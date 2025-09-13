गोरखपुर विज्ञानम् संग्रहालय; नर्मदा की खोपड़ी से डायनासोर और ज्वालामुखी की मिलेगी जानकारी, नवरात्र में सीएम योगी कर सकते हैं शिलान्यास
गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलसचिव आवास के पास रेलवे और बस स्टेशन के बीच 2 एकड़ में होगा निर्माण. 50 करोड़ की धनराशि खर्च होगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 13, 2025 at 4:52 PM IST
गोरखपुर : शहरवासियों को एक बेहतरीन तोहफा मिलने जा रहा है. पृथ्वी की उत्पत्ति हो या फिर ज्वालामुखी का विस्फोट, भूकंप के झटके हों या हिलामय की उत्पत्ति, इन सभी के बारे में अब एक ही छत के नीचे जानकारी मिलेगी. विज्ञान और खगोल विज्ञान में रुचि रखने वालों के लिए विज्ञानम् संग्रहालय का निर्माण होने जा रहा है. इस संग्रहालय के निर्माण में दो वर्ष का समय लगेगा और 50 करोड़ की धनराशि खर्च होगी.
इस विज्ञानम् संग्रहालय का निर्माण गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलसचिव आवास के पास रेलवे और बस स्टेशन के बीच 2 एकड़ जमीन पर होगा. संग्रहालय न केवल पूर्वांचल, बल्कि समूचे उत्तर भारत के लिए एक आधुनिक, शैक्षिक व पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा. इसके निर्माण के लिए दिल्ली की फर्म को फाइनल किया गया है.
नवरात्र में शिलान्यास की तैयारी : नगर निगम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों इसके शिलान्यास की तैयारी में जुटा है. माना जा रहा है कि नवरात्र में इसका शिलान्यास हो सकता है. इस संग्रहालय में लोगों को विज्ञान के विविध पहलुओं को महसूस करने के साथ, समझने और उनसे जुड़ने का अवसर भी मिलेगा. इसमें पांच तरह की गैलरी होगी. जिसमें दो आउटडोर इंटरएक्टिव एक्सपीरियंस की सुविधा होगी. इसके जरिए पृथ्वी से लेकर ब्रह्मांड तक की जानकारी लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी.
लोगों को मिलेगा नया अनुभव : नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया है कि विज्ञानम् शब्द ही इस संग्रहालय के उद्देश्य को दर्शाता है. जहां ज्ञान का विस्तार, वैज्ञानिक सोच और जड़ों से जुड़ते हुए आधुनिकता की जानकारी इसमें शामिल होगी. यहां की प्रदर्शनी केवल जानकारी ही नहीं देगी, बल्कि लोगों को अनुभव, खोज और सोचने की प्रेरणा भी देगी. यहां जहां भारत की वैज्ञानिक विरासत जैसे दशमलव पद्धति, वूट्ज स्टील और जंतर मंतर को आधुनिक डिजिटल तकनीक और इमर्सिव अनुभवों के साथ जोड़ने की योजना है.
ज्वालामुखी को फटता देख सकेंगे : उन्होंने कहा कि भूविज्ञान गैलरी में भूकंप के झटकों का अनुभव किया जा सकेगा, ज्वालामुखी को फटता देखा जा सकेगा. हिमालय की उत्पत्ति की एनिमेटेड प्रस्तुति के माध्यम से भूगर्भीय घटनाओं को समझ सकेंगे. इंडोर गैलरी में पृथ्वी, जीवन, मानवता, अंतरिक्ष और ब्रह्माण्ड की अनूठी कहानी सुनाएंगी. इसरो गैलरी में भारत की अंतरिक्ष यात्रा बैलगाड़ी से एपीपीएल उपग्रह ले जाने की कहानी से लेकर, चंद्रयान और मंगलयान तक एक प्रेरणा की कहानी के रूप में सजी होगी. इसके अलावा ब्रह्मणीय कैनवस में आप 180 डिग्री थिएटर में, बिग बैग भी देख सकते हैं. ब्लैक होल के होलोग्राम से रूबरू हो सकते हैं. गगनयान मिशन की उड़ान का अनुभव कर सकते हैं.
नर्मदा की प्राचीन खोपड़ी के बारे में जान सकेंगे : नगर आयुक्त ने बताया कि ह्यूमन गैलरी में लूसी की कास्ट, नर्मदा की प्राचीन खोपड़ी, भिबेटका की शैल कला और मोहनजोदड़ो की नगरी सभ्यता आदि के बारे में जानकारी मिल सकेगी. इसके साथ ही इसमें मानव जीवन की विकास यात्रा को भी चित्रित किया जाएगा. नेचुरल लाइफ गैलरी में उत्तर प्रदेश की जैव विविधता, गंगा की पारिस्थितिकी और जलवायु परिवर्तन से निपटने के नवाचार प्रस्तुत किए जाएंगे. इसमें क्लाइमेट एक्शन लैब, रेनवाल एनर्जी और कूड़ा कचरा के निस्तारण के माध्यम से वास्तविक बदलाव के संबंध में मॉडल समेत सजीव चित्रण की भी व्यवस्था रहेगी.
इंटरएक्टिव गेम्म की भी होगी सुविधा : इसके अलावा संग्रहालय परिसर में दो अनोखी बाहरी जोन बनाए जाएंगे. पहले जोन में रॉकेट और खगोल उद्यान होगा. जहां पीएसएलवी और एलवीएम थ्री रॉकेट के मॉडल, प्राचीन खगोलीय उपकरणों से प्रेरित वेधशाला दिखेगी. वहीं इंटरएक्टिव गेम्स बच्चों को आकाश छूने का सपना दिखाएंगे. दूसरे जोन में डायनासोर और प्राचीन मानव क्षेत्र प्रदर्शित होगा, जहां जीवन आकार के डायनासोर, गुफा, चित्रकला की दीवारें और आग पर आधारित एक विशेष इंस्टॉलेशन हमें लाखों वर्ष पीछे तक ले जाएगा.
यह भी पढ़ें : बरेली में बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग; पिता बाल-बाल बचे, परिवार में दहशत