ETV Bharat / state

कस्तूरबा गांधी विद्यालय की छात्राएं बोलीं ; वार्डेन मैम का रवैया बेहद क्रूर, डराती-धमकाती हैं - KASTURBA GANDHI SCHOOL

गोरखपुर : वार्डन के खौफ और डर के उत्पीड़न से परेशान होकर कस्तूरबा गांधी स्कूल खजनी की तमाम छात्राएं बुधवार को 7 किलोमीटर पैदल चल कर थाने पहुंच गईं. छात्राओं ने रो रो कर वार्डेन की करतूत थानाध्यक्ष को बताई तो सभी सन्न रह गए. छात्रों का कहना था कि सभी वार्डेन के कठोर व्यवहार से आहत और दहशत में हैं. जब तक वार्डन हटाई नहीं जाएंगी वे स्कूल नहीं जाएंगी. छात्राओं का कहना था कि वार्डेन को उनके क्रूर रवैए के लिए पहले हटाया गया था, लेकिन वे अब फिर से वही कृत्य दोहरा रही है.



खजनी का उसवां बाबू कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एक बार फिर चर्चा आ गया है. बीते साल अगस्त में ही छात्राओं की बेरहमी से पिटाई मामले में वार्डन अर्चना पांडेय का नाम उछला था. इस बार भी वार्डेन अर्चना पांडेय पर मासूम बालिकाओं के क्रूरता का आरोप लगा है. बुधवार को बड़ी संख्या में छात्राएं अपने हाॅस्टल से निकल कर पैदल खजनी थाना पहुंची गईं और रो रो कर पुलिसकर्मियों को आपबीती सुनाई. छात्राओं ने चेतावनी दी है कि जब तक वार्डेन अर्चना पांडेय को हटाया नहीं जाएगा, वे वापस विद्यालय नहीं लौटेंगी.

इस मामले में खजनी थानाध्यक्ष शैलेंद्र कुमार ने वार्डेन से पूछताछ की, लेकिन तहरीर न मिलने की बात कह कर औपचारिक कार्रवाई नहीं की. हालांकि उन्होंने उच्चाधिकारियों और शिक्षा विभाग को प्रकरण की जानकारी दे दी है. वहीं स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी छात्राओं से बातचीत कर उन्हें शांत कराया और वापस विद्यालय भेजा. बेसिक शिक्षा अधिकारी रमेंद्र सिंह ने बताया कि मामले की जांच के लिए टीम गठित की गई है. वार्डेन के आचरण और छात्राओं के आरोपों की जांच के बाद एक्शन लिया जाएगा.