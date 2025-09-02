पलामूः झारखंड सरकार की दो नीतियां फिलहाल चर्चा में हैं. पहली झारखंड सरकार की शराब नीति, वहीं दूसरी बालू घाटों की नीलामी. एक लंबे अरसे के बाद झारखंड में शराब नीति बदली गई है. वहीं बालू घाटों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की गई है. शराब एवं बालू को लेकर पलामू का इलाका काफी चर्चा में है. पूरे राज्य में सबसे अधिक बालू घाटों के बीड की राशि पलामू में रखी गई है.

पलामू के बालू घाटों को दो वर्गों में रखा गया है

पलामू में 19 बालू घाटों की ई-ऑक्शन के माध्यम से नीलामी होनी है. पलामू के बालू घाटों को दो कैटेगरी में बांटा गया है और इसके लिए अलग-अलग समूह बनाए गए हैं. पलामू के सदर अंचल में मौजूद उत्तरी कोयल के सिंगरा खुर्द और सिंगरा कला के बालू घाट की बीड की राशि 2,31,70,03,021 रुपए रखी गई है. इसी ग्रुप में कांके खुर्द का बालू घाट भी रखा गया है जिसकी बीड की राशि 3,68,85,811 रुपए रखी गई है. दोनों मिला कर बीड की राशि 235 करोड़ 38 लाख 88 हजार 832 रुपये होती है. यह बालू घाट पूरे झारखंड में सबसे महंगा है, जहां नदी से 18.38 करोड़ सीएफटी बालू का उठाव होगा.

जानकारी देते संवाददाता नीरज (Etv Bharat)

पलामू के इलाके में पिछले कई वर्षों से बालू घाट की नीलामी नहीं हुई है. लोग अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए बिहार से बालू की खरीद करते थे. वहीं अवैध रूप से होने वाले उठाव पर निर्भर थे. बालू घाट की नीलामी के बाद से पलामू के इलाके में बालू की समस्या दूर हो जाएगी.

कोयले की तरह पलामू में होता है बालू का उठाव

पलामू के इलाके में कोयलांचल की तरह लोग नदियों से बालू का उठाव करते हैं. नदियों में लोग बोरे में बालू भरते हैं और उसे साइकिलों पर बेचते हैं. एक बोरा बालू की कीमत 40 से 100 रुपये होती है. नदियों से बोरा में उठाव करने वाले सुदीप कुमार ने बताया कि मांग के अनुसार बोरे की कीमत बढ़ती घटती रहती है. फिलहाल बालू घाट बंद होने के कारण उन्हें फायदा हो रहा है. बालू घाट चालू हो जाएंगे तो उन्हें नए रोजगार के अवसर तलाश करना होंगे.

दरअसल पलामू के बालू घाट पूरे राज्य भर में चर्चा का केंद्र बने हुए हैं. 19 बालूघाट की नीलामी से राज्य सरकार को पलामू से करीब 1200 करोड़ रुपए का राजस्व मिलेगा.

बालू घाट की जिम्मेदारी ग्राम सभा को देनी चाहिएः बाबूलाल मरांडी

राज्य सरकार को बालू घाट की जिम्मेवारी ग्राम सभा को दे देनी चाहिए. बालू घाट को ग्राम सभा को देने से गांव मजबूत होगा और उसका विकास भी होगा. बड़े-बड़े कारोबारी को बालू घाट दिया जा रहा है और राज्य में बालू की चोरी किसी से छुपी नहीं है.

पहले पलामू के लोग बिहार से लाते थे बालूः संजय कुमार सिंह यादव

झारखंड सरकार ने हाल में ही शराब की दुकान की नीलामी की है एवं बालू घाटों के नीलामी की भी प्रक्रिया शुरू की है. दोनों से राज्य सरकार को राजस्व मिलेगा जिससे काफी फायदा होने वाला है और इससे विकास के कार्य होंगे. पलामू के लोग जरूरत के लिए बिहार से बालू लाते थे.

ये भी पढ़ें-

खूंटी में 31 करोड़ से अधिक कीमत के छह महंगे बालू घाट, 18 सितंबर को होगी ई-नीलामी

रांची के राहे में अवैध बालू खनन का खुलासा, कई गाड़ियां जब्त, माफिया फरार

अवैध बालू पर नकेल! जिला प्रशासन ने जब्त किया 3 लाख सीएफटी से ज्यादा बालू