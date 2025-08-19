जयपुर: राजस्थान के सरकारी कॉलेजों में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अब एचआर और टूरिज्म जैसे रोजगारपरक कोर्स शुरू कि​ए जाएंगे. कॉलेजों में रोजगार मेले भी लगाए जाएंगे. कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय ने इसकी तैयारी शुरू कर ​कर दी है.

कॉलेज शिक्षा आयुक्त डॉ. ओ.पी. बैरवा ने बताया कि नई शिक्षा नीति में रोजगारपरक​ शिक्षा पर जोर दिया गया है. साल 2020 में लागू हुई नई शिक्षा नीति ने पढ़ाई के तौर-तरीकों को बदलना शुरू कर दिया है. बदलाव की रफ्तार धीमी जरूर है, लेकिन रोजगारपरक शिक्षा की ओर तेजी से बढ़ने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग ने इसी सत्र से नए कोर्स शुरू करने की तैयारी कर ली है, जिनमें बिजनेस मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और टूरिज्म जैसे विषय शामिल होंगे. खास बात यह है कि इन कोर्सों में दाखिला इस साल कॉलेज में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी भी ले सकेंगे.

डॉ ओपी बैरवा, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा. (ETV Bharat Jaipur)

कॉलेज शिक्षा आयुक्त डॉ. ओ.पी. बैरवा ने बताया कि शुरुआत प्रदेश के चुनिंदा सरकारी कॉलेजों से होगी, जिनमें अधिकांश ग्रामीण इलाकों के संस्थान शामिल हैं ताकि गांव और कस्बों के बच्चों को भी सीधे तौर पर रोजगारपरक शिक्षा का लाभ मिल सके. सरकार ने रोजगारपरक शिक्षा को न केवल पाठ्यक्रम बदलने तक ही सीमित रखा है, बल्कि प्रदेश में संभाग स्तर पर 'रोजगार मेले' भी आयोजित किए जाएंगे. इन मेलों में देश की नामी कंपनियां हिस्सा लेंगी और स्थानीय युवाओं को सीधे तौर पर रोजगार के अवसर मिलेंगे. कॉलेज शिक्षा आयुक्त ने कहा कि इन मेलों से छात्रों को बेहतर नौकरी के विकल्प तो मिलेंगे ही, प्रदेश की प्रतिभा को बाहर के राज्यों में जाने की जरूरत भी कम होगी. सरकार की कोशिश है कि नए रोजगारपरक कोर्स, कैंपस प्लेसमेंट और रोजगार मेलों के जरिए सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी बराबरी का अवसर मिले.