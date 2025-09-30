ETV Bharat / state

RTU में प्रमोशन में भ्रष्टाचार की सवा साल में जांच नहीं कर पाई कमेटी, सरकार ने भंग कर दूसरी को सौंपी जिम्मेदारी

25 जून 2024 को राजस्थान तकनीक विश्वविद्यालय में करियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत प्रमोशन में भ्रष्टाचार की शिकायत पर जांच कमेटी गठित हुई थी.

RTU प्रमोशन में भ्रष्टाचार मामला
RTU प्रमोशन में भ्रष्टाचार मामला (ETV Bharat Kota)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 30, 2025 at 11:40 AM IST

4 Min Read
कोटा : राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में प्रमोशन देने की एवज में रिश्वत मांगने की शिकायत राज भवन में की गई थी. इस मामले में राजभवन ने जांच कमेटी पहले गठित की थी, लेकिन उस जांच कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है. यहां तक की सवा साल में जांच ही शुरू नहीं हो पाई. ऐसे में राज्य सरकार ने पहले वाली कमेटी को भंग कर दिया, जिसके बाद दोबारा जांच कमेटी गठित की है. इस जांच कमेटी के लिए सोमवार को सरकार ने आदेश जारी किए हैं.

तकनीकी शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव महेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि नई जांच कमेटी में कोटा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉ. बीपी सारस्वत को जिम्मेदारी सौंप दी गई है. उनके साथ एमबीएम यूनिवर्सिटी जोधपुर के कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉ. अनिल कुमार गुप्ता और एमपीयूएटी उदयपुर के इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉ. विनोद कुमार यादव को जिम्मेदारी सौंपी गई. इस मामले में आरोप राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के प्रबंधन पर लगे थे, जिसमें निवर्तमान वाइस चांसलर भी शामिल हैं.

प्रमोशन के बदले लाखों रुपए की मांग : राज भवन में 8 मार्च 2024 को झालावाड़ इंजीनियरिंग कॉलेज में तैनात असिस्टेंट प्रोफेसर ने गोपनीय शिकायत की थी. दी गई शिकायत में यह बताया था कि उनकी पदोन्नति की योग्यता पूरी हो गई है, लेकिन उन्हें पदोन्नत नहीं किया जा रहा है. 6 से 7 और 7 से 8 हजार ग्रेड पे में प्रमोशन के लिए उनसे दो से तीन लाख रुपए की डिमांड की जा रही है. इस शिकायत के पत्र में यह भी बताया था कि फेल होने वाले छात्रों को भी पैसे लेकर नंबर बढ़ा दिए जाते हैं. साथ ही उन्होंने यह भी बताया था कि इस पत्र को गुप्त रखा जाए. यह भी जानकारी इस लेटर में दी थी कि पूर्व वीसी भी रिश्वत के मामले में ट्रैप हुए थे. इस शिकायत को ही राजभवन ने राज्य सरकार को प्रेषित कर दिया था और जांच के लिए कहा था. इस प्रमोशन स्कीम में झालावाड़ के साथ-साथ भीलवाड़ा, भरतपुर के आरटीयू कैंपस के असिस्टेंट प्रोफेसर शामिल हैं. इनमें कुछ फैकल्टी का प्रमोशन कर दिया, जबकि कुछ को छोड़ दिया है.

रोक लगा दी गई थी सभी प्रकरण पर : तकनीकी शिक्षा विभाग के तत्कालीन संयुक्त सचिव हरिशंकर मेवाड़ा ने 25 जून 2024 को राजस्थान तकनीक विश्वविद्यालय में करियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत प्रमोशन में भ्रष्टाचार के संबंध की शिकायत पर जांच कमेटी गठित कर दी थी. इस जांच कमेटी वेटरनरी यूनिवर्सिटी बीकानेर के तत्कालीन प्रो. वीसी कुलपति डॉ. हेमंत दाधीच, एमबीएम यूनिवर्सिटी जोधपुर के प्रोफेसर डॉ. मिलिंद शर्मा और बीकानेर विश्वविद्यालय के तत्कालीन रजिस्ट्रार डॉ. रामकिशोर मीणा के नेतृत्व में गठित की गई थी. इसके साथ ही तकनीकी शिक्षा विभाग ने 5 मई 2025 कोआरटीयू के करियर एडवांसमेंट स्कीम के सभी प्रकरणों को स्थगित रखने के निर्देश दिए थे. साथ ही जांच कमेटी की रिपोर्ट आने तक इंतजार करने के लिए कहा था. इस जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के पहले ही दूसरी जांच के कमेटी गठित की गई है.

विधायक भी उतर गए थे वीसी के विरोध में : दूसरी तरफ वीसी की नियुक्ति के लिए सर्च कमेटी की तरफ से नाम फाइनल किया जा रहा है. पहले 20 नाम फाइनल हुए थे, जिसके बाद अब अंतिम पांच नाम फाइनल हो गए हैं. हालांकि, इस मामले में बोम मेंबर और विधायक कोटा दक्षिण संदीप शर्मा और बारां के किशनगंज डॉ. ललित मीणा भी विरोध में हैं. दोनों ने राज्य सरकार को वीसी सर्च कमेटी ही भंग करने की सिफारिश कर दी थी. संदीप शर्मा का कहना है कि वीसी सर्च कमेटी में पूर्व वीसी के रिश्तेदार शामिल हैं और उन्हें दोबारा तैनात किया जा सकता है. हम इसका विरोध कर रहे हैं. डॉ. ललित मीणा का कहना है कि इस संबंध में उन्होंने राज्यपाल हरिभाऊ बागडे और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र भेज कर शिकायत की है.

