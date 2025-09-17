ETV Bharat / state

कॉर्बेट पाखरो टाइगर सफारी केस: IFS अफसर के खिलाफ अभियोजन की अनुमति, PCCF ने जारी किया नोटिस

कॉर्बेट पाखरो टाइगर सफारी केस में आईएफएस अधिकारी राहुल को नोटिस जारी किया है. उनपर अभियोजन की अनुमति दे दी गई है.

कॉर्बेट पाखरो टाइगर सफारी केस. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 17, 2025 at 6:53 PM IST

Updated : September 17, 2025 at 7:26 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड के कॉर्बेट पाखरो टाइगर सफारी मामले में एक तरफ IFS अफसर राहुल को नोटिस जारी हुआ है, वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार अपने ही फैसले से पलट गई है. ऐसा इसलिए क्योंकि लंबे समय बाद जाकर सरकार ने विभागीय जांच के लिए जांच अधिकारी नामित किया है तो दूसरी तरफ पूर्व में लिए गए फैसले से सरकार ने पलटी मार ली है. बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण की सुनवाई चल रही है.

पाखरो टाइगर सफारी प्रकरण खुद सरकार के फैसले को लेकर ही चर्चाओं में है. दरअसल, सरकार की तरफ से बीते रोज (16 सितंबर) सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट सबमिट करते हुए ये कहा गया है कि आईएफएस अधिकारी राहुल (तत्कालीन कॉर्बेट निदेशक) के खिलाफ सरकार ने अभियोजन (Prosecution) की अनुमति दे दी है. इसी एफिडेविट में यह भी कहा गया है कि पूर्व में संबंधित अधिकारी के खिलाफ अभियोजन की अनुमति सीबीआई को नहीं देने का निर्णय लिया गया था.

इसमें कहा गया कि अभियोजन की अनुमति को लेकर राज्य सरकार ने गहराई से चिंतन किया और यह माना गया कि इस मामले में विभागीय कार्रवाई पर्याप्त होगी और सीबीआई द्वारा मांगी गई अभियोजन की अनुमति का कोई औचित्य नहीं है.

सरकार की तरफ से कोर्ट में दिया गया एफिडेविट (@वन विभाग)

एफिडेविट में कहा गया है कि कानूनी सलाह मिलने के बाद राज्य सरकार ने दोबारा मामले की समीक्षा की और अभियोजन की अनुमति देने का निर्णय लिया. कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तल्ख टिप्पणी की थी. उसके बाद जाकर सरकार ने अब एफिडेविट के जरिए आईएफएस अधिकारी के खिलाफ अभियोजन चलाने की अनुमति दे दी है.

वहीं, कॉर्बेट में अवैध पेड़ कटान और अवैध निर्माण को लेकर एक और नया अपडेट आया है. एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने अपनी जांच के बाद जहां एक तरफ विभाग के दो सेवानिवृत्ति आईएफएस अधिकारियों के साथ कुछ दूसरे वन अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, वहीं अपनी रिपोर्ट में IFS राहुल का नाम न डालकर उन्हें क्लीन चिट दी थी. ED ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि तत्कालीन निदेशक राहुल ने ही इन अनियमिताओं के बारे में विभाग को जानकारी दी थी. यही नहीं, उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के भी कोई सबूत नहीं मिले.

कॉर्बेट पाखरो टाइगर सफारी केस में ईडी के दस्तावेज (@वन विभाग)

इसी आधार पर माना जा रहा था कि आईएफएस अधिकारी राहुल को राहत मिल सकती है, लेकिन अब सरकार की ओर से अभियोजन की अनुमति दे दी गई है. दूसरी तरफ आईएफएस अधिकारी राहुल को विभागीय जांच के रूप में नोटिस जारी किया गया है. सरकार द्वारा राहुल को दी गई चार्जशीट के बाद अब PCCF प्रशासन बीपी गुप्ता को जांच अधिकारी नामित किया है. इसके बाद बीपी गुप्ता ने राहुल को नोटिस जारी करते हुए 22 सितंबर को अपनी बात रखने का मौका दिया है. PCCF बीपी गुप्ता ने बताया कि उन्हें इस मामले की जांच दी गई है. इस जांच को उन्होंने शुरू कर दिया है. मामले में उनके द्वारा राहुल को नोटिस जारी करते हुए अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है.

कॉर्बेट पाखरो टाइगर सफारी मामला. (ETV Bharat GFX)

दरअसल, बीते 8 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में जताते हुए कहा था कि राज्य सरकार पूर्व निदेशक राहुल को बचाने की कोशिश कर रही है. कोर्ट ने 17 सितंबर तक सरकार से इस मामले में स्पष्ट रुख रखने को कहा था. ऐसा न करने पर मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने को कहा गया था.

इससे पहले मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने कार्बेट टाइगर रिजर्व के पाखरो रेंज में बिना इजाजत पेड़ कटान और अवैध निर्माण के आरोपों के लिए सीबीआई जांच का आदेश दिया था. सीबीआई रिपोर्ट में आठ अधिकारियों के नाम सामने आए थे. इसमें दो आईएफएस अधिकारियों (पूर्व डीएफओ) के खिलाफ अभियोजन की अनुमति दे दी थी, लेकिन तब अधिकारी राहुल के खिलाफ अभियोजन की अनुमति देने से मना कर दिया था. अगस्त महीने में राज्य सरकार द्वारा सीबीआई को पत्र भेजकर कहा था विधि विभाग से विचार विमर्श के बाद IFS राहुल के खिलाफ अभियोजन की अनुमति देने का कोई आधार नहीं पाया गया है.

जानें क्या है पूरा मामला: ये पूरा मामला साल 2019 का है. बीजेपी की तत्कालीन त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार में कॉर्बेट नेशनल पार्क की पाखरो रेंज में टाइगर सफारी निर्माण के लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से मंजूरी मांगी थी. केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद पाखरो रेंज की 106 हेक्टेयर वन भूमि में टाइगर सफारी की काम शुरू किया गया. तब उत्तराखंड सरकार की तरफ से कहा गया था कि इस प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ 163 पेड़ ही काटे जाएंगे. हालांकि बाद में जब पूरे मामले की जांच की गई तो सामने आया है कि 163 की जगह 6,903 पेड़ काट दिए गए हैं. इसके बाद इस मामले में तूल पकड़ा.

बता दें कि एक वन्यजीव कार्यकर्ता गौरव बंसल ने सबसे पहले ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट में उठाया था. इसके बाद साल 2021 में दिल्ली हाईकोर्ट ने एनटीसीए (National Tiger Conservation Authority) को निर्देशित किया. एनटीसीए ने जांच के लिए कमेटी गठित की और सितंबर 2021 में कॉर्बेट पार्क का निरीक्षण किया. निरीक्षण के बाद 22 अक्टूबर 2021 को कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी.

एनटीसीए ने अपनी रिपोर्ट में विजिलेंस जांच और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही थी. एनटीसीए की रिपोर्ट का उत्तराखंड हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया. इसके बाद उत्तराखंड वन विभाग ने फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया (FSI) को जांच करवाई. फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने पूरे एरिया ( पाखरो, कालू शहीद, नलखट्टा और कालागढ़ ब्लॉक) का सैटेलाइट इमेज के जरिए और फील्ड निरीक्षण से पता लगाया कि 163 की जगह 6,903 पेड़ काट दिए गए. फिर इस मामले ने तूल पकड़ा.

Last Updated : September 17, 2025 at 7:26 PM IST

