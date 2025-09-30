ETV Bharat / state

ब्रिटिश काल से गोरखपुर में हुंकार भर रहा रामा दल, अद्भुत है चांदी के हनुमान जी की प्रतिमा

गोरखपुर का रामा दल. ( Photo Credit : ETV Bharat )

Published : September 30, 2025