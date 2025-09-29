सरकारी डॉक्टर्स की आपात बैठक, सुरक्षा नहीं मिली तो कार्यबहिष्कार का लेंगे फैसला!
सरकारी चिकित्सक सुरक्षा के मुद्दे पर मुखर नजर आ रहे हैं. इसको लेकर रांची में डॉक्टर्स की आपात बैठक हुई.
Published : September 29, 2025 at 10:36 PM IST
रांची: जिला के रांची सदर अस्पताल में 26 और 28 सितंबर को सदर अस्पताल में डॉक्टरों और अस्पताल कर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार, गाली-गलौज और मारपीट की घटना हुई. जिसको लेकर आगे की रणनीति बनाने के लिए झारखंड स्टेट हेल्थ सर्विसेस एसोसिएशन (JSHSA) की रांची इकाई की आपात बैठक हुई.
झासा रांची की ओर से इस तरह की घटना की कड़ी शब्दों में निंदा की गयी. साथ ही सरकार से डॉक्टर और अन्य चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने की मांग की गयी. आज की बैठक में डॉक्टर और चिकित्सा कर्मियों में काफी आक्रोश था. कइयों ने हड़ताल पर जाने का प्रस्ताव भी रखा जिसे जनहित में छुट्टी एवं विशेष कर त्योहार को देखते हुए खारिज कर दिया गया.
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) की झारखंड इकाई ने भी लगातार राज्य में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ के साथ मारपीट और अमर्यादित व्यवहार पर चिंता जताई है. सरकार से राज्य के चिकिसकों की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है.
'अस्पताल परिसर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए'
झासा रांची के द्वारा सिविल सर्जन डॉ प्रभात कुमार एवं उपाधीक्षक डॉ बिमलेश कुमार सिंह से मिलकर अपनी समस्याओं एवं मांगों से अवगत कराया गया. रांची सिविल सर्जन और सदर अस्पताल के उपाधीक्षक ने घटना पर अपनी संवेदना एवं चिंता व्यक्त की और भरोसा दिलाया कि चिकित्सक समुदाय और मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ेगी.
झासा रांची की मुख्य मांगें
- सदर अस्पताल में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति को रोकने एवं सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम हो.
- सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित गार्ड की तैनाती हो एवं सीसीटीवी कैमरा का दायरा बढ़ाया जाए.
- कुछ दिनों से लगातार हो रही डॉक्टर एवं पारामेडिकल कर्मी के साथ मारपीट एवं अभद्र व्यवहार की घटना का को लेकर मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य सचिव, रजिस्ट्रार हाई कोर्ट, जिला प्रशासन एवं प्रेस मीडिया को भी अवगत कराया जाए.
26 और 28 सितंबर की घटना में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद कड़ी कार्रवाई हो, अगर प्रशासन के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई नहीं की जाती है तो झासा की तरफ से आंदोलन किया जाएगा. झासा ने चेतावनी दी कि अगर कार्रवाई नहीं होती तो कार्यबहिष्कार के लिए भी योजना बनाई जा रही है.
