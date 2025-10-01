ETV Bharat / state

रांची में गोरखा जवानों की शस्त्र पूजा, देवी मां के उपासकों ने फायरिंग के साथ संपन्न की आराधना

रांची में गोरखा जवानों ने महानवमी के मौके पर मां दुर्गा की पूजा की. इसके साथ ही कान्याओं को भोजना कराया.

Gorkha soldiers firing
देवी मां को फायरिंग कर सलामी देते गोरखा जवान (Etv Bharat)
Published : October 1, 2025 at 1:37 PM IST

रांची: मां दुर्गा के महान उपासक गोरखा जवानों का नौ दिनों का महाअनुष्ठान महानवमी के दिन 101 बलि और फायरिंग के साथ संपन्न हो गया. बुधवार को महानवमी के अवसर पर गोरखा जवानों ने देवी मां की विशेष पूजा की. झारखंड के सबसे विश्वस्त अंगरक्षक और नक्सलियों के सबसे बड़े दुश्मन गोरखा जवानों की शक्ति पूजा बेहद विशेष होती है.

नौ दिनों से चला आ रहा अनुष्ठान संपन्न

झारखंड में गोरखा जवान मां शक्ति यानी दुर्गा की पूजा 1880 से करते आ रहे हैं. बटालियन के गठन से पहले ठीक ऐसी ही पूजा नेपाल में हुआ करती थी. लेकिन आज ये जवान रांची में पूजा करते हैं. महानवमी के अवसर पर झारखंड आर्म्ड फोर्स के जवानों की पूजा अपने आप में अनोखी होती है. मां शक्ति के उपासक गोरखा जवान, महानवमी के अवसर पर शस्त्रों की भी पूजा करते हैं.

गोरखा जवानों ने मां दुर्गा की आराधना की (Etv Bharat)

महानवमी के शस्त्र की पूजा

मान्यता है कि शस्त्र की पूजा करने से वे कभी दुश्मनों के सामने धोखा नहीं देते हैं. महानवमी के अवसर पर गोरखा जवान, मां के चरणों में हथियारों को अर्पण तो करते ही है, इसके साथ ही मां को फायरिंग कर सलामी भी देते हैं. बुधवार को महानवमी नवमी के अवसर पर सबसे पहले नौ कन्या रूपी माताओं की पूजा की जाती है, उसके बाद जैप के जवानों द्वारा मां के चरणों में 101 बलि दी जाती है. हर बलि के बाद मां को फायरिंग कर सलामी दी जाती है. इस बटालियन में बलि और हथियारों की पूजा का अपना ही एक खास महत्व होता है. मां दुर्गा के सामने महानवमी को अपने अपने हथियारों की पूजा बड़े ही श्रद्धा भाव से करते है.

Durga puja 2025
शस्त्र पूजा करते एसएसपी राकेश रंजन (Etv Bharat)

प्राचीन काल से चली आ रही है परंपरा

1880 से ही गोरखा जवानों के अस्त्र और शस्त्रों की पूजा करते आ रहे हैं. इसके पीछे ऐसी मान्यता रही है कि गोरखा या नेपाली संस्कृति पुरातन समय से ही शक्ति के उपासक रहे हैं. ऐसे में बलि की प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है और अब ये इनकी संस्कृति का अभिन्न भाग बन गई है. जवानों के मन में विश्वास है कि शक्ति की देवी मां दुर्गा की पूजा करने से वे हर जगह जवानों की रक्षा करती है इसलिए वे हर पूजा में मां दुर्गा को बलि अर्पित करते हैं और उनके सम्मान में फायरिंग करते हैं.

'जवानों पर मां की विशेष कृपा'

गोरखा जवानों पर मां दुर्गा की विशेष कृपा है. शायद यही वजह है कि चाहे नक्सलियों से लोहा लेने की बात हो या फिर वीआईपी सुरक्षा, हर कोई गोरखा जवानों पर भरोसा करता है. दूसरी ओर गोरखा जवान, मां शक्ति पर पूर्ण रूप से भरोसा करते हैं. यही 1880 से इस फोर्स सबसे विश्वसनीय रक्षक के रूप में देखा जाता है.

