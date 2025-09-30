ETV Bharat / state

RTU में प्रमोशन में भ्रष्टाचार की सवा साल में जांच नहीं कर पाई कमेटी, सरकार ने भंग कर दूसरी को सौंपी जिम्मेदारी

कोटा : राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में प्रमोशन देने की एवज में रिश्वत मांगने की शिकायत राज भवन में की गई थी. इस मामले में राजभवन ने जांच कमेटी पहले गठित की थी, लेकिन उस जांच कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है. यहां तक की सवा साल में जांच ही शुरू नहीं हो पाई. ऐसे में राज्य सरकार ने पहले वाली कमेटी को भंग कर दिया, जिसके बाद दोबारा जांच कमेटी गठित की है. इस जांच कमेटी के लिए सोमवार को सरकार ने आदेश जारी किए हैं.

तकनीकी शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव महेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि नई जांच कमेटी में कोटा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉ. बीपी सारस्वत को जिम्मेदारी सौंप दी गई है. उनके साथ एमबीएम यूनिवर्सिटी जोधपुर के कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉ. अनिल कुमार गुप्ता और एमपीयूएटी उदयपुर के इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉ. विनोद कुमार यादव को जिम्मेदारी सौंपी गई. इस मामले में आरोप राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के प्रबंधन पर लगे थे, जिसमें निवर्तमान वाइस चांसलर भी शामिल हैं.

प्रमोशन के बदले लाखों रुपए की मांग : राज भवन में 8 मार्च 2024 को झालावाड़ इंजीनियरिंग कॉलेज में तैनात असिस्टेंट प्रोफेसर ने गोपनीय शिकायत की थी. दी गई शिकायत में यह बताया था कि उनकी पदोन्नति की योग्यता पूरी हो गई है, लेकिन उन्हें पदोन्नत नहीं किया जा रहा है. 6 से 7 और 7 से 8 हजार ग्रेड पे में प्रमोशन के लिए उनसे दो से तीन लाख रुपए की डिमांड की जा रही है. इस शिकायत के पत्र में यह भी बताया था कि फेल होने वाले छात्रों को भी पैसे लेकर नंबर बढ़ा दिए जाते हैं. साथ ही उन्होंने यह भी बताया था कि इस पत्र को गुप्त रखा जाए. यह भी जानकारी इस लेटर में दी थी कि पूर्व वीसी भी रिश्वत के मामले में ट्रैप हुए थे. इस शिकायत को ही राजभवन ने राज्य सरकार को प्रेषित कर दिया था और जांच के लिए कहा था. इस प्रमोशन स्कीम में झालावाड़ के साथ-साथ भीलवाड़ा, भरतपुर के आरटीयू कैंपस के असिस्टेंट प्रोफेसर शामिल हैं. इनमें कुछ फैकल्टी का प्रमोशन कर दिया, जबकि कुछ को छोड़ दिया है.