ETV Bharat / state

गोरखपुर विज्ञानम् संग्रहालय; नर्मदा की खोपड़ी से डायनासोर और ज्वालामुखी की मिलेगी जानकारी, नवरात्र में सीएम योगी कर सकते हैं शिलान्यास

गोरखपुर के लोगों को विज्ञान म्यूजियम का तोहफा मिलने जा रहा है. ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : September 13, 2025 at 4:52 PM IST 4 Min Read

गोरखपुर : शहरवासियों को एक बेहतरीन तोहफा मिलने जा रहा है. पृथ्वी की उत्पत्ति हो या फिर ज्वालामुखी का विस्फोट, भूकंप के झटके हों या हिलामय की उत्पत्ति, इन सभी के बारे में अब एक ही छत के नीचे जानकारी मिलेगी. विज्ञान और खगोल विज्ञान में रुचि रखने वालों के लिए विज्ञानम् संग्रहालय का निर्माण होने जा रहा है. इस संग्रहालय के निर्माण में दो वर्ष का समय लगेगा और 50 करोड़ की धनराशि खर्च होगी. इस विज्ञानम् संग्रहालय का निर्माण गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलसचिव आवास के पास रेलवे और बस स्टेशन के बीच 2 एकड़ जमीन पर होगा. संग्रहालय न केवल पूर्वांचल, बल्कि समूचे उत्तर भारत के लिए एक आधुनिक, शैक्षिक व पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा. इसके निर्माण के लिए दिल्ली की फर्म को फाइनल किया गया है. नवरात्र में शिलान्यास की तैयारी : नगर निगम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों इसके शिलान्यास की तैयारी में जुटा है. माना जा रहा है कि नवरात्र में इसका शिलान्यास हो सकता है. इस संग्रहालय में लोगों को विज्ञान के विविध पहलुओं को महसूस करने के साथ, समझने और उनसे जुड़ने का अवसर भी मिलेगा. इसमें पांच तरह की गैलरी होगी. जिसमें दो आउटडोर इंटरएक्टिव एक्सपीरियंस की सुविधा होगी. इसके जरिए पृथ्वी से लेकर ब्रह्मांड तक की जानकारी लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी. लोगों को मिलेगा नया अनुभव : नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया है कि विज्ञानम् शब्द ही इस संग्रहालय के उद्देश्य को दर्शाता है. जहां ज्ञान का विस्तार, वैज्ञानिक सोच और जड़ों से जुड़ते हुए आधुनिकता की जानकारी इसमें शामिल होगी. यहां की प्रदर्शनी केवल जानकारी ही नहीं देगी, बल्कि लोगों को अनुभव, खोज और सोचने की प्रेरणा भी देगी. यहां जहां भारत की वैज्ञानिक विरासत जैसे दशमलव पद्धति, वूट्ज स्टील और जंतर मंतर को आधुनिक डिजिटल तकनीक और इमर्सिव अनुभवों के साथ जोड़ने की योजना है.