2026 में सरकारी कर्मियों को मिलेगी 35 छुट्टियां, देखें पूरी लिस्ट - BIHAR GOVERNMENT HOLIDAYS

अगले साल यानी वर्ष 2026 में बिहार के सरकारी कर्मचारियों को कितनी छुट्टियां मिलेंगी इसका कैलेंडर जारी कर दिया गया है. पढ़ें खबर

BIHAR GOVERNMENT HOLIDAYS
बिहार सचिवालय (ETV Bharat)
Published : August 20, 2025 at 1:34 PM IST

पटना : वर्ष 2026 में राज्य सरकार के कर्मियों को मिलने वाले अवकाश की सूची (सरकारी छुट्टी) पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है. सरकार के अधीन सभी कार्यालयों एवं सभी राजस्व दंडाधिकारी न्यायालयों में कार्यपालक आदेश के तहत 11 दिनों की छुट्टी मिलेगी. इसमें 2 अवकाश रविवार को पड़ रहे हैं. इसके अतिरिक्त एनआई (निगोसियेबुल इंस्ट्रूमेंट्स) एक्ट, 1881 के तहत कुल 24 अवकाश देने की घोषणा की गई है. इन 24 छुट्टियों में 4 छुट्टियां रविवार को पड़ रही हैं.

2026 में 35 छुट्टियां : इस तरह नए साल 2026 में बिहार सरकार के कर्मियों को 35 छुट्टियां मिलेंगी, लेकिन इनमें छह छुट्टियों की तिथि रविवार को पड़ने के कारण कर्मियों को इनका अलग से लाभ नहीं मिल पाएगा. इस तरह बिहार सरकार के कर्मी कुल 29 छुट्टियों का ही मूल रूप से लाभ ले पाएंगे.

ऐच्छिक अवकाश : इसके अलावा सरकार की ओर से जो छुट्टी 2026 के लिए घोषित की गई है, उसमें 22 अवकाश ऐसे भी चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें प्रतिबंधित या ऐच्छिक अवकाश की श्रेणी में रखा गया है. इनमें तीन अवकाशों का उपभोग सरकारी कर्मी कर सकेंगे.

कैबिनेट में लगी मुहर : सरकार की ओर से कैबिनेट में 2026 के लिए जो छुट्टी घोषित की गई है उसमें 3 और 4 मार्च को होली की छुट्टी है. वहीं दुर्गा पूजा की छुट्टी (सप्तमी 17 अक्टूबर से विजयदशमी 20 अक्टूबर) तक दी गई है. 17 अक्टूबर को शनिवार जबकि 18 अक्टूबर को रविवार है.

इसके अलावा 2026 में जो महत्वपूर्ण पर्व को छुट्टी दी गई हैं वह इस प्रकार से हैं. बसंत पंचमी 23 जनवरी को है, महाशिवरात्रि 15 फरवरी को है और उस दिन रविवार है. इसी तरह बिहार दिवस 22 मार्च को है और उस दिन भी रविवार है. रामनवमी की छुट्टी 27 मार्च को है और कृष्ण जन्माष्टमी 4 सितंबर को है. रामनवमी और जन्माष्टमी दोनों दिन शुक्रवार पड़ रहा है.

एक मई को इस बार बुद्ध पूर्णिमा है जबकि मई दिवस की छुट्टी 1 मई को पहले से तय है. 8 नवंबर को दीपावली की छुट्टी है. 15 और 16 नवंबर को महापर्व छठ की छुट्टी रहेगी, जबकि क्रिसमस की छुट्टी 25 दिसंबर को दी गई है. 1 अप्रैल को अगले साल बैंक लेखाबंदी का अवकाश दिया गया है.

BIHAR GOVERNMENT HOLIDAYS
सरकारी छुट्टियों की लिस्ट (ETV Bharat)
