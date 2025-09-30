ETV Bharat / state

ब्रिटिश काल से गोरखपुर में हुंकार भर रहा रामा दल, अद्भुत है चांदी के हनुमान जी की प्रतिमा

वर्ष 1928 में गोरखपुर के श्यामलाल वर्मा ने बनाई थी र. बर्डघाट की रामलीला समापन के बाद निकाली जाती है भव्य शोभायात्रा.

गोरखपुर का रामा दल
गोरखपुर का रामा दल. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 30, 2025 at 9:32 AM IST

3 Min Read
गोरखपुर : देश में जब अंग्रेजों की सत्ता थी तब भी गोरखपुर के लोग धार्मिक आयोजन बड़े उत्साह और गर्व से करते थे. इसी क्रम में 163 साल पुरानी बर्डघाट की रामलीला में रावण दहन करने के बाद भगवान राम और देवी दुर्गा से मिलन की परंपरा की शुरुआत वर्ष 1928 में की गई. गोरखपुर के श्यामलाल वर्मा की रामा दल सेवा समिति के माध्यम से शुरू हुई परंपरा आज भी कायम है. रामा दल से जुड़े सदस्य आज भी पूरे जोश के साथ हुंकार भरते हुए शोभायात्रा निकालते हैं.

देखें; गोरखपुर के रामा दल की कहानी. (Video Credit : ETV Bharat)

रामा दल सेवा समिति के अध्यक्ष महेश वर्मा बताते हैं कि श्यामलाल वर्मा ने पहली बार वर्ष 1928 में संस्था बनाकर मंदिर में 4 फुट के हनुमानजी की प्रतिमा स्थापित कर पूजा-अर्चना शुरू की थी. इसके बाद से यह परंपरा निरंतर निभाई जा रही है. नवरात्र के अवसर पर प्रत्येक वर्ष सप्तमी तिथि पर हनुमान जी की विधिवत पूजा-अर्चना की जाती है. अष्टमी तिथि को प्रसाद का वितरण होता है. विजयदशमी के दिन बर्डघाट की रामलीला में रावण का वध करके भगवान राम की शोभायात्रा मां दुर्गा के शक्ति रूप से मिलन के लिए निकाली जाती है. शोभायात्रा में रामा दल के सदस्य अपने करतब, शस्त्रों का प्रदर्शन करते हैं. शोभायात्रा मिर्जापुर, लाल डिक्की चौक, मदरसा चौराहा, संत मंदिर होते हुए रामलीला मैदान पहुंचकर संपन्न होती है.

करतब दिखाते रामा दल के सदस्य.
करतब दिखाते रामा दल के सदस्य. (Photo Credit : ETV Bharat)
गोरखपुर का रामा दल
गोरखपुर का रामा दल (Photo Credit : ETV Bharat)


रामा दल सेवा समिति के महामंत्री उमाशंकर वर्मा कहना है कि शोभायात्रा के दौरान करतब और अस्त्र-शस्त्र प्रदर्शन आपसी प्रेम और भाईचारे का अप्रतिम स्वरूप है. यह प्रदर्शन दूसरों को सम्मान देकर अपने और पराए का भेद भी मिटाता है. इसलिए आज भी कुछ अच्छा करने के लिए हम सभी को उठना होगा, जागना होगा, चलना पड़ेगा. तभी समाज में संस्कृति, परंपरा को हम बनाए रखने में कामयाब हो सकेंगे.

गोरखपुर: चार फुट के चांदी के हनुमानजी.
गोरखपुर: चार फुट के चांदी के हनुमानजी. (Photo Credit : ETV Bharat)

रामा दल के संयोजक अमरनाथ वर्मा ने बताया कि वर्ष 1928 से समाज के बीच में खेल प्रशिक्षण और खेल के माध्यम से, रामलीला कमेटी बर्डघाट के साथ श्रीराम और मां दुर्गा के मिलन कार्यक्रम में यह रामा दल अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है. हमारी कोशिश है कि यह परंपरा कभी मत टूटे और आजीवन राघव- शक्ति मिलन में यह दल अपनी भूमिका निभाता रहे. अमरनाथ वर्मा के मुताबिक हनुमान जी की चांदी की प्रतिमा की ऊंचाई 42 इंच है जो अद्भुत और अलौकिक है. प्रतिमा मनमोहक और बहुत ही खूबसूरत है. इसके जैसी प्रतिमा पूर्वांचल में कहीं देखने को नहीं मिलती.

