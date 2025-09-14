ETV Bharat / state

रुद्रप्रयाग महाविद्यालय की छात्राओं ने गिनाई समस्याएं, बोले- नया भवन तो बना, लेकिन आवाजाही सुरक्षित नहीं

रुद्रप्रयाग: राजकीय महाविद्यालय रुद्रप्रयाग को अपना भवन मिलने के बाद छात्रों में खुशी कम और गम ज्यादा देखने को मिल रहा है. छात्राएं जहां आने-जाने में असुरक्षा महसूस कर रही हैं तो वहीं उन्हें महाविद्यालय में पानी और कैंटीन की सुविधा भी नहीं मिल पा रही है. जबकि, शिक्षकों के साथ ही भवन में बैठने के लिए भी उचित व्यवस्था नहीं है. इस तरह से महाविद्यालय में तमाम समस्याएं होने से छात्र दुखी नजर आ रहे हैं.

बीते 10 सितंबर को राजकीय महाविद्यालय रुद्रप्रयाग को नगर से 7 किमी दूर जवाड़ी भरदार के चोपड़ा तोक में अपना भवन मिल गया है. जिससे छात्रों में जहां खुशी देखने को मिलनी चाहिए थी तो वहीं उन्हें भारी मुसीबतों का सामना करके महाविद्यालय पहुंचना पड़ रहा है. महाविद्यालय की छात्राएं कोटली-बांसी मोटरमार्ग के रास्ते को खतरनाक बता रही हैं.

छात्राओं की मानें तो यह रास्ता जंगल का रास्ता है. छात्राओं का आरोप है कि रेलवे में काम कर रहे मजदूर-कर्मचारी आते-जाते समय उन्हें गलत नजरों से देखते हैं, जिससे उन्हें डर लगता है और वे खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं. छात्राएं महाविद्यालय शिफ्ट होने से खुशी नहीं जता रही हैं. बल्कि, कैंटीन और पानी की सुविधा नहीं मिलने से भी परेशान हैं.

उनका कहना है कि बिना आरटीओ पास के मार्ग से होकर गुजरना पड़ रहा है. रास्ता भी बेहद खराब है. आने-जाने में दुर्घटना का भी डर बना रहता है. सबसे ज्यादा समस्या बिना कैंटीन के हो रही है. छात्र-छात्राएं भी बिना खाए पहुंच रही हैं तो उन्हें भूख में ही पठन-पाठन करना पड़ रहा है.

350 से ज्यादा छात्र हैं अध्ययनरत: बता दें कि भरदार, रानीगढ़, धनपुर, दशज्यूला पट्टी के छात्र-छात्राएं महाविद्यालय में अध्ययन करने को आते हैं. महाविद्यालय में 75 प्रतिशत छात्राएं और 25 प्रतिशत छात्र हैं. महाविद्यालय में छात्रों की संख्या 350 से ज्यादा है. दो करोड़ की लागत से बने महाविद्यालय में समस्याओं का अंबार है.

राजकीय महाविद्यालय का जिला मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूर स्थानांतरित होना विद्यार्थियों के लिए गंभीर समस्या बन गई है. यहां तक पहुंचने के लिए न तो पर्याप्त परिवहन साधन उपलब्ध हैं और न ही कोई सुगम व्यवस्था है. रोजाना आने-जाने में छात्रों का समय, ऊर्जा और धन दोनों व्यर्थ हो रहे हैं.

जब बुनियादी सुविधाएं ही उपलब्ध नहीं होंगी तो छात्रों को पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना कठिन हो रहा है. सबसे बड़ी चिंता की बात ये है कि इस महाविद्यालय में दूरस्थ क्षेत्रों से ऐसे बच्चे भी पढ़ने आते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है.

उन्हें हर रोज अतिरिक्त किराया, भोजन और समय का बोझ उठाना पड़ रहा है. उनकी पढ़ाई के साथ-साथ उनके परिवार की आर्थिक हालत पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है. सबसे ज्यादा चिंता छात्राओं की सुरक्षा की भी है. अगर उनके साथ कोई अनहोनी हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा?