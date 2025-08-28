गोरखपुर : शॉर्ट सर्किट से एक निजी अस्पताल में आग लग गई. घटना के दौरान वार्ड में 30 मरीज भर्ती थे. सभी दहशत में आ गए. धुआं निकलता देख आसपास के लोग भी सहम गए. जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची. टीम ने आधे घंटे के प्रयास के बाद आग पर काबू पा लिया. घटना में कोई जनहानि नहीं हुई.
रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र के रुस्तमपुर चौक पर संजय फ्रैक्चर क्लीनिक है. गुरुवार की दोपहर 3 बजे शॉर्ट सर्किट के कारण अस्पताल में आग लग गई. अस्पताल के वार्ड में 30 मरीज भर्ती थे. धुआं निकलता देख सभी सहम गए. तीमारदार भी इधर-उधर दौड़ने लगे. अस्पताल में अफरा तफरी मच गई. अस्पताल के कर्मचारियों और अन्य स्टाफ ने मिलकर लोगों को सुरक्षित करने और अस्पताल में मौजूद अग्निशामक यंत्रों से आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू कर दिया.
जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंच गई. दमकल कर्मियों ने आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया. फायर स्टेशन अफसर शांतनु यादव ने बताया कि तेजी से रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया, आग पूरे अस्पताल में फैल सकती थी, इससे बड़ी जनहानि होती, लेकिन समय रहते काबू पा लिया गया. इलेक्ट्रिक पैनल में शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी. आग से हॉस्पिटल परिसर में लगे स्टील और एलमुनियम के उपकरण पिघलने लगे थे. अस्पताल के बाहर का शीशा भी पिघल गया था.
अस्पताल के संचालक डॉक्टर संजय विश्वकर्मा ने बताया कि भगवान की कृपा से कोई जनहानि नहीं हुई. अस्पताल में हड्डी के मरीज भर्ती किए जाते हैं. जबकि अंदर की तरफ उनका पूरा परिवार भी रहता है. घटना में अस्पताल को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है.
यह भी पढ़ें : बदायूं में धू-धूकर जलीं 60 दुकानें; गांधी ग्राउंड में लगे मेले में शार्ट सर्किट से फैली आग, सिलेंडरों में विस्फोट