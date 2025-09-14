रुद्रप्रयाग महाविद्यालय की छात्राओं ने गिनाई समस्याएं, बोले- नया भवन तो बना, लेकिन आवाजाही सुरक्षित नहीं
नए महाविद्यालय भवन में सुविधाओं का अभाव, महाविद्यालय शिफ्ट से 7 किमी के जंगली रास्ते से होकर पहुंच रहे छात्र, पठन-पाठन हो रहा प्रभावित
Published : September 14, 2025 at 7:28 PM IST
रुद्रप्रयाग: राजकीय महाविद्यालय रुद्रप्रयाग को अपना भवन मिलने के बाद छात्रों में खुशी कम और गम ज्यादा देखने को मिल रहा है. छात्राएं जहां आने-जाने में असुरक्षा महसूस कर रही हैं तो वहीं उन्हें महाविद्यालय में पानी और कैंटीन की सुविधा भी नहीं मिल पा रही है. जबकि, शिक्षकों के साथ ही भवन में बैठने के लिए भी उचित व्यवस्था नहीं है. इस तरह से महाविद्यालय में तमाम समस्याएं होने से छात्र दुखी नजर आ रहे हैं.
बीते 10 सितंबर को राजकीय महाविद्यालय रुद्रप्रयाग को नगर से 7 किमी दूर जवाड़ी भरदार के चोपड़ा तोक में अपना भवन मिल गया है. जिससे छात्रों में जहां खुशी देखने को मिलनी चाहिए थी तो वहीं उन्हें भारी मुसीबतों का सामना करके महाविद्यालय पहुंचना पड़ रहा है. महाविद्यालय की छात्राएं कोटली-बांसी मोटरमार्ग के रास्ते को खतरनाक बता रही हैं.
छात्राओं की मानें तो यह रास्ता जंगल का रास्ता है. छात्राओं का आरोप है कि रेलवे में काम कर रहे मजदूर-कर्मचारी आते-जाते समय उन्हें गलत नजरों से देखते हैं, जिससे उन्हें डर लगता है और वे खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं. छात्राएं महाविद्यालय शिफ्ट होने से खुशी नहीं जता रही हैं. बल्कि, कैंटीन और पानी की सुविधा नहीं मिलने से भी परेशान हैं.
उनका कहना है कि बिना आरटीओ पास के मार्ग से होकर गुजरना पड़ रहा है. रास्ता भी बेहद खराब है. आने-जाने में दुर्घटना का भी डर बना रहता है. सबसे ज्यादा समस्या बिना कैंटीन के हो रही है. छात्र-छात्राएं भी बिना खाए पहुंच रही हैं तो उन्हें भूख में ही पठन-पाठन करना पड़ रहा है.
350 से ज्यादा छात्र हैं अध्ययनरत: बता दें कि भरदार, रानीगढ़, धनपुर, दशज्यूला पट्टी के छात्र-छात्राएं महाविद्यालय में अध्ययन करने को आते हैं. महाविद्यालय में 75 प्रतिशत छात्राएं और 25 प्रतिशत छात्र हैं. महाविद्यालय में छात्रों की संख्या 350 से ज्यादा है. दो करोड़ की लागत से बने महाविद्यालय में समस्याओं का अंबार है.
राजकीय महाविद्यालय का जिला मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूर स्थानांतरित होना विद्यार्थियों के लिए गंभीर समस्या बन गई है. यहां तक पहुंचने के लिए न तो पर्याप्त परिवहन साधन उपलब्ध हैं और न ही कोई सुगम व्यवस्था है. रोजाना आने-जाने में छात्रों का समय, ऊर्जा और धन दोनों व्यर्थ हो रहे हैं.
जब बुनियादी सुविधाएं ही उपलब्ध नहीं होंगी तो छात्रों को पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना कठिन हो रहा है. सबसे बड़ी चिंता की बात ये है कि इस महाविद्यालय में दूरस्थ क्षेत्रों से ऐसे बच्चे भी पढ़ने आते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है.
उन्हें हर रोज अतिरिक्त किराया, भोजन और समय का बोझ उठाना पड़ रहा है. उनकी पढ़ाई के साथ-साथ उनके परिवार की आर्थिक हालत पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है. सबसे ज्यादा चिंता छात्राओं की सुरक्षा की भी है. अगर उनके साथ कोई अनहोनी हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा?
यदि सरकार और प्रशासन ने जल्द ही परिवहन, पेयजल और बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था नहीं की तो यह महाविद्यालय ग्रामीण और सामान्य वर्ग के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने में असफल हो जाएगा. ऐसे में इसके लिए समय रहते उचित कदम उठाने की जरूरत है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता और विद्यार्थियों का भविष्य सुरक्षित रह सके.
19 साल बाद मिला महाविद्यालय, लेकिन छात्रों में नहीं कोई खुशी: साल 2006 में राजकीय महाविद्यालय रुद्रप्रयाग के अस्तित्व में आने के बाद रैंतोली स्थित आईटीआई भवन के चार कमरों में संचालन किया गया. मात्र यहां बीबीए और बीसीए की कक्षाओं का संचालन को ही अनुमति मिली थी. यहां पर पर्याप्त स्थान न होने से बीए व बीएससी की कक्षाओं का संचालन नहीं हो सका था.
करीब 10 सालों तक रैंतोली में रहने के बाद साल 2016 में महाविद्यालय को राबाइंका रुद्रप्रयाग के पुराने भवन में शिफ्ट किया गया. अब 19 साल बाद बीते 10 सितंबर को राजकीय महाविद्यालय रुद्रप्रयाग अपने नवनिर्मित परिसर चोपड़ा तोक में स्थानांतरित हुआ.
महाविद्यालय शिफ्ट होने के बाद जहां छात्रों में खुशी देखने को मिलनी चाहिए थी, लेकिन छात्रों में खुशी कहीं भी नजर नहीं आ रही है. बल्कि, गम ही गम उनकी आंखों में देखने को मिल रहा है. छात्रा सरिता बिष्ट, कुमकुम ने बताया कि रुद्रप्रयाग से कोटली-बांसी मोटरमार्ग पर जवाड़ी के चोपड़ा तोक में बनाए गए महाविद्यालय पहुंचने में समय लग रहा है.
छात्राओं का आरोप: छात्राओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि पहले ग्रामीण इलाके से नगर में पहुंचना पड़ता है, फिर वाहन का इंतजार करना पड़ता है और यहां रास्ते में रेलवे परियोजना में कार्य कर रहे मजदूर-कर्मचारी गलत नजर से देखते हैं. ऐसे में उन्हें असुरक्षा महसूस होती है.
छात्राओं ने गिनाई समस्याएं: छात्रा अनुष्का बंगारी, दीपिका बिष्ट, मेघा नेगी, अमीषा, मानसी, आरती ने कहा कि महाविद्यालय में शिक्षक भी नहीं हैं तो पानी और कैंटीन की कोई सुविधा नहीं है. छात्रों की समस्याओं का जल्द समाधान किया जाना चाहिए.
"उच्च शिक्षा सचिव के निर्देश पर महाविद्यालय को शिफ्ट किया गया है. यहां मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने के लिए जिलाधिकारी से अनुरोध किया गया है. क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने भी समस्याओं के समाधान को लेकर भरोसा दिया है. छात्रों को हो रही हर समस्या का समाधान करने के लिए शासन को भी पत्र प्रेषित किया जा रहा है."- डॉ. आशुतोष त्रिपाठी, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय रुद्रप्रयाग
