हिमाचल बिजली बोर्ड में 2600 युवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी, ये होंगी नियम और शर्तें
हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर. बिजली बोर्ड ने विभिन्न पदों पर 2600 भर्तियां.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 21, 2025 at 5:09 PM IST
शिमला: हिमाचल में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. बिजली बोर्ड ने विभिन्न पदों पर 2600 भर्तियां करने जा रहा है, जिसके लिए कैबिनेट से पहले ही मंजूरी मिल चुकी है. इसके तहत योग्य उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से नौकरी दी जाएगी. इसमें 1,602 बिजली उपभोक्ता मित्रों और 1,000 टी-मेट की नियुक्ति को मंजूरी मिली है. पिछले कुछ सालों में किसी सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी के इतनी बड़ी संख्या में युवाओं की भर्ती की जा रही है. बोर्ड की ओर से जारी आवेदन प्रक्रिया, योग्यता मानदंड और चयन की शर्तों को स्पष्ट कर दिया गया है.
हिमाचल बिजली बोर्ड में विभिन्न पदों पर 2600 भर्तियां
बिजली बोर्ड में फील्ड स्टाफ की कमी को दूर करने और उपभोक्ताओं को सुचारू बिजली आपूर्ति के लिए फील्ड स्टाफ की भर्ती की जा रही है. वर्तमान में बिजली बोर्ड में टी-मेट के 4,009 स्वीकृत पद हैं, जिनमें से 3,049 खाली पड़े हैं, जिससे परिचालन मे समस्याएं और सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है. इस स्थिति से निपटने के लिए, सरकार ने टी-मेट के 1,000 पदों को भरने के साथ वृत्त स्तर पर टी-मेट के रिक्त पदों के स्थान पर 1,602 बिजली उपभोक्ता मित्रों को नियुक्त करने का निर्णय लिया है.
क्या है आयु सीमा?
बिजली उपभोक्ता मित्रों की नियुक्ति एक अधिकृत सरकारी एजेंसी द्वारा उन पात्र उम्मीदवारों में से की जाएगी, जो 10वीं पास हैं और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रिकल/वायरमैन ट्रेड में आईटीआई प्रमाण पत्र प्राप्त किया है. आवेदकों के लिए निर्धारित आयु सीमा 18 से 30 वर्ष है.
अब तक सरकारी क्षेत्र में 23,191 युवाओं को रोजगार: CM
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि, "फील्ड कर्मचारी HPSEBL की रीढ़ हैं, जो कुशल सेवाओं के माध्यम से निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं और आपदाओं के दौरान बिजली बहाल करने के साथ ही क्षतिग्रस्त बुनियादी विद्युत ढांचे की मरम्मत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. विद्युत क्षेत्र में कार्यबल को मजबूत करने से उपभोक्ताओं को लाभ होगा. सरकार ने अब तक सरकारी क्षेत्र में 23,191 युवाओं को रोजगार प्रदान किया गया है. भविष्य में राज्य सरकार की ओर से युवाओं के लिए रोजगार के साथ स्वरोजगार के नए अवसर सृजित किए जाएंगे."
ये भी पढ़ें: हिमाचल के स्कूलों में फोन बंद करने पर अभिभावकों की प्रतिक्रिया, "गलत दिशा की ओर बढ़ रहे हैं छात्र"
ये भी पढ़ें: हिमाचल के 100 स्कूलों में अगले सत्र से CBSE पाठ्यक्रम में होगी पढ़ाई, डे-बोर्डिंग विद्यालय भी किए जाएंगे शुरू