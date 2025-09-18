ETV Bharat / state

उत्तराखंड में खाई में गिरने से शिक्षक की मौत, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

खाई में गिरने से शिक्षक की मौत ( फोटो सोर्स- SDRF/Family Members )

पिथौरागढ़: उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के सीमांत क्षेत्र मूनाकोट क्षेत्र में दर्दनाक हादसा हुआ है. जहां राजकीय प्राथमिक विद्यालय शिलिंग्या में तैनात सहायक अध्यापक की खाई में गिरकर मौत हो गई. हादसा उस वक्त हुआ, जब विद्यालय में अवकाश के बाद शिक्षक घर लौट रहे थे. तभी रास्ते में असंतुलित होकर सीधे खाई में जा गिरे. वहीं, एसडीआरएफ के जवानों ने बमुश्किल खाई से शव को रेस्क्यू किया. जिसके बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भेज दिया है. उधर, शिक्षक के निधन का समाचार मिलते ही शोक की लहर दौड़ गई है. खाई में गिरे सहायक अध्यापक उमेश प्रकाश: जानकारी के मुताबिक, पिथौरागढ़ के मूनाकोट विकासखंड के राजकीय प्राथमिक विद्यालय सिलिंग्या में तैनात सहायक अध्यापक उमेश प्रकाश (उम्र 42 वर्ष) गुरुवार यानी 18 सितंबर को विद्यालय की छुट्टी के बाद अपने घर को लौट रहे थे. इसी दौरान अचानक मार्ग में असंतुलित होकर खाई में गिर गए. काफी देर तक उनके सड़क पर नहीं पहुंचने पर साथ में चल रहे अन्य शिक्षक चितिंत हो गए. इसके बाद उन्होंने खोजबीन शुरू की. तभी उन्हें खाई में उमेश प्रकाश का बैग दिखाई दिया. जिसे देख उन्हें होश उड़ गए. उन्होंने अनहोनी होने की आशंका जताते हुए पुलिस को फोन कर जानकारी दी. मृतक उमेश कुमार (फाइल फोटो- Family Members)

