भिवानी में सरकारी कर्मचारियों का 10 सूत्री मांगों को लेकर हल्ला बोल, दी चेतावनी- "नहीं मानी मांगें तो करेंगे भारत बंद"

सरकारी कर्मचारियों ने आज अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर भिवानी सहित पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन किया.

Government employees protest in Bhiwani
भिवानी में सरकारी कर्मचारियों का प्रदर्शन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 23, 2025 at 5:06 PM IST

2 Min Read
भिवानी: देश भर के सरकारी कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर एक बार फिर आवाज उठाई है. आज पूरे देशभर में अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी फेडरेशन के आह्वान पर जिला स्तर पर सरकारी कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया. साथ ही चेतावनी दी कि अगर उनकी 10 सूत्री मांगें पूरी नहीं की गईं, तो वे पहले उग्र आंदोलन करेगें. फिर हड़ताल और बाद में भारत बंद करेंगे.

भिवानी लघु सचिवालय के बाहर दिया धरना: भिवानी के लघु सचिवालय के बाहर कर्मचारियों ने केन्द्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का आरोप है कि उनकी कई सालों से लंबित मांगों को लेकर सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही.

जानें क्या है कर्मचारियों की प्रमुख मांगें: कर्मचारियों के 10 सूत्री मांगों में प्रमुख रूप से पुरानी पेंशन योजना की बहाली, पुराने श्रम कानूनों का पुनः लागू करना, खाली पदों पर स्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति और कोरोना काल के 18 महीनों का डीए (महंगाई भत्ता) देने की मांग शामिल है.

भिवानी में सरकारी कर्मचारियों का 10 सूत्री मांगों को लेकर हल्ला बोल (ETV Bharat)

रोडवेज कर्मचारियों ने दी चेतावनी: प्रदर्शन के दौरान रोडवेज कर्मचारी नेता नरेंद्र दिनोद ने कहा कि, "कर्मचारियों में भारी नाराजगी है. अगर सरकार ने हम कर्मचारियों की मांगें पूरी नहीं की, तो हम बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे. उसके बाद हड़ताल और फिर बाद में भारत बंद करेंगे. सरकार रोडवेज में इलेक्ट्रिक बसों के नाम पर निजी बसों को लाने की योजना बना रही है, जो कि पूरी तरह गलत है. अगर इलेक्ट्रिक बसें लानी हैं तो यह सरकारी स्तर पर होनी चाहिए, न कि निजी."

सरकार पर लगाया आरोप: सर्व कर्मचारी संघ के नेता सुखदर्शन सरोहा ने कहा, "यह धरना मुख्य रूप से श्रम कानूनों में कटौती, पुरानी पेंशन योजना को बंद करने, खाली पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति ना करने और कोरोना काल में डीए न देने जैसी 10 मांगों को लेकर है. सरकार ने कर्मचारियों के आंदोलन को लेकर नया कानून लाकर उन्हें दबाने का प्रयास किया है.सरकार अब खुद को संविधान से भी बड़ा मानने लगी है."

कर्मचारियों का ऐलान: प्रदर्शन के दौरान कर्मचारी नेताओं ने स्पष्ट किया कि अगर उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं की गईं तो उनका आंदोलन तेज होगा और वे बड़े स्तर पर विरोध करेंगे. कर्मचारियों ने सरकार से अपील की है कि उनकी लंबित मांगों पर तुरंत ध्यान दिया जाए. वरना वे उग्र आंदोलन करेंगे.

