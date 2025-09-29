ETV Bharat / state

रांची में गोरखा जवानों की शक्ति पूजा: महासप्तमी पर फुलपाती और फायरिंग की परंपरा

रांची में गोरखा जवानों के लिए नवरात्रि काफी अहम मानी जाती है. जवान देवी मां की पूजा बड़े हर्षोल्लास के साथ करते हैं.

Published : September 29, 2025 at 3:35 PM IST

रांची: राजधानी के जैप-1 परिसर में नवरात्रि के अवसर पर गोरखा जवानों की शक्ति पूजा हर साल पूरे धूमधाम से होती है. यह पूजा साधारण नहीं बल्कि परंपरा और अनुशासन का अनूठा संगम है. यहां प्रतिमा स्थापित नहीं होती बल्कि कलश स्थापित कर मां शक्ति का आह्वान किया जाता है. गोरखा जवानों के लिए यह पूजा केवल आस्था का विषय नहीं बल्कि साहस और सुरक्षा का प्रतीक है.

फुलपाती की खास रस्म

महा सप्तमी के दिन यहां सबसे बड़ी परंपरा फुलपाती होती है. मां दुर्गा को डोली में बिठाकर पूरे परिसर में यात्रा निकाली जाती है. इस यात्रा के दौरान नौ कन्याओं को मां शक्ति का स्वरूप मानकर सजाया जाता है. वे नौ अलग-अलग रंगों के ध्वज थामे बैंड-बाजे के साथ आगे-आगे चलती हैं. डोली यात्रा के दौरान पारंपरिक नेपाली गीत और नृत्य पूरे परिसर को भक्तिमय बना देते हैं.

गोरखा जवानों की अनूठी पूजा परंपरा (Etv Bharat)

पेड़-पौधों की पूजा और सैनिक विश्वास

इस दिन विशेष रूप से पेड़-पौधों की पूजा की जाती है. मान्यता है कि जंगल में मुठभेड़ या कठिन परिस्थिति में यही प्रकृति उनके जीवन की रक्षा करती है. गोरखा परिवारों का विश्वास है कि मां शक्ति की आराधना से उनके पर आने वाली हर विपदा टल जाती है. यही कारण है कि जवान और उनके परिजन इस परंपरा को आज भी उसी श्रद्धा से निभाते आ रहे हैं.

फायरिंग की परंपरा

गोरखा जवानों की पूजा की सबसे अनोखी पहचान फायरिंग है. सप्तमी के दिन फुलपाती यात्रा के दौरान और पूजा-अर्चना के समय आकाश में गोलियां दागकर मां को सलामी दी जाती है. यह परंपरा दशकों से चली आ रही है और आज भी उसी अनुशासन और श्रद्धा के साथ निभाई जाती है. नवमी के दिन भी पूजा-अर्चना के साथ फायरिंग होती है, जो शक्ति और पराक्रम का प्रतीक है.

नवमी पर विशेष बलि

नवरात्रि की नवमी गोरखा समुदाय के लिए बेहद अहम होती है. इस दिन विशेष बलि दी जाती है. भतुआ समेत अन्य परंपरागत बलियां अर्पित कर मां शक्ति को प्रसन्न किया जाता है. बलि की यह रस्म शक्ति और साहस की आराधना मानी जाती है.

परिवारों का उत्सव जैसा माहौल

पूरे आयोजन में जवानों के साथ-साथ उनके परिवार की महिलाएं और बच्चे भी उत्साह से शामिल होते हैं. महिलाएं कन्याओं का श्रृंगार करती हैं, गीत-संगीत में भाग लेती हैं और मां शक्ति से परिवार की रक्षा और सौभाग्य की कामना करती हैं. पूरा माहौल उत्सव जैसा हो जाता है.

परंपरा और अनुशासन का संगम

गोरखा जवान चाहे नक्सल मोर्चे पर हो या वीआईपी सुरक्षा में तैनात, उनका मानना है कि देवी मां की कृपा से ही वे हर चुनौती का सामना कर पाते हैं. कलश स्थापना, फुलपाती, फायरिंग और नवमी की बलि- ये परंपराएं गोरखा समुदाय की अस्मिता और आस्था का भाग हैं.

रांची के जैप परिसर में नवरात्रि का यह आयोजन इस बात का जीवंत उदाहरण है कि परंपराएं समय के साथ और मजबूत होती है, जब उनमें अनुशासन और विश्वास का संगम हो.

