ETV Bharat / state

एएमयू के पेटेंट मैन को अविष्कार के लिए भारत सरकार ने प्रदान किया नौवां पेटेंट - AMU PATENT MAN

शमशाद अली ने बताया, कि बाजार में कई व्यावसायिक रूप से उपलब्ध मोल्ड क्लैम्पिंग डिवाइस हैं. पॉलिमर को प्रोसेस करके विभिन्न भागों का उत्पादन करने के लिए कई इंजेक्शन मशीनें भी उपलब्ध हैं. हाथ से संचालित मशीनों का उपयोग लघु उद्योगों में छोटे उत्पादों के निर्माण के लिए भी किया जाता है. हाथ से संचालित और साथ ही बिजली से संचालित इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनों में विभिन्न प्रकार के मोल्ड क्लैम्पिंग उपकरणों का उपयोग किया जाता है. जिसमें नट और स्क्रू प्रकार की क्लैम्पिंग प्रणाली भी शामिल है, जो अधिक समय और मेहनत लेती है.इंजीनियर शमशाद अली ने कहा, कि इस आविष्कार का उद्देश्य मैनुअल इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के लिए एक मोल्ड क्लैम्पिंग डिवाइस प्रदान करना है. जिसका डिजाइन सरल है. और इसे चलाना आसान है. ये मोल्ड को बंद करने और खोलने का समय कम करता है. उन्होंने स्पष्ट किया, कि उनके मोल्ड क्लैम्पिंग डिवाइस में एक एक्सेंट्रिक और एक फॉलोअर शामिल है जो मोल्ड को खोलने या बंद करने के लिए रैम को सक्रिय करता है.

एक्सेंट्रिक और फॉलोअर के बीच एक बल बंद जोड़ी बनाने के लिए एक संपीड़न स्प्रिंग का उपयोग किया जाता है. रैम को सक्रिय करने के लिए एक्सेंट्रिक को एक हैंडल की मदद से घुमाया जाता है. चलने वाले मोल्ड के आधे हिस्से को एडेप्टर और प्लेट के माध्यम से रैम के एक छोर से जोड़ा जाता है. स्थिर मोल्ड के आधे हिस्से को एक स्थिर प्लेट पर लगाया जाता है.



मोल्ड को बंद करने के लिए हैंडल को दक्षिणावर्त दिशा में और मोल्ड को खोलने के लिए वामावर्त दिशा में घुमाया जाता है. उन्होंने दावा किया, कि डिवाइस डिजाइन में बहुत सरल है. इसे चलाना आसान है.



पेटेंट मेन ऑफ एएमयू के 9 पेटेंट प्राप्त अविष्कार



1. A Mechanical Regenerative Braking System for a Vehicle.



2. Electro Mechanical Juicer Mixer grinder



3. Compound lever handle for hand pump



4. Automatic carriage stopper for conventional lathe Machines



5. Integrated With Grinder And Generator



6. Single Cylinder, Double Acting, Reciprocating Submersible Pump



7. Machine With Detachable Handle Of Varying Length



8. Bicycle for Physically Challenged people



9. Device for Manual Injection Moudling



इंजीनियर शमशाद चलने से क्यों है परेशान: इंजीनियर शमशाद ने बताया की बीमारी के कारण में बिना बैसाखी के चल नहीं पाता हूं. मुझे बैसाखी का सहारा लेकर चलना पड़ता है. लगभग 12 साल पहले मुझे एक बीमारी हो गई थी, जिसका इलाज दिल्ली से चल रहा है. यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक के प्रिंसिपल प्रोफेसर अरशद उमर ने शमशाद अली को उनके आविष्कार के लिए नौवां पेटेंट मिलने पर बधाई दी है.



यह भी पढ़ें - हर इंसानी काम की नकल कर रहा AI, कॉपीराइट-पेटेंट का क्या, विशेषज्ञों ने क्या चिंता जताई - ARTIFICIAL INTELLIGENCE