रायपुर : एनएचएम कर्मचारियों ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार को ज्ञापन सौंपा था. जिसे पूरा करने के लिए कर्मचारी संघ पिछले 18 दिनों से हड़ताल पर था.वहीं अब 18 दिनों के बाद जब सरकार ने सख्ती दिखाते हुए 25 कर्मचारियों को काम पर वापस लौटने का अल्टीमेटम नहीं मानने पर बर्खास्त किया तो पूरे प्रदेश में करीब 16500 NHM कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया.जिसके बाद अब इस मामले में राजनीति भी होने लगी है. वहीं दूसरी ओर सरकार का कहना है कि 5 मांगें मानने के बाद भी सामूहिक इस्तीफा और हड़ताल जारी रखना दुर्भाग्यपूर्ण है. आईए जानते हैं कि आखिर इस मामले में अब तक क्या कुछ हुआ.

बर्खास्ती का जवाब इस्तीफा : एनएचएम कर्मचारी संघ ने जो 10 मांगें रखी थी. उसे सरकार ने पूरा नहीं किया. 18 अगस्त से पूरे प्रदेश के सभी कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल पर चले गए. 3 सितंबर को लगातार काम से अनुपस्थित रहने के कारण एनएचएम के 27 कर्मचारी अधिकारियों को सरकार ने निलंबित कर दिया. इसके बाद से 4 अगस्त को पूरे छत्तीसगढ़ में 16500 से ज्यादा एनएचएम के कर्मचारियों ने इस्तीफा दे दिया.जिसके बाद राजनीति भी शुरू हो गई.

16500 कर्मचारियों का सामूहिक इस्तीफा : छत्तीसगढ़ एनएचएम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष डॉक्टर अमित मिरी ने ईटीवी भारत को जानकारी देते हुए बताया कि 27 एनएचएम कर्मचारियों अधिकारियों को सरकार ने निलंबित करते हुए उनकी सेवा समाप्ति का आदेश जारी कर दिया. इसके विरोध में हम लोग हैं और इसी को लेकर के पूरे राज्य के 16500 से ज्यादा कर्मचारियों ने इस्तीफा दिया है.

सरकार ने हमारी मांगों को नहीं माना - अमित मिरी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हमारी सरकार से अपील की है कि जो उनकी मांग है उसे पूरा किया जाए. इसके साथ ही जिन लोगों की सेवाएं समाप्त की गई है. उन्हें फिर से बहाल किया जाए और जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा किया जाए ताकि जनहित में जो हड़ताल की गई है उसे समाप्त किया जाए- अमित मिरी, एनएचएम कर्मचारी संघ

कांग्रेस ने दिया समर्थन : वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि प्रदेश के 16000 से अधिक एनएचएम कर्मचारियों की मांग पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है. सरकार कहती है कि एनएचएम कर्मचारियों को वह नियमित नहीं कर सकती यह केंद्र का विषय है.जबकि केंद्र सरकार ने अपने पत्र में साफ कर दिया है कि इनकी नियमितीकरण राज्य का विषय है. राज्य चाहे तो नियमित कर सकती है. राज्य सरकार अब बहाना बनाना बंद करे. मोदी की गारंटी के अनुसार सभी कर्मचारियों को नियमित करे.

ये एनआरएचएम कर्मचारियों का हक है सरकार तत्काल उसे पूरा करें. अब एनएचएम के कर्मचारी जब बीजेपी को उनका वादा याद दिला रहे हैं.अपनी मांगों को पूरा करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं. तो सरकार उन्हें नौकरी से बर्खास्त करने एवं वेतन काटने की तानाशाही फरमान जारी कर रही है. डर भय पैदा करके आंदोलन को कुचलना चाहती है.लेकिन एनआरएचएम के कर्मचारी डरेंगे नहीं. कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी हुई है - दीपक बैज, पीसीसी अध्यक्ष

बीजेपी पर झूठ बोलकर वोट लेने का आरोप : प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक के मुताबिक एनएचएम के कर्मचारी 27 प्रतिशत वेतन वृद्धि, जॉब की गारंटी, 10 लाख की कैशलेस बीमा, नियमितीकरण, स्थानांतरण की सुविधा, अनुकंपा नियुक्ति, ग्रेड पे का निर्धारण और महिला कर्मचारियों के लिए विशेष अवकाश की मांग कर रहे हैं. ये उनका जायज अधिकार है. इसे पूरा करने में सरकार पीछे क्यों हट रही है?. आखिर सरकार एनआरएचएम के कर्मचारियों को डरा क्यों रही है? मोदी की गारंटी के नाम से जब वादा किया गया था तब क्या भाजपा के नेताओं को पता नहीं था कि यह वादा पूरा नहीं कर पाएंगे तो सिर्फ वोट लेने के लिए झूठा वादा किया गया था.

सरकार का दावा मान ली गई थी पांच मांगें : वहीं इस पूरे मामले पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ की मिशन मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ प्रियंका शुक्ला ने ईटीवी भारत बात की . जिसमें उन्होंनेकहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारियों की हड़ताल और उनकी मांगों को लेकर जो कुछ भी राज्य में चल रहा है उसमें इस्तीफे की बात की कोई जानकारी अभी हमें नहीं मिली है.ईटीवी भारत से बात करते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ की मिशन मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ प्रियंका शुक्ला ने कहा कि ऐसी कोई सूचना उन्हें नहीं मिली है और ना ही किसी जिले के चिकित्सा पदाधिकारी ने ऐसी कोई जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि जो हड़ताल ये लोग कर रहे हैं वो गलत है क्योंकि 13 अगस्त को ही उनकी पांच मांगों को मान लिया गया था.

