज में सरकारी स्कूल का गेट गिरा; नीचे दबकर 7 साल के बच्चे की मौत, पिता बोला- ठेकेदार ने की लापरवाही

प्रयागराज : प्राथमिक विद्यालय के स्कूल का गेट गिरने से 7 साल के बच्चे की मौत हो गई. घटना के बाद विद्यालय में अफरा-तफरी मच गई. आनन-फानन में बच्चे को अस्पताल ले जाया गया. वहां चिकित्सक ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया. परिवार के लोगों ने ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाया है.

बहरिया थाना क्षेत्र के धम्मौर गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय के अंदर आंगनबांड़ी केंद्र बनाया जा रहा है. पास में स्कूल का गेट भी है. गेट के पास काफी गिट्टियां बिखरी पड़ी हैं. अभी गेट को पूरी तरह सेट नहीं किया जा सका है. बहरिया थाने के एसएचओ बृजेश सिंह ने बताया कि परिजनों से पुलिस को जानकारी मिली है कि गांव के रहने वाले मनोज पाल किसान हैं.

गेट पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था बच्चा : एसएचओ ने बताया कि बुधवार की सुबह 6 बजे मनोज शौच के लिए गए थे. इस बीच उनका 7 वर्षीय बेटा इशु पाल मौका पाकर स्कूल के पास खेलने पहुंच गया. स्कूल का गेट खुला था. उसे अभी ठीक से फिट भी नहीं गया था. गेट का कुछ काम अभी बाकी है. बच्चा गेट पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, इस दौरान गेट उसके ऊपर गिर पड़ा. आवाज सुनकर मनोज मौके की ओर दौड़ पड़े. किसी तरह उन्होंने गेट हटाकर बेटे को बाहर निकाला.