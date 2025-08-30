ETV Bharat / state

रेलवे के जन संपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेनें चलायी जा रही हैं.

Photo Credit: Railway Public Relations Officer Ashok Kumar
अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए स्पेशल ट्रेन चलायी जा रहीं (Photo Credit: Railway Public Relations Officer Ashok Kumar)
Published : August 30, 2025 at 4:59 PM IST

Updated : August 30, 2025 at 5:52 PM IST

वाराणसी: त्योहारों में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन कई विशेष ट्रेनों का संचालन कर रहा है. जन संपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि 05301/05302 मऊ जंक्शन-अम्बाला कैंट-मऊ जंक्शन वाया गोरखपुर साप्ताहिक त्योहार विशेष गाड़ी का संचलन मऊ जंक्शन से 02 अक्टूबर 2025 से 27 नवम्बर, 2025 तक प्रत्येक गुरुवार को तथा अम्बाला कैंट से 03 अक्टूबर 2025 से 28 नवम्बर, 2025 तक प्रत्येक शुक्रवार को 09 फेरों के लिये चलाया जायेगा.

मऊ जंक्शन से सुबह 4 बजे रवाना होगी ट्रेन: पीआरओ ने कहा कि 05301 मऊ जंक्शन-अम्बाला कैंट त्योहार विशेष गाड़ी 02 अक्टूबर 2025 से 27 नवम्बर, 2025 तक प्रत्येक गुरुवार को मऊ जंक्शन से 04.00 बजे प्रस्थान कर बेलथरा रोड से 04.44 बजे, भटनी से 05.22 बजे, देवरिया सदर से 05.47 बजे, गोरखपुर से 07.00 बजे, खलीलाबाद से 07.37 बजे, बस्ती से 08.10 बजे, मनकापुर से 09.00 बजे पहुंचेगी. ट

वहीं गोंडा से 09.35 बजे, बुढ़वल से 10.37 बजे, सीतापुर से 12.23 बजे, बरेली से 15.37 बजे, मुरादाबाद से 17.22 बजे, गाजियाबाद से 19.37 बजे, दिल्ली से 20.30 बजे, सोनीपत से 21.14 बजे तथा पानीपत जं. से 22.07 बजे छूटकर दूसरे दिन अम्बाला कैंट 00.30 बजे पहुंचेगी.

मऊ जंक्शन पर रात 10 बजे पहुंचेगी: जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि वापसी यात्रा में, 05302 अम्बाला कैंट-मऊ जंंक्शन त्योहार साप्ताहिक विशेष गाड़ी 03 अक्टूबर 2025 से 28 नवम्बर, 2025 तक प्रत्येक शुक्रवार को अम्बाला कैंट से 01.40 बजे प्रस्थान कर पानीपत जंक्शन से 03.07 बजे, सोनीपत से 03.42 बजे, दिल्ली से 05.10 बजे पहुंचेगी.

वहीं गाजियाबाद से 06.07 बजे, मुरादाबाद से 08.30 बजे, बरेली से 09.42 बजे, सीतापुर से 13.00 बजे, बुढ़वल से 14.52 बजे, गोंडा से 16.00 बजे, मनकापुर से 16.20 बजे, बस्ती से 17.17 बजे, खलीलाबाद से 17.47 बजे, गोरखपुर से 19.00 बजे, देवरिया सदर से 20.05 बजे, भटनी से 20.34 बजे तथा बेलथरा रोड से 21.17 बजे छूटकर मऊ जंक्शन 22.00 बजे पहुंचेगी.

22 कोच की होगी ट्रेन: उन्होंने बताया कि इस गाड़ी में जनरेटर सह लगेजयान का 01, सामान्य द्वितीय श्रेणी के 04, शयनयान श्रेणी के 05, वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी के 02, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के 06, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के 02, वातानुकूलित प्रथम सह द्वितीय श्रेणी का 01 तथा एल.एस.एल.आर.डी. के 01 कोचों सहित कुल 22 कोच लगाये जायेंगे.

यूपी के इस मंदिर में 77 सालों से जल रही पाकिस्तान से लाई अखंड ज्योति; जानिए सिंध के क्रूर शासक से क्या है कनेक्शन

प्रयागराज से लखनऊ, अयोध्या आने-जाने वाले ध्यान दें, 9 सितंबर से बंद होगा यह पुल, 15 दिनों के लिए आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा

हाईकोर्ट ने कहा- आपसी सहमति से तलाक में ट्रायल कोर्ट विवाह रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए जोर नहीं दे सकता

न्यू कानपुर सिटी योजना की लॉन्चिंग डेट बदली; 1 हजार करोड़ से तैयार हो रही 1793 प्लॉट वाली हाउसिंग स्कीम, अब इस तिथि को ऑनलाइन आवेदन

