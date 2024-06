ETV Bharat / state

आउट ऑफ टर्न जॉब के शासनादेश में किया जाएगा संशोधन, छूटे हुए अभ्यर्थी कर सकेंगे आवेदन - Amendment In Out Of Turn Job

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : 20 hours ago

आउट ऑफ टर्न जॉब के शासनादेश में किया जाएगा संशोधन ( PHOTO- UTTARAKHAND INFORMATION DEPARTMENT )

देहरादूनः उत्तराखंड में प्रस्तावित 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारी को लेकर खेल मंत्री रेखा आर्य ने बुधवार को विभागीय अधिकारियों के साथ महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में बैठक की. बैठक के दौरान खेल मंत्री ने आगामी राष्ट्रीय खेलों और खेल विभाग की ओर से संचालित योजनाओं की जानकारी विभागीय अधिकारियों से ली. साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया कि राष्ट्रीय खेलों की औपचारिक घोषणाओं की तिथि समेत सभी तैयारियों को तय समय पर पूरा कर लें. वहीं, खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि, राष्ट्रीय खेलों के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है और जो बाकी बचे हुए काम किए जा रहे हैं, उसको तय समय के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके साथ ही अधिकारियों को इस बाबत भी निर्देश दिया गया है कि भारतीय ओलंपिक संघ के पदाधिकारी के साथ बातचीत कर राष्ट्रीय खेलों की तिथियों का औपचारिक घोषणा की जाए. अधिकारियों को आउट ऑफ टर्न जॉब और चार फीसदी खेल कोटा को रोस्टर में निकालने के साथ ही अभी तक अधियाचन में भेजे जाने की कार्रवाई को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि आउट ऑफ टर्न जॉब में जो अभ्यर्थी किसी वजह से आवेदन नहीं कर पाए हैं, उन लोगों के लिए शासनादेश में संशोधन किया जाए. जल्द से जल्द इसकी विज्ञप्ति को फिर से निकाला जाए. इसके अलावा, स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड के साथ ही विभाग की ओर से संचालित तमाम योजनाओं की जानकारी आम जनमानस को मिल सके, इसके लिए व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाए. यही नहीं, बैठक के दौरान खेल विश्वविद्यालय को लेकर भी चर्चा की गई. साथ ही विभाग की ओर से मुख्य सचिव को इस बाबत पत्र लिखा गया है ताकि, खेल विश्वविद्यालय के लिए संबंधित जिलों से भूमि उपलब्धता की जानकारी मिल सके. ये भी पढ़ेंः उत्तराखंड में पार्किंग परियोजनाओं पर जोर, राज्य में पहली बार बनेंगी 10 टनल, 9 ऑटोमेटेड पार्किंग