देहरादून: उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा ने भविष्य के खतरों को लेकर आगाह करने के साथ सरकारी स्तर पर एक्शन प्लान तैयार करने की जरूरत को भी जाहिर किया है. हालांकि, राज्य सरकार अभी तबाही को समझने के लिए विशेषज्ञों की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है. इसके बाद ही ऐसे हालातों को लेकर सरकार एक्शन प्लान तैयार कर सकेगी.

प्रदेश में धराली, यमुना वैली और थराली की घटनाएं प्राकृतिक रूप से भविष्य के खतरों को बयां करती है. ऐसे में जरूरी है कि इन घटनाओं के पीछे के कारणों को जाना जाए, ताकि इनसे बचाव को लेकर कोई एक्शन प्लान बनाया जा सके. शायद इसीलिए राज्य सरकार इन घटनाओं के कारणों को जानने का प्रयास कर रही है. जिसके लिए विभिन्न संस्थाओं के विशेषज्ञों को यह जिम्मेदारी सौंप दी गई है. हालांकि, अभी राज्य सरकार को विशेषज्ञों की इस रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद ही कारणों के आधार पर एक्शन प्लान बनाया जा सकेगा.

ईटीवी भारत से बात करते हुए आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन कहते हैं कि अभी विशेषज्ञ कमेटी की तरफ से रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है और विशेषज्ञों की रिपोर्ट मिलने के बाद इसे सार्वजनिक किया जाएगा।. जबकि इस रिपोर्ट के आधार पर भविष्य के एक्शन प्लान को भी तैयार किया जा सकेगा.

राज्य में लगातार कई जगहों पर भूस्खलन की घटनाएं रिकॉर्ड की जा रही हैं. ऐसी घटनाओं के कारण भी न केवल जान माल का नुकसान हो रहा है, बल्कि घटना स्थलों तक राहत और बचाव कार्य के लिए मानव संसाधन या उपकरण पहुंचाना भी मुश्किल हो रहा है. आपदा सचिव विनोद कुमार कहते हैं कि यह पता लगाना बहुत मुश्किल होता है कि कहां पर भूस्खलन हो सकता है और ऐसी स्थिति में इन घटनाओं को रोकना किसी के बस में नहीं होता है.

उत्तराखंड में हर साल मॉनसून के दौरान विभिन्न घटनाएं होती हैं. लेकिन इसके बाद भी कोई ऐसा एक्शन प्लान तैयार नहीं हो पाया, जिससे इन घटनाओं को रोकने में मदद मिले या फिर घटना होने के बाद फौरन इन क्षेत्रों की सूचनाओं से लेकर बाकी महत्वपूर्ण कार्य करने में तेजी आ सके. हालांकि, इस बार एक बार फिर विशेषज्ञों की रिपोर्ट के आधार पर कुछ नए निर्णय लिए जाने की बात कही जा रही है.

इस बार भी विशेषज्ञों की टीम में आपदा प्रबंधन के अधिकारियों के अलावा, भूस्खलन से जुड़े विशेषज्ञ और इस क्षेत्र में काम करने वाली विभिन्न संस्थाओं के विशेषज्ञ भी मौके पर पहुंचकर अध्ययन कर रहे हैं. हालांकि अभी इन विशेषज्ञों के अध्ययन के बाद तैयार की गई रिपोर्ट के सार्वजनिक होने में कुछ वक्त लगने की संभावना है.

ये भी पढ़ें: