पार्क से लगी जल संस्थान की दीवार ढही, इवनिंग वॉक कर रही सरकारी शिक्षिका की दबकर मौत - GOVERNMENT TEACHER DIED

उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण लगातार हादसे हो रहे हैं. ऐसे ही एक हादसे में पार्क में घूमते समय शिक्षिका की मौत हो गई.

Published : August 13, 2025 at 2:20 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बड़ा हादसा हो गया. देहरादून के नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में दीवार के नीचे दबने से शिक्षिका की मौत हो गई. हादसा मंगलवार 12 अगस्त शाम को हुआ, जब शिक्षिका पार्क में टहलने के लिए गई हुई थी.

जानकारी के मुताबिक अजबपुर कला के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की रहने वाली 50 साल की शिक्षिका विजय लक्ष्मी मंगलवार 12 अगस्त शाम को अशोक विहार इलाके में स्थित पार्क में टहलने के लिए गई थीं. बताया जा रहा है कि विजय लक्ष्मी पार्क में घूम रही थी, तभी अचानक से पार्क से लगी जल संस्थान के भवन की बाउंड्री वॉल गिर गई और विजय लक्ष्मी भी उसकी चपेट में आ गई.

राजकीय प्राथमिक विद्यालय में टीचर थी विजय लक्ष्मी: मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल विजय लक्ष्मी को दीवार के नीचे से निकाला और हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों ने विजय लक्ष्मी को मृत घोषित कर दिया. बता दें कि विजय लक्ष्मी राजकीय प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका थी. इस घटना के बाद इलाके के लोगों ने काफी आक्रोश है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि जल संस्थान की दीवार जर्जर हो चुकी थी, फिर भी जल संस्थान के अधिकारियों ने दीवार की मरम्मत नहीं कराई है. स्थानीय लोगों ने जल संस्थान के अधिकारियों पर कार्रवार्ई की मांग की है.

पुलिस ने परिजनों को कार्रवाई का आश्वासन दिया: वहीं मामले की जानकारी मिलते ही नेहरू कॉलोनी थाने से पुलिस भी मौके पर पहुंची. नेहरू कॉलोनी थाना प्रभारी संजीत कुमार ने बताया कि पंचनामा भरकर अग्रिम कार्रवाई के लिए शव को मोर्चरी में रखवाया गया है. आज बुधवार 13 अगस्त को पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है.

भारी बारिश से बेहाल पूरा उत्तराखंड: बता दें कि उत्तराखंड में जगह-जगह भारी बारिश हो रही है. सोमवार को तो राजधानी देहरादून में भी बाढ़ जैसे हालत बने गए हैं. बारिश में कच्चे मकानों, जर्जर भवनों या फिर दीवारों का गिरने का खतरा बढ़ जाता है. सोमवार को देहरादून में भारी बारिश के कारण दो मकान गिर गए थे. वहीं मसूरी में भी मंगलवार को बारिश के कारण ही पुरानी दुकान ढह गई थी. इसके अलावा दुकान के पास मौजूद एक होटल को भी नुकसान पहुंचा था.

गौरतलब हो कि मौसम विभाग ने आगामी 15 अगस्त तक प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर रखा है. भारी बारिश के कारण गढ़वाल और कुमाऊं के कई जिलों में आज 13 अगस्त को स्कूलों की छुट्टी के आदेश भी जारी किए गए थे.

