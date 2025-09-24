ETV Bharat / state

UKSSSC पेपर लीक केस, रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में होगी SIT जांच, अभी रिजल्ट भी नहीं होगा घोषित

यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले में सरकार ने एसआईटी जांच के आदेश दिए है. एसआईटी एक महीने में अपनी जांच पूरी करेगी.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 24, 2025 at 5:25 PM IST

Updated : September 24, 2025 at 5:34 PM IST

1 Min Read
देहरादून: यूकेएसएसएससी (उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग) पेपर लीक मामले में उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) बनाने की घोषणा की है. एसआईटी को एक महीने के अंदर अपनी जांच पूरी कर रिपोर्ट शासन को सौंपनी होगी. जांच पूरी होने तक परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा.

खबर अपडेट की जा रही है

Last Updated : September 24, 2025 at 5:34 PM IST

TAGGED:

SIT PROBE IN PAPER LEAK CASEपेपर लीक की SIT जांचयूकेएसएसएससी पेपर लीकUTTARAKHAND PAPER LEAK CASEUKSSSC PAPER LEAK CASE