डॉ प्रियंका शुक्ला, MD, NRHM (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बाकी जो पांच मांगें हैं वह वैसी हैं जिनके लिए अलग से नीतियों की जरूरत पड़ेगी. लेकिन राज्य सरकार के स्तर पर या विभाग के स्तर पर जिन पांच मांगों को इन लोगों ने रखा था उसे मान लिया गया है. उनके वेतन में 27 फीसदी के बढ़ोतरी की बात थी. जो किसी भी संविदा कर्मी की व्यवस्था में नहीं होता है. उसके बाद भी इन्हें 5-5% के अनुसार भुगतान दिया गया है. एग्जीक्यूटिव कमिटी ने इस बात को भी मान लिया है कि 27 फीसदी में से बढ़ोतरी के बाद जो भी पैसा बचा हुआ है उसका भुगतान इनको किया जाएगा. आयुष्मान के तहत उनके इलाज की व्यवस्था की जाएगी. साथ ही गंभीर बीमारी में एक महीने का समय का अवकाश इन्हें दिया जाएगा- डॉ प्रियंका शुक्ला, एमडी, NRHM

सरकार का दावा एनएचएम संघ की पांच मांगें पूरी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अपने स्वार्थ को सर्वोपरि रखना गलत : डॉ प्रियंका शुक्ला ने कहा कि इनकी ज्यादातर मांगों को माना गया है.फिर भी जनहित में ये लोग जनता के मुद्दों को ना मानकर अपने ही स्वार्थ को सर्वोपरि रखें हैं. तो ऐसी स्थिति में क्या कहा जा सकता है. जो पांच मुद्दे बचे हुए हैं उसके लिए विभाग के तरफ से एक कमेटी गठित की गई है.कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. यह सारी जानकारी इन लोगों को दे दी गई है. इसके बाद इस तरह के हड़ताल का कोई महत्व नहीं बचता है.



पांच वादे पूरे करने की बात है गलत : वहीं सरकार के इस दावे को एनएचएम कर्मचारी एक सिरे से नाकार रहे हैं. एनएचएम कर्मचारी रेखा शुक्ला ने बताया कि हम सब लोग हड़ताल पर आए हुए हैं. इसके पहले भी हम लोग शासन को हड़ताल में जाने की सूचना दे चुके थे. हड़ताल में जाने के पहले ही शासन और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा दिया गया था, लेकिन सरकार जो है वह भ्रम फैला रही है कि पांच जो वादे हैं वो पूरे कर चुके हैं. लेकिन यह पूरी तरीके से झूठ है.

सरकार के दावे को हड़ताली कर्मचारियों ने बताया झूठ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अगर आप वादे पूरे किए हैं तो आप आदेश निकालिए आदेश निकालने में क्या दिक्कत है. आदेश निकालने के बजाय सरकार और प्रशासन मिलकर 25 प्रदेश पदाधिकारी को बर्खास्त करने का आदेश जारी कर दी है. जितनी तत्परता से सरकार ने बर्खास्त करने का आदेश निकाला है. उतनी ही तत्परता से हमें नियमित और रेगुलर करने का आदेश निकालते तो ज्यादा अच्छा होता- रेखा शुक्ला, NHM कर्मचारी

NHM कर्मियों ने 10 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सरकार को सौंपा : 13 अगस्त को मांगों को लेकर एनएचएम कर्मियों के प्रतिनिधि मंडल की बैठक हुई.जिसमें सरकार ने कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने से रोका लेकिन बात नहीं बनीं. आखिरकार 18 अगस्त से एनएचएम कर्मचारी हड़ताल पर चले गए. अब 4 सितंबर को पूरे छत्तीसगढ़ में एनएचएम के साढ़े 16500 से ज्यादा कर्मचारियों ने इस्तीफा दे दिया है. आईए आपको बताते हैं कि कर्मचारियों की 10 सूत्रीय मांगें क्या थी.

एनएचएम कर्मचारियों की प्रमुख मांगों पर नजर

नियमितीकरण: लंबे समय से कार्यरत कर्मचारियों को नियमित पदों पर समायोजित किया जाए. समतुल्य वेतन: स्थाई कर्मचारियों के बराबर वेतनमान दिया जाए. न्यूनतम वेतन की गारंटी: अनुबंध पर कार्यरत कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मिले. भत्ते और सुविधाएं: महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता और अन्य सरकारी सुविधाएं प्रदान की जाएं. नौकरी की सुरक्षा: बिना कारण छटनी और अनुबंध समाप्ति पर रोक लगाई जाए. प्रमोशन नीति: कर्मचारियों के लिए पदोन्नति की पारदर्शी व्यवस्था लागू की जाए. सेवा शर्तों में सुधार: कार्य का समय और ड्यूटी शर्तें मानक के अनुरूप हों. बीमा और पेंशन योजना: स्वास्थ्य बीमा और भविष्य सुरक्षा हेतु पेंशन योजना लागू की जाए. नियमित प्रशिक्षण: सेवा गुणवत्ता बढ़ाने के लिए समय-समय पर ट्रेनिंग दी जाए. लंबित बकाया भुगतान: वेतन और अन्य भत्तों का बकाया भुगतान तत्काल किया जाए.





