ललितपुर के जंगल में सरकारी अफसरों-कर्मचारियों पर मधमुक्खियों का हमला, डंक लगने से सीडीओ बेहोश, ADM समेत 25 लोग भर्ती - LALITPUR NEWS

ललितपुर के जंगल में सरकारी अफसरों-कर्मचारियों पर मधमुक्खियों का हमला ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 25, 2025 at 2:15 PM IST | Updated : May 25, 2025 at 2:21 PM IST 2 Min Read

ललितपुर : जिले के देवगढ़ में विकास योजनाओं के लिए निरीक्षण करने पहुंचे अधिकारियों-कर्मचारियों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया. जान बचाकर भागे अधिकारियों को मधुमक्खियों ने इतने डंक मारे कि मुख्य विकास अधिकारी कमलाकांत पांडे बेहोश हो गए. जबकि अपर जिलाधिकारी राजेश श्रीवास्तव समेत करीब 25 लोग घायल हो गए. सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. जिसके करीब एक घंटे बाद सीडीओ कमलाकांत को होश आया. हालांकि मधुमक्खियों के हमले में घायल अधिकारी-कर्मचारी फिलहाल अस्पताल में ही भर्ती हैं. बाद में एडीएम की हालत ज्यादा ही बिगड़ गई, जिस पर उन्हें झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है. बता दें कि रेशम विकास व युवा कल्याण विभाग के विशेष सचिव सुनील कुमार दो दिन के दौरे पर जिले में हैं. उन्होंने धार्मिक स्थल देवगढ़ का निरीक्षण किया था. साथ ही क्षेत्र के विकास के लिए योजनाएं बनाने का निर्देश दिया था. इसी के क्रम में रविवार को सीडीओ कमलाकांत पांडे, एडीएम राजेश श्रीवास्तव, नायब तहसीलदार घनेंद्र तिवारी, उप निरीक्षक दिनेश कुमार, लेखपाल सूर्यांश, शशांक और कई जनप्रतिनिधियों समेत करीब 25 लोगों की टीम निरीक्षण के लिए पहुंची थी. दशावतार मंदिर के एक किमी आगे टीम निरीक्षण ही कर रही थी कि दिन में करीब 1 बजे मधुमक्खियों ने टीम हमला बोल दिया. मधुमक्खियों के अचानक हमले से अफरातफरी मच गई. जिसको जिधर रास्ता मिला, वहीं जान बचाकर भागा. बताते हैं कि सीडीओ कमलाकांत और एडीएम को मधुमक्खियों ने सबसे ज्यादा डंक मारे. अधिकारियों को संभलने का मौका नहीं मिला. टीम में शामिल अन्य लोगों का भी यही हाल था. लोग भागते रहे लेकिन मधुमक्खियों ने पीछा नहीं छोड़ा. मधुमक्खियों ने सीडीओ समेत टीम के सभी सदस्यों को गंभीर रूप से घायल कर दिया. सीडीओ कमलाकांत तो मधुमक्खियों के हमले से बेहोश हो गए. जबकि एडीएम राजेश श्रीवास्तव समेत टीम के अन्य सदस्यों की हालत नाजुक हो गई. ग्रामीणों ने मदद की, तब जाकर सबकी जान बची. जिला मुख्यालय से करीब 35 किमी दूर हुई इस घटना के बाद सभी को जिला अस्पताल ले जाया गया. सीडीओ को काफी देर बाद होश आया. जबकि अन्य अधिकारी-कर्मचारियों का इलाज किया जा रहा है. वहीं एडीएम की हालत बिगड़ने पर उन्हें झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया. यह भी पढ़ें : ताजमहल को RDX से उड़ाने की धमकी, केरल से भेजा गया ईमेल, तीन घंटे तक चला सर्च अभियान

Last Updated : May 25, 2025 at 2:21 PM IST