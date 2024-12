ETV Bharat / state

सरकारी डॉक्टर ने की आत्महत्या की कोशिश, गृह क्लेश का बताया जा रहा मामला - DOCTOR TRIES TO KILL HIMSELF

धौलपुर : सैपऊ राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात डॉक्टर दिनेश नरूका ने गुरुवार सुबह सरकारी क्वार्टर में आत्महत्या की कोशिश की. पत्नी को जैसे ही मामले की भनक लगी तो उसने क्वार्टर के अंदर खिड़कियों में झांक कर देखा तो उसके होश उड़ गए. चीख पुकार सुनकर अस्पताल में तैनात नर्सिंग स्टाफ मौके पर पहुंच गया और डॉक्टर को अस्पताल में भर्ती कराया. गंभीर हालत होने पर यहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. बताया जा रहा है कि से चिकित्सक ने पारिवारिक गृह क्लेश की वजह से आत्महत्या करने का प्रयास किया है. डॉक्टर नरूका ने किस वजह से आत्महत्या की कोशिश की, ये अभी तक अज्ञात हैं. उपचार के लिए ग्वालियर निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मामले से स्थानीय पुलिस को भी अवगत करा दिया है. : डॉक्टर शोभित शर्मा, सीएचसी प्रभारी