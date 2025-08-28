बूंदी : जिले में गुरुवार सुबह एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. दरअसल, आज सुबह सप्तिजा प्राइमरी स्कूल का जर्जर कक्ष अचानक भरभराकर गिर गया. गनीमत ये रही कि उस समय बच्चे स्कूल नहीं पहुंचे थे. जब स्कूल प्रधानाचार्य ललिता भाटिया और अध्यापक जयलाल बैरवा स्कूल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पूरा कक्ष मलबे में तब्दील हो चुका है. कुछ ही देर बाद बच्चे भी स्कूल पहुंचे, जिन्हें देख शिक्षक सहम गए. बच्चों को तुरंत पोषाहार करवाकर घर भेज दिया गया. स्कूल में 11 बच्चों का नामांकन है, जिनमें से आज 9 बच्चे पहुंचे थे. अभिभावकों का कहना है कि हम रोज अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजते हैं, लेकिन अब डर लग रहा है कि कहीं कल को दीवार या छत उनके ऊपर न गिर जाए.

पहले ही दी गई थी चेतावनी : स्कूल अध्यापक जयलाल बैरवा ने खुलासा किया कि इस जर्जर कक्ष की मरम्मत के लिए कई बार विभाग को प्रस्ताव भेजे गए. हाल ही में 23 अगस्त को पीडब्ल्यूडी के अधिकारी मौके पर भी आए थे और उन्हें हालात से अवगत करवाया गया था. बताया जा रहा है कि इस स्कूल का नाम मरम्मत की सूची में शामिल ही नहीं किया गया. घटना की सूचना मिलते ही पीओ नरेंद्र सिंह हाड़ा मौके पर पहुंचे. हाड़ा ने कहा कि जांच की जा रही है. पहली लिस्ट में नाम नहीं आया तो दूसरी लिस्ट में आ जाएगा.

गुस्से में अभिभावक : गांव के लोगों और अभिभावकों में भारी रोष है. ग्रामीणों ने कहा कि सरकार बच्चों के शिक्षा के अधिकार की बात करती है, लेकिन जब पढ़ाई के लिए सुरक्षित भवन ही नहीं है तो बच्चों का भविष्य कैसे सुरक्षित होगा? एक अभिभावक का कहना था हमारे बच्चों की जान इतनी सस्ती है क्या कि कोई भी दीवार गिर जाए और कह दिया जाए अगली बार लिस्ट में नाम आ जाएगा?

कांग्रेस का हमला : घटना पर कांग्रेस नेता सत्येश शर्मा ने जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि यह हादसा गनीमत साबित हुआ, लेकिन प्रशासन की लापरवाही के कारण कभी भी बड़ा जनहानि वाला हादसा हो सकता है. अधिकारी बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं. सरकार सिर्फ कागजों में मरम्मत और विकास दिखाती है, जमीनी हकीकत खतरनाक है.

जिले के कई स्कूल खंडहर में तब्दील : सिर्फ सप्तिजा नहीं, जिले में दर्जनों प्राइमरी और मिडिल स्कूल ऐसे हैं, जिनकी दीवारें दरक चुकी हैं, छतें रिस रही हैं और खिड़कियां टूट चुकी हैं. बरसात में हालात और खराब हो जाते हैं. बच्चों को रोजाना खतरे में पढ़ाई करनी पड़ रही है. स्थानीय लोगों का कहना है कि हादसे के बाद भी अधिकारियों ने सिर्फ औपचारिक दौरा किया. बच्चों को घर भेजकर मामला दबाने की कोशिश की गई. ग्रामीणों ने मांग की है कि तुरंत सुरक्षित भवन की व्यवस्था की जाए, वरना वे आंदोलन करेंगे.