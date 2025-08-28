गैरसैंण: उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में छात्रों ने हाथों में किताबें उठाने की बजाय मुट्ठियां भींचकर जोरदार प्रदर्शन किया. इतना ही नहीं जुलूस निकालकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तहसील कार्यालय में आ गरजे. जहां उन्होंने अपनी मांगों को लेकर करीब एक घंटे तक धरना प्रदर्शन किया.
गैरसैंण पीजी कॉलेज के छात्रों ने तानी मुट्ठी: दरअसल, गैरसैंण-फरकंडे और रिखोली से राजकीय पीजी कॉलेज जाने वाले मोटर मार्ग की दुर्दशा को लेकर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गैरसैंण के छात्र-छात्राओं ने जोरदार प्रदर्शन किया. इस दौरान छात्रों ने गैरसैंण से पीजी कॉलेज जाने वाली सड़क पर एकत्रित होकर तहसील कार्यालय तक रैली निकाली. साथ ही सरकार व प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.
सड़क की दुर्दशा पर छात्रों ने जाहिर की नाराजगी: इतना ही नहीं छात्रों ने गैरसैंण से पीजी कॉलेज जाने वाली सड़क की दुर्दशा पर अपनी नाराजगी जाहिर की. साथ ही सड़क के सुधारीकरण और डामरीकरण की मांग को लेकर तहसील कार्यालय में एक घंटे तक धरना दिया. इस दौरान छात्रों ने पीएमजीएसवाई और लोक निर्माण विभाग के खिलाफ भी नारेबाजी की.
क्या बोले छात्र? छात्रों का कहना था कि वो बीते कई सालों से सड़क डामरीकरण और सुधारीकरण की मांग उठाते आ रहे हैं. कई बार प्रशासन के माध्यम से सरकार को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन सरकार और विभाग है कि उनकी मांगे सुनने को तैयार नहीं है. जिस कारण उन्हें आज सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने को मजबूर होना पड़ रहा है.
छात्र संघ अध्यक्ष प्रकाश सिंह खत्री ने कहा कि गैरसैंण पीजी कॉलेज को जाने वाली सड़क की स्तिथि बेहद खराब है. शासन और प्रशासन को ज्ञापनों के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है. इसके अलावा कार्यदायी संस्था पीएमजीएसवाई और लोक निर्माण विभाग को दूरभाष के माध्यम से भी कई बार बताया गया, लेकिन कोई भी उनकी मांगों को सुनने को तैयार नहीं है.
"सड़क की हालत आज ऐसी हो चुकी है कि गाड़ी तो छोड़िए पैदल चलना भी दूभर हो चुका है. सड़क की हालत ऐसे हैं कि वाहन लगातार दल-दल में फंस रहे हैं, जिससे कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है. आज हम लोग फिर से ज्ञापन देने पहुंचे हैं. यदि छात्रों की मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं होती है तो छात्र उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे."- प्रकाश सिंह खत्री, छात्र संघ अध्यक्ष, राजकीय पीजी कॉलेज गैरसैंण
वहीं, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष जसवंत सिंह ने कहा कि ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के एकमात्र महाविद्यालय की सड़क की हालत आज ऐसी हो गई है कि इस सड़क से छात्र-छात्राओं का आवाजाही करना मुश्किल हो गया है, जिस कारण लगातार छात्र संख्या भी घटती जा रही है. कहा कि कई बार ज्ञापनों के माध्यम से सरकार और प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन हालात आज भी जस के तस बने हुए हैं.
"8 महीने पहले रिखोली से डिग्री कॉलेज मोटर मार्ग के डामरीकरण की वित्तीय स्वीकृति मिलने के बावजूद लोक निर्माण विभाग की ओर से कार्य शुरू नहीं किया गया है. जिस कारण कॉलेज की छात्र-छात्राएं जान जोखिम में डालकर आवाजाही करने को मजबूर हैं. यदि जल्द ही उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं की गई तो उग्र आंदोलन करने को मजबूर होना पड़ेगा."- जसवंत सिंह, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष
वहीं, गैरसैंण एसडीएम अंकित राज और लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता जगदीश प्रसाद थपलियाल ने जल्द मार्ग ठीक करने की बात कही है.
"गैरसैंण महाविद्यालय के छात्रों ने सड़क सुधारीकरण की मांग का ज्ञापन दिया है. जिसका संज्ञान लेते हुए कार्यदायी संस्था पीएमजीएसवाई को सड़क को तत्काल ठीक करने को बोल दिया गया है."- अंकित राज, उपजिलाधिकारी, गैरसैंण
एक-दो हफ्ते के भीतर सड़क हो जाएगी ठीक: एसडीएम अंकित राज ने कहा कि आजकल बरसात के चलते दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी प्रयास किया जा रहा है कि जल्द सड़क को ठीक कर लिया जाए. उन्होंने कहा कि एक-दो हफ्ते के भीतर सड़क मार्ग को ठीक कर लिया जाएगा.
"साढ़े तीन किमी गैरसैंण-रिखोली-फरकंडे सड़क पर 2 करोड़ 26 लाख की लागत से होने वाले डामरीकरण के लिए दो हफ्ते पहले ही निविदा खुल चुकी है. ठेकेदार से बॉन्ड भरने की प्रक्रिया चल रही है. बरसात के चलते विलंब हो रहा है. आगे की प्रक्रिया गतिमान है."- जगदीश प्रसाद थपलियाल, अधिशासी अभियंता, लोनिवि
