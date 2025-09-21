ETV Bharat / state

हिमाचल बिजली बोर्ड में 2600 युवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी, ये होंगी नियम और शर्तें

शिमला: हिमाचल में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. बिजली बोर्ड ने विभिन्न पदों पर 2600 भर्तियां करने जा रहा है, जिसके लिए कैबिनेट से पहले ही मंजूरी मिल चुकी है. इसके तहत योग्य उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से नौकरी दी जाएगी. इसमें 1,602 बिजली उपभोक्ता मित्रों और 1,000 टी-मेट की नियुक्ति को मंजूरी मिली है. पिछले कुछ सालों में किसी सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी के इतनी बड़ी संख्या में युवाओं की भर्ती की जा रही है. बोर्ड की ओर से जारी आवेदन प्रक्रिया, योग्यता मानदंड और चयन की शर्तों को स्पष्ट कर दिया गया है.

हिमाचल बिजली बोर्ड में विभिन्न पदों पर 2600 भर्तियां

बिजली बोर्ड में फील्ड स्टाफ की कमी को दूर करने और उपभोक्ताओं को सुचारू बिजली आपूर्ति के लिए फील्ड स्टाफ की भर्ती की जा रही है. वर्तमान में बिजली बोर्ड में टी-मेट के 4,009 स्वीकृत पद हैं, जिनमें से 3,049 खाली पड़े हैं, जिससे परिचालन मे समस्याएं और सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है. इस स्थिति से निपटने के लिए, सरकार ने टी-मेट के 1,000 पदों को भरने के साथ वृत्त स्तर पर टी-मेट के रिक्त पदों के स्थान पर 1,602 बिजली उपभोक्ता मित्रों को नियुक्त करने का निर्णय लिया है.