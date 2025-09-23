ETV Bharat / state

भिवानी में सरकारी कर्मचारियों का 10 सूत्री मांगों को लेकर हल्ला बोल, दी चेतावनी- "नहीं मानी मांगें तो करेंगे भारत बंद"

भिवानी में सरकारी कर्मचारियों का प्रदर्शन ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : September 23, 2025 at 5:06 PM IST

भिवानी: देश भर के सरकारी कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर एक बार फिर आवाज उठाई है. आज पूरे देशभर में अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी फेडरेशन के आह्वान पर जिला स्तर पर सरकारी कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया. साथ ही चेतावनी दी कि अगर उनकी 10 सूत्री मांगें पूरी नहीं की गईं, तो वे पहले उग्र आंदोलन करेगें. फिर हड़ताल और बाद में भारत बंद करेंगे. भिवानी लघु सचिवालय के बाहर दिया धरना: भिवानी के लघु सचिवालय के बाहर कर्मचारियों ने केन्द्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का आरोप है कि उनकी कई सालों से लंबित मांगों को लेकर सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही. जानें क्या है कर्मचारियों की प्रमुख मांगें: कर्मचारियों के 10 सूत्री मांगों में प्रमुख रूप से पुरानी पेंशन योजना की बहाली, पुराने श्रम कानूनों का पुनः लागू करना, खाली पदों पर स्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति और कोरोना काल के 18 महीनों का डीए (महंगाई भत्ता) देने की मांग शामिल है. भिवानी में सरकारी कर्मचारियों का 10 सूत्री मांगों को लेकर हल्ला बोल (ETV Bharat)