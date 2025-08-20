रांची: राज्य सरकार के सहयोग से भारत सरकार ने झारखंड समेत देशभर में शहरी क्षेत्रों से गुजरने वाली नदियों को ना केवल प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है बल्कि इन्हें उपयोगी बनाने के लिए वृहत कार्ययोजना तैयार की है.

इसके तहत रांची समेत पांच शहरी निकायों को प्रथम चरण में चयनित किया गया है. रांची के अलावा जो शहरी निकाय क्षेत्र का चयन किया गया है. उसमें चास, धनबाद, आदित्यपुर और साहिबगंज शामिल हैं. प्रथम चरण में झारखंड के अलावा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल शामिल हैं. जिसमें कुल 27 शहरी नगर निकाय क्षेत्र शामिल हैं.

रांची में अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान पर कार्यशाला (Etv Bharat)

प्रथम चरण में इन शहरी निकाय क्षेत्रों में शामिल नदियों का जीर्णोद्धार किया जायेगा. बात यदि झारखंड की करें तो जिन शहरी निकाय क्षेत्रों को पहले चरण में चयनित किया गया है. इसके तहत गंगा, स्वर्णरेखा, दामोदर सहित कई छोटी बड़ी नदियां शामिल हैं.

अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान तैयार करने में जुटी सरकार

अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान तैयार करने को लेकर 20 अगस्त को कार्यशाला सह बैठक हुई. कार्यशाला को नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार, भारत सरकार के राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के उप महानिदेशक नलिन कुमार श्रीवास्तव सहित कई अधिकारियों ने संबोधित किया.

नदियों को स्वच्छ बनाने के लिए कराएं आर्थिक सुविधा मुहैया

नगर विकास सचिव सुनील कुमार ने कहा कि झारखंड में गंगा करीब 80 किलोमीटर क्षेत्र में बहती है, जिसमें साहिबगंज और राजमहल कवर होते हैं. राज्य सरकार ने केंद्र से मांग की है कि गंगा की कई सहायक नदियों का पानी उसमें समाहित होता है. ऐसे में हम चाहते हैं कि दूसरे राज्य में गंगा का प्रवाह क्षेत्र काफी है लेकिन हमारे यहां जो है, उसमें दूसरी और तीसरी सहायक नदियां उसकी हैं, उसे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत आर्थिक सुविधा मुहैया कराई जाए, जिससे ना केवल हम उन नदियों को स्वच्छ कर सके, बल्कि उससे लाभान्वित होने वाले हर हाउस होल्ड तक इसका लाभ मिल सके.

नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाना

इस अवसर पर भारत सरकार के राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के उप महानिदेशक नलिन कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि यह कंसेप्ट भारत सरकार के नमामि गंगे और National Institute of Urban affairs ने तैयार किया है. जिसके तहत शहरी क्षेत्र में स्थित नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाकर आम लोगों के उपयोगी बनाना है. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की सोच है कि नदियां शहरों को बहुत कुछ देती हैं अब समय आ गया है कि शहर नदियों को कुछ दे.

उन्होंने कहा कि योजना के तहत यह प्रयास किया जाएगा कि जिस तरह से नदियां शहर के अंदर आ रही है उससे बेहतर होकर शहर से बाहर जाए. प्रारंभिक चरण में झारखंड के पांच शहरी निकाय क्षेत्रों को चयनित किया गया है, जहां स्थित नदियों का आठ महीने में जीर्णोद्धार किया जाएगा.

