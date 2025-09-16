ETV Bharat / state

यूपी के इस जिले में बाढ़ प्रभावित 971 किसानों को मिली बड़ी राहत, सरकार ने दी 48 लाख रुपये की मदद

कानपुर : यमुना नदी में आई बाढ़ से कानपुर के घाटमपुर तहसील के 19 गांव प्रभावित हुए हैं. खेतों में खड़ी धान, तिलहन और सब्जियों की फसल को काफी नुकसान हुआ है. शासन के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने कृषि विभाग से बाढ़ की जद में आई फसलों का सर्वे करने के बाद शासन को रिपोर्ट भेजी थी. शासन ने किसानों की समस्या को गंभीरता से देखते हुए राहत देने का निर्णय लिया. मंगलवार को 971 प्रभावित कृषकों के खातों में कुल 48,13,374 रुपए की मुआवजा राशि भेजी गई है.

जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि बाढ़ के कारण किसानों की फसलों का जो नुकसान हुआ था इससे उनके रोजगार और आजीविका पर एक बड़ा संकट खड़ा हो गया था. ऐसी विषम परिस्थिति में सरकार किसानों के साथ खड़ी है और उनकी हर संभव मदद की जा रही है. उन्होंने कहा कि बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का कृषि विभाग एवं राजस्व टीम के द्वारा नुकसान का आकलन किया गया था. इसी के आधार पर किसानों का मुआवजा स्वीकृत किया गया है.

राशि सीधे डीबीटी के जरिए किसानों के बैंक खातों में भेजी गई है. किसानों के खाते में राशि पहुंचने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हमें समय पर मिली यह मदद एक बार फिर से खेती शुरू करने का संबल देगी. उन्होंने कहा कि सरकार ने प्राकृतिक आपदा से प्रभावित कृषकों के लिए आपदा राहत कोष मुआवजा देने की व्यवस्था की है.