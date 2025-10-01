ETV Bharat / state

रांची में गोरखा जवानों की शस्त्र पूजा, देवी मां के उपासकों ने फायरिंग के साथ संपन्न की आराधना

रांची: मां दुर्गा के महान उपासक गोरखा जवानों का नौ दिनों का महाअनुष्ठान महानवमी के दिन 101 बलि और फायरिंग के साथ संपन्न हो गया. बुधवार को महानवमी के अवसर पर गोरखा जवानों ने देवी मां की विशेष पूजा की. झारखंड के सबसे विश्वस्त अंगरक्षक और नक्सलियों के सबसे बड़े दुश्मन गोरखा जवानों की शक्ति पूजा बेहद विशेष होती है.

नौ दिनों से चला आ रहा अनुष्ठान संपन्न

झारखंड में गोरखा जवान मां शक्ति यानी दुर्गा की पूजा 1880 से करते आ रहे हैं. बटालियन के गठन से पहले ठीक ऐसी ही पूजा नेपाल में हुआ करती थी. लेकिन आज ये जवान रांची में पूजा करते हैं. महानवमी के अवसर पर झारखंड आर्म्ड फोर्स के जवानों की पूजा अपने आप में अनोखी होती है. मां शक्ति के उपासक गोरखा जवान, महानवमी के अवसर पर शस्त्रों की भी पूजा करते हैं.

गोरखा जवानों ने मां दुर्गा की आराधना की (Etv Bharat)

महानवमी के शस्त्र की पूजा

मान्यता है कि शस्त्र की पूजा करने से वे कभी दुश्मनों के सामने धोखा नहीं देते हैं. महानवमी के अवसर पर गोरखा जवान, मां के चरणों में हथियारों को अर्पण तो करते ही है, इसके साथ ही मां को फायरिंग कर सलामी भी देते हैं. बुधवार को महानवमी नवमी के अवसर पर सबसे पहले नौ कन्या रूपी माताओं की पूजा की जाती है, उसके बाद जैप के जवानों द्वारा मां के चरणों में 101 बलि दी जाती है. हर बलि के बाद मां को फायरिंग कर सलामी दी जाती है. इस बटालियन में बलि और हथियारों की पूजा का अपना ही एक खास महत्व होता है. मां दुर्गा के सामने महानवमी को अपने अपने हथियारों की पूजा बड़े ही श्रद्धा भाव से करते है.