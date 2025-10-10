ETV Bharat / state

गढ़वा में सरकारी अनाज का घोटाला, एसएफसी गोदाम से नौ हजार क्विंटल चावल-गेहूं गायब, डीसी ने शुरू की कार्रवाई

गढ़वा में अनाज घोटाला का बड़ा मामला उजागर हुआ है. गोदाम से करोड़ों का अनाज गायब है. मामले में डीसी एक्शन मोड में हैं.

Grain Scam In Garhwa
गढ़वा के केतार प्रखंड का कार्यालय. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 10, 2025 at 3:40 PM IST

2 Min Read
गढ़वा: झारखंड के गढ़वा जिले में एक बार फिर करोड़ों रुपये का अनाज घोटाला हुआ है. केतार प्रखंड के एसएफसी गोदाम से तीन करोड़ मूल्य का नौ हजार क्विंटल अनाज गायब हो गया है. मामले में डीसी दिनेश यादव ने प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिया है.

गोदाम से करोड़ों का अनाज गायब

दरअसल, गढ़वा के केतार प्रखंड स्थित 250 मिट्रिक टन क्षमता वाले एसएफसी गोदाम से नौ हजार क्विंटल अनाज पीडीएस लाभुकों और आदिवासियों के बीच वितरण करने के लिए रखा गया था, लेकिन अनाज गरीबों तक नहीं पहुंचा और बीच रास्ते में ही गायब हो गया. गोदाम से अनाज गायब होने का मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है.

जानकारी देते गढ़वा डीसी दिनेश यादव और स्थानीय का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

जांच में 27 ट्रक अनाज कम मिला

मामला उजागर तब हुआ, जब जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने गोदाम में रखे नौ हजार क्विंटल के स्टॉक को दूसरे गोदाम में शिफ्ट करने का निर्देश दिया. जिसपर गोदाम मैनेजर ने अनाज नहीं होने की बात बताई. इसके बाद हड़कंप मच गया. जब विधिवत स्टॉक की जांच की गई तो 27 ट्रक चावल और गेहूं कम पाया गया.

गोदाम के पास खड़ा अनाज लदा ट्रैक्टर. (फोटो-ईटीवी भारत)

डीसी ने की कार्रवाई

जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने तत्काल इसकी जानकारी गढ़वा डीसी को दी. जिसके बाद डीसी ने गोदाम मैनेजर को निलंबित करते हुए प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है. साथ ही एक कंप्यूटर ऑपरेटर को सेवा से बर्खास्त कर दिया है और तीन मिलर्स को शो-कॉज किया है. डीसी ने कहा की यह गंभीर मामला है. मामले में कड़ी कार्रवाई करेंगे.

गढ़वा के केतार प्रखंड का एसएफसी गोदाम. (फोटो-ईटीवी भारत)

अनाज घोटाला का मामला चर्चा का विषय

गढ़वा के केतार प्रखंड से इतनी भारी मात्रा में अनाज गायब होने की सूचना पर स्थानीय लोग सकते में हैं. लोगों का कहना है कि विभाग में शामिल पदाधिकारी ऊपर से लेकर नीचे तक मिले हुए हैं. आखिर हम लोगों को मिलने वाला अनाज कहां गया. एक डीलर ने तो कहा कि हमें अनाज मिला ही नहीं है. वहीं मामले में विपक्षी पार्टी भाजपा के नेता का कहना है कि इस जिले की नियति बन गई है घोटाले की.

